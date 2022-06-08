Необходимые навыки для работы в сфере eCommerce — каким специалистам из IT она подойдет?

И разработчиков не хватает не только в хайтеке. О том, какими навыками должен обладать хороший IT-специалист, где и как искать «работу мечты» в eСommerce, рассказывает Лариса Вакуленко, HR-директор онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекрёсток».

Текущая ситуация с приостановкой деятельности ряда компаний вновь перевернула рынок труда с ног на голову. Изменилось всё — кого сегодня нанимают, в какие отрасли и как именно. Но старые тренды усилились: если до пандемии многие компании в e-commerce еще только робко вставали на цифровые рельсы, то сейчас именно «цифра» продолжает задавать тренды.

Почему сегодня каждая отрасль нуждается в айтишниках

Сегодня у большинства компаний вне зависимости от индустрии есть сайт и практически у каждой — мобильное приложение, поэтому инвестиции в сильных IT-специалистов, которые в короткие сроки улучшат или создадут новые продукты и сервисы, имеют решающее значение.

Это поняли многие, поэтому спрос на айтишников постоянно растет. Так, согласовно исследованию компании Platforma и hh.ru в 2021 году количество IT-вакансий увеличивалось ударными темпами — прирост год к году составил 76%. При этом очевидный дефицит кадров сохранился, ведь количество вакансий прирастало в среднем на 5%.

При этом успех определенных индустрий, к примеру, eCommerce, напрямую зависит именно от наличия и удобства этих инструментов, сайта и приложения, ведь доля продаж в онлайн-секторе продолжает неуклонно расти: по данным АКИТ, в 2021 году аудитория онлайн-магазинов в России выросла до 70 млн человек, суммарно же за год жители страны совершили более 2,6 млрд заказов.

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И в текущих условиях IT-фронт российских компаний, как и ценность айтишников, только продолжит усиливаться.

Какие IT-специалисты нужны в eCommerce

В индустрии в целом растёт спрос на IT-специалистов всех мастей, но среди самых востребованных вакансий внутри сектора — системные аналитики, Java- и Golang-разработчики, разработчики мобильных приложений, DevOps-инженеры и backend-разработчики.

Сильный спрос наблюдается и на аналитиков, и на специалистов по Big Data. У нас количество заказов достигает 15 тысяч, а иногда и 20 тысяч в день. Это гигантский массив данных, анализируя которые, мы можем лучше понимать наших клиентов, принимать операционные, логистические и маркетинговые решения.

Что касается языков программирования, которые наиболее актуальны на рынке, для каждой компании и даже конкретного проекта этот набор, или стек, будет разным.

Например, в нашу команду мы ищем разработчиков, которые свободно «говорят» на PHP, Go, React, Swift, Kotlin, и других IT-языках. В целом среди всех индустрий в топ-10 «хард скиллов» в 2021 году вошли знание SQL, Git, Linux, JavaScript и Python (исследование hh.ru). При этом рынок идёт в сторону более узкой, но глубокой специализации. Например, мы ушли от FullStack и разделили Backend- и Frontend-разработку.

В сфере не хватает и узкопрофильных специалистов с опытом работы. Очень сложно найти руководителей направлений в eCommerce, профи в сфере складских технологий, работающих с технологической составляющей supply chain (SCM). Мы растим их уже внутри компании.

Многие члены бизнес-сообщества задаются вопросом: «Как так получилось, что на рынке онлайн-компании уже сколько лет, а компетенции именно в supply chain не сформировались?» Бывает и такое.

Отдельное направление — цифровые проекты, для реализации которых нужны и знания ритейла, и IT. Это мобильные приложения для сотрудников, проекты по оптимизации, цифровизация логистики и коммерческого направления в целом.

IT-навыки сегодня не требуются разве что от линейного персонала. Пока что, а дальше — кто знает… Зато их ждут почти от всех специалистов back-офиса.

К примеру, сотрудники HR, финотдела должны владеть базовыми навыками в SQL. Это касается рынка в целом. Так что лучше заранее «вырастить в себе айтишника», если хотите оставаться актуальными. И это не только наши запросы. Хайтек-специалистов сегодня ищет каждый игрок индустрии eCommerce.

Итак, сегодня в eCommerce больше всего нужны:

Разработчики и системные аналитики;

SRE, DevOps;

Тестировщики мобильных приложений IOS, Android;

Аналитики Big Data, бизнес-аналитики;

Менеджеры по продукту;

Проект-менеджеры со знанием IT, которые могут подхватить проект на любой стадии и структурировать работу команды.

Во сколько компании оценивают настоящих IT-спецов?

Не только компании сегодня активно охотятся за перспективными кадрами, но и соискатели в равной мере задумываются о смене деятельности в пользу IT, даже если их опыт работы и образование далеки от «технарского».

Так, согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру» около 22% жителей России, или каждый пятый россиянин, в 2022 году планируют переобучиться для работы в сфере IT.

И это неудивительно, ведь зарплаты IT-специалистов — одни из самых высоких среди всех отраслей, при этом в сфере растет дефицит квалифицированных сотрудников. По последним данным, в 2021 году российская IT-индустрия недосчиталась 1 млн специалистов, при этом ежегодно университеты и техникумы страны выпускают всего 80 тыс. потенциальных сотрудников.

Причин дефицита IT-специалистов в России много, но одна из самых фундаментальных, которая мешает потенциально перспективным соискателям, особенно тем, кто планирует перейти в IT из другой сферы — уверенность, что без высшего и, главное, технического образования их даже не пустят на порог компании.

При этом беглый просмотр вакансий на известном сайте показывает, что большинство работодателей не требует от будущих сотрудников профильного образования, главное — опыт и знание соответствующих языков программирования. К тому же сейчас выбор у соискателей стал намного шире.

Если ранее ряд специалистов был востребован только в традиционных IT-компаниях: «Яндексе», VK и Google, то сейчас на «тяжёлых» технологиях держатся многие индустрии, ведь для того, чтобы расти и развиваться, компании должны уходить в онлайн.

С чего начать, если вы решили стать айтишником?

Если после прочтения материала вы твёрдо решили попробовать свои силы в eСommerce и метите в IT, есть несколько способов получить работу мечты.

Одной из наиболее распространенных профессий для начала карьеры в IT, в силу сравнительно низкого порога входа, остается роль тестировщика. Задача тестировщика — убедиться, что продукт работает без сбоев, неполадок и ошибок, то есть работает именно так, как задумывалось изначально.

В основном в eCommerce они тестируют работоспособность сайтов и мобильных приложений. Но при устройстве на работу вас все равно попросят продемонстрировать знания основ тестирования. Не помешает также базовое понимание работы клиент-серверных приложений.

Вы пока не готовы садиться за книги и видеоуроки, но желание попробовать себя в IT все же есть? Вам может подойти роль помощника или ассистента менеджера проектов. Несмотря на то, что менеджеры проектов в IT обычно не занимаются разработкой или программированием, то есть от них не требуют глубоких технических знаний, это не означает, что ими могут стать все.

Менеджеры организуют работу команды, состоящую из разработчиков, программистов, дизайнеров и других специалистов, отвечают за результативность проекта и чёткое выполнение задач, ведут постоянное общение с клиентами и подрядчиками.

Они должны не только разбираться в том, чего хочет клиент или заказчик, верно определять цели и задачи, знать, какие инструменты помогут этих целей достичь, но и обладать продвинутыми коммуникационными навыками.

Именно эта позиция часто становится трамплином в более технические сферы разработки, ведь, управляя проектами, вы сталкиваетесь с множеством задач, для выполнения которых нужны разные инструменты и разные подходы. Все это поможет вам быстрее понять, в каком секторе IT вы хотите работать в дальнейшем.

Одним из способов стать таким ассистентом проектов в IT и войти в сферу в целом является внутренний рекрутинг. Его плюсы очевидны: вы уже находитесь в контексте предметной области и процессов компании, знакомы с корпоративной культурой, а значит можете быстрее адаптироваться и вырасти в новой профессии.

Если же в вашей компании нет возможности переобучения или открытых подходящих IT-позиций, вы также можете посещать отраслевые выставки, где всегда есть возможность пообщаться с интересующими компаниями на их стендах, или просматривать вакансии на сайтах и в Telegram-каналах, например «Антирабство» или Your Job.

Мы также собрали вопросы, которые часто задают на интервью на позицию проектного менеджера в IT. Они помогут вам протестировать свои знания и понять, над какими навыками еще необходимо поработать.

Для оценки hard skills:

Вопросы в этой секции направлены на тестирование базовых знаний и умений, которыми должен обладать каждый проектный менеджер в IT.

Что такое юзабилити? Знаете ли вы, чем отличается модель Agile от Waterfall? Расскажите об основных принципах каждого подхода. Приходилось ли вам работать с бюджетами? Составлять и согласовывать проектные сметы? Дайте определение методологии Scrum. Для каких команд подходит эта модель?

Для оценки soft skills:

Прокачанные «мягкие» навыки для проектного менеджера — 80% успеха, ведь вам предстоит не только руководить целой командой и вести переговоры с заказчиками, но и сталкиваться с конфликтами.

С чего вы начнете работу над новым проектом? Какие вопросы необходимо прояснить в первую очередь перед тем, как приступать к задаче? Что вы будете делать, если ваша команда не успевает сдать проект в срок? На завершающей стадии проекта заказчик, с которым вы сотрудничаете уже долгое время, начал настаивать на добавлении новой функции в мобильное приложение. Это не входит в бюджет, к тому же вы понимаете, что не успеете вовремя набрать нужную команду под задачу. Ваши действия?

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