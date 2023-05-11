Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция

Как начать продавать на «Яндекс.Маркете» и что необходимо для старта продаж? Ирина Максюта, директор блока «Маркетплейс» в «Модульбанке», вместе с командой поддержки селлеров компании собрали гайд со схемами и моделями сотрудничества с этим маркетплейсом, а также рекомендации для начинающих продавцов.

Содержание:

«Яндекс.Маркет» — это сервис, где свои товары размещают более 40 тысяч магазинов и продавцов.

«Яндекс.Маркет» был официально зарегистрирован как виртуальная торговая площадка в 2002 году. И по сей день он продолжает активно развиваться, улучшая качество своей работы и налаживая все необходимые механизмы, и не зря, ведь постепенно площадка начинает нагонять своих конкурентов — Wildberries, Ozon и AliExpress, наконец попадая в число самых популярных маркетплейсов.

Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»?

Как продавать на «Яндекс.Маркете», если еще не было опыта по выходу ни на один маркетплейс? На самом деле, процессы регистрации и интеграции с площадкой довольно просты.

1. Регистрация. Как зарегистрировать аккаунт на «Яндекс.Маркете»?

Для начала нужно завести личный кабинет продавца в «Яндекс.Маркете» и зарегистрироваться на площадке.

Для этого необходимо зайти на сайт для партнеров «Маркета», перейти по ссылке — partner.market.yandex.ru и нажать кнопку «Стать продавцом».

Заполните все обязательные поля в открывшейся форме:

ФИО;

телефон;

адрес электронной почты.

Выберите город, где будут храниться товары.

Это нужно для того, чтобы площадка понимала, где будет находится товар или его основной склад.

Если планируете хранить ассортимент на нескольких складах в разных регионах страны, укажите только основной. Другие склады можно будет добавить позже.

Укажите название своего магазина.

Оно может отличаться от официального наименования в документах или названия вашей торговой точки.

Важно, чтобы название соответствовало правилам «Маркета»: длина — не более 50 знаков с пробелами, использовать можно русские и латинские буквы, а также цифры, точки, дефисы, подчеркивания, пробелы и кавычки.

В названии нельзя использовать:

торговые знаки, которые не являются вашей собственностью;

телефонные номера, почтовые адреса или названия городов, за исключением случаев, когда это часть торговой марки, например «Ивановский трикотаж»;

словосочетания, которые указывают на низкие цены, скидки, распродажи, новинки, аналоги, бесплатные товары или услуги;

прилагательные в превосходной степени, такие как «самый лучший», «дешевле не найти»;

грубую лексику;

термины «официальный дилер» или «официальный представитель», если это не соответствует действительности.

Укажите количество товаров и категорию.

Если у вас много разных продуктов, основной категорией нужно выбрать ту, к которой относится большинство товаров.

Укажите формат своего бизнеса — организация, ИП или самозанятый.

Выберите, кому будете продавать — физическим лицам или юрлицам.

Выберите модель работы. «Яндекс.Маркет» предлагает несколько моделей сотрудничества на выбор. Они отличаются набором действий, которые продавец либо выполняет сам, либо делегирует площадке.

Схемы сотрудничества

FBY — Fulfillment by Yandex, или хранение и доставка от «Яндекса».

FBS — Fulfillment by Seller, или продажи со складов продавца с доставкой от «Яндекса» .

DBS — Delivery by Seller, или хранение и доставка от продавца.

FBS-экспресс — ускоренная доставка со склада продавца за 1-2 часа.

Площадка не запрещает использовать сразу несколько схем продажи.

Если вы самозанятый?

Если вы самозанятый, нужно связать сервис «Мой налог» с личным кабинетом в «Яндекс.Маркете»:

при регистрации в качестве продавца укажите номер, который привязан к сервису «Мой налог»;

откройте мобильное приложение «Мой налог» или сайт lknpd.nalog.ru;

войдите в свой аккаунт и выберите «Яндекс» в разделе «Партнёры»;

нажмите кнопку «Разрешить»;

вернитесь в личный кабинет на Маркете и нажмите «Готово» во вкладке «Подключение».

Кроме того, при подписании оферты нужно будет прикрепить фото первого разворота паспорта.

Если вы ИП и ООО?

ИП или компания при регистрации указывает только ИНН, остальные поля система заполнит автоматически.



Важно: если фактический адрес организации не совпадает с юридическим, нужно будет снять галочку и вписать его вручную, указав в отдельном поле индекс.

Примите договор оферты.

Договор оферты с компанией или ИП может принять только уполномоченный человек.



Укажите в этом поле:

руководителя или другого сотрудника с правом подписи, если вы организация;

себя — если вы ИП или сотрудник предпринимателя, у которого есть доверенность.

Укажите контакты ответственного за бухгалтерию — главного бухгалтера или руководителя.

Укажите реквизиты счета для выплат от площадки.

Заполните поле «номер расчетного счета» и укажите БИК банка. Тогда остальные поля автоматически заполнятся.

Отправьте заявление.

Когда все поля будут заполнены, поставьте «галочку» напротив пункта «Принимаю условия договоров» и нажмите кнопку «Отправить».

Сколько ждать проверку?

Обычно проверка идет не больше одного рабочего дня. Но сотрудники «Маркета» в ряде случаев могут позвонить продавцу, или отправят сообщение о результате проверки в личный кабинет, или зададут уточняющие вопросы.

2. Как загрузить товары на торговую площадку?

Начать загружать свои товары можно еще до того, как площадка проверит всю информацию.

Если товаров не так много, можно загружать в личном кабинете по одному — это позволит быстро разобраться с интерфейсом:

Войдите в личный кабинет.

Нажмите Товары → Каталог → Загрузить товары.

В блоке «Вручную» есть поисковая строка. Введите название и попробуйте найти свой товар.

Если нужный товар отобразился в поиске, вам останется добавить только SKU, название категории в вашем магазине и установить цену.

Остальные данные «Яндекс.Маркет» подтянет по шаблону из автоматически из каталога.

Далее нажмите кнопку «Добавить в каталог», и можно будет добавлять следующий товар.

Чтобы добавить товары массово, воспользуйтесь Excel-шаблоном «Маркета» по инструкции.

Как понять, что товары загрузились?

Когда вы добавите товары, они отправятся на модерацию, обычно по времени проверка может занимать от несколько часов до пары дней. Длительность проверки зависит от того, загружался ли подобный товар в каталог ранее или нет.

Отследить статус проверки можно в разделе «Каталог» → «Статус карточки».

Когда в разделе «Ассортимент» появится статус «Готов к продаже», значит, модерация завершена.

Когда вы завершите подключение и настроите работу склада, покупатели смогут видеть ваши товары на витрине магазина.

На странице «Подключение» вы найдете все необходимые подсказки о том, как завершить подключение и что делать дальше.

3. С каким товаром выходить на площадку?

Каждая площадка имеет свою целевую аудиторию, которая отличается повышенным спросом на определенные категории товаров. Это важно учитывать еще на моменте выбора маркетплейса или, если вы твердо решили выйти именно на «Яндекс.Маркет», нужно руководствоваться характером покупательской аудитории на моменте выбора товара.

На «Яндекс.Маркете» множество категорий. И большой популярностью у покупателей пользуются, например:

товары для дома;

товары для животных;

электроника и техника;

книги.

Если вы новичок, то лучше выбрать:

негабаритные и не хрупкие товары — так как их дешевле перевозить и нет риска повредить при транспортировке;

относительно недорогие товары, которые стоят меньше 5000 рублей — на случай внезапной потери груза или поставки во время транспортировки или приемки.

Перед закупкой товаров обязательно воспользуйтесь аналитикой, посмотрите, какие товары лучше продаются, есть ли в нише монополисты и как много у вас будет конкурентов с аналогичным товаром.

Что необходимо для старта продаж?

Перед тем как начать продавать, нужно убедиться, что вы приобрели все для того, чтобы качественно и оперативно работать и соответствовать всем требованиям площадки.

При работе с разными схемами будут появляться какие-то частные моменты, однако мы постараемся перечислить тут самое основное.

Оргтехника

Для постоянной работы в личном кабинете маркетплейса вам понадобится компьютер или ноутбук. Например, чтобы загрузить описания товаров (их, так же, как и карточки, можно загружать по одному или через таблицу). С телефона на текущий момент это сделать невозможно.

Вы также разоритесь на печати, если не приобретете свой принтер, ведь вам придется печатать основные документы вроде актов приема-передачи, документов для поставщика, договоров и другого.

Для печати ярлыков-наклеек и этикеток на товар придется приобрести термопринтер, а также все необходимое для него, например, ленты с этикетками.

Фотографии товаров

Чтобы ваши товары начали покупать, вам нужно оформить карточку. Помимо продающего описания, необходимы будут фото товаров.

Фотографии в карточку должны быть студийными и четкими, от 3 фото на артикул.

«Яндекс.Маркет» не одобряет инфографику и любые манипуляции с фото, а потому на них не должно быть водяных знаков, логотипов, ссылок, любой рекламной информации, а также различных теней, бликов, затрудняющих обзор и отражений.

Некоторые продавцы делают такие фото самостоятельно, но гарантировать высокую вероятность того, что эти фото пройдут модерацию или понравятся клиенту в сравнении с профессиональной студийной съемкой, довольно сложно. Но многие студии уже прекрасно понимают, что представляет из себя коммерческая съемка для маркетплейсов и быстро и качественно готовы отснять ваш товар под требования площадок.

Документы на товары

Все товары, которые размещены на площадке, должны быть сертифицированы и иметь по необходимости сертификат или декларацию соответствия, а при их отсутствии из-за ненужности по стандартам лучше заказать отказное письмо, подтверждающее это.

Кроме того, в ряде случаев эти документы может предоставить поставщик или производитель, с которым вы сотрудничаете.

Какие документы понадобятся?

Прежде чем выходить с определенным товаром на площадку, проверьте, какие документы на него потребуются и есть ли какие-то особенности работы с категорией.



Уточнить требования к документам можно в разделе «Яндекс Справки» «Ограничения и документы».

В зависимости от типа товара вам может понадобиться один или несколько из этих документов, подтверждающих качество и безопасность продукта:

Свидетельство о государственной регистрации (СГР);

Регистрационное удостоверение (РУ);

Декларация о соответствии (ДС);

Сертификат соответствия (СС).

Если на ваш товар эти документы не нужны, то и особых правил для его продажи нет.

В этом случае вам нужно иметь на руках только один документ — отказное письмо от органа по сертификации, которое подтверждает, что ваша продукция не подлежит обязательной сертификации и не требует декларирования.

Определить вид документа можно следующим способом:

ознакомиться со всеми техническими регламентами;

понять, по какому техническому регламенту проводить работы;

найти орган по сертификации и испытательную лабораторию из реестра аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации;

ознакомиться с областями аккредитации данных организаций, которые могут достигать свыше 1 тыс. страниц;

и только после этого начать работу и отправить образцы в лабораторию.

Чтобы загрузить готовые документы, в личном кабинете перейдите на страницу «Товары» → «Документы на товары».

Нажмите «Добавить документ» и укажите данные документа: номер, тип (например, сертификат соответствия) и срок действия. Затем загрузите скан или фотографию документа в формате PDF, PNG, JPEG и нажмите «Сохранить».

Дальше загруженные документы нужно привязать к товарам. Это можно сделать в личном кабинете «Товары» → «Документы на товары», вписав номер документа в Excel- или YML-файл с товаром.

Маркировка, ПО и оборудование для маркировки

Некоторые группы товаров подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак», это нужно для того, чтобы отследить все этапы перемещения товара до покупателя и исключить попадания на рынок контрафакта под видом безопасного бренда.

Для этого придется приобрести специализированное ПО: онлайн-касса, товарно-учетная система или ЭДО — с возможностью интеграции с системой маркировки, 2D-сканер кодов или терминал сбора данных.

Упаковка

То, в чем вы будете отправлять товар на склад и / или до клиента. Скорее всего, вам придется приобрести картонные коробки, скотч, стрейч-пленку и др. Вы сможете отправлять товары в упаковке от поставщика, но есть одно условие: все посторонние символы и бренды должны быть скрыты.

Схемы сотрудничества

Подробнее рассмотрим модели работы, так как дополнительные издержки во многом будут зависеть от них:

FBY — Fulfillment by Yandex, или хранение и доставка от «Яндекса». Продавец размещает ассортимент, устанавливает цены и привозит товары на склады «Яндекс.Маркета». Сборкой, упаковкой и доставкой товара до покупателя занимаются сотрудники «Маркета».



Помимо комиссии «Маркету», вы платите за доставку товара до склада транспортным компаниям или отвозите его самостоятельно, платите за размещение и хранение, логистику до клиента и обратно. Если поставляете частями, позаботьтесь о месте для хранения товара.

FBS — Fulfillment by Seller, или продажи со складов продавца с доставкой от «Яндекса». Продавец размещает ассортимент и устанавливает цены. После того как «Яндекс.Маркет» подтверждает заказ покупателя у продавца, последний занимается упаковкой и отгрузкой заказа в сортировочный центр, пункт выдачи либо передает его курьеру для доставки до покупателя.



Помимо комиссии «Маркету», вы платите за доставку товара до склада или отвозите самостоятельно, платите за логистику до клиента и обратно, также за хранение невыкупленных товаров, до момента, пока вы их не заберете. Еще вам необходимо держать товар у себя в наличии и иметь место для его хранения.

DBS — Delivery by Seller, или хранение и доставка от продавца. Продавец размещает ассортимент и устанавливает цены. После того как «Яндекс.Маркет» подтверждает заказ покупателя у продавца, тот самостоятельно занимается обработкой, упаковкой и доставкой заказа напрямую клиенту.



Помимо комиссии «Маркету», вы отвозите товар клиенту самостоятельно, а также вам необходимо держать товар у себя в наличии и иметь место для его хранения.





Продавец размещает ассортимент и устанавливает цены. После того как «Яндекс.Маркет» подтверждает заказ покупателя у продавца, тот самостоятельно занимается обработкой, упаковкой и доставкой заказа напрямую клиенту. Помимо комиссии «Маркету», вы отвозите товар клиенту самостоятельно, а также вам необходимо держать товар у себя в наличии и иметь место для его хранения. FBS-экспресс — ускоренная доставка со склада продавца за 1-2 часа. Продавец собирает заказ на складе или в точке продаж сразу после обработки заявки и передает его курьеру «Яндекса».



Ускоренная форма FBS, которая стоит в разы дороже для продавца. Нужна в основном для скоропортящихся или необходимых клиенту срочно товаров.

Запрещенные товары

Какие товары нельзя продавать на «Яндекс.Маркете»?

Не все товары можно продавать на площадках, и «Яндекс.Маркет» — не исключение.



Список товаров, которые запрещено продавать на «Маркете», включает:

наркотические и психотропные вещества и ингредиенты для их производства;

любое оружие, включая гражданское и сувенирное;

взрывчатые материалы и перцовые баллончики;

товары ритуального назначения;

алкоголь;

любые виды услуг;

табачные изделия и аксессуары для их потребления и хранения, кроме систем нагревания табака без стиков.

Еще на «Маркете» запрещена прямая продажа лекарств. Чтобы торговать лекарственными препаратами через маркетплейс, нужно зарегистрироваться как партнёр сервиса «Яндекс.Еда».

Отдельные ограничения есть на товары, которые продают самозанятые. В этом случае нельзя заниматься перепродажей товаров чужого производства, продавать продукты питания, а также товары, на которые нужно получать лицензии, сертификаты или регистрировать маркировку.

Как продвигаться на «Яндекс.Маркете»?

Когда карточка будет полностью заполнена, вашей задачей будет сделать так, чтобы товары увидели как можно больше представителей целевой аудитории, для этого можно воспользоваться инструментами продвижения «Яндекс.Маркета».



Вот некоторые из них:

Реклама с помощью «Яндекс.Директ». Пользователь увидит ассортимент продавца-рекламодателя, когда запустит поиск на «Маркете». Маркетплейс также возмещает часть затрат на продвижение бонусами, которые можно потратить на оплату следующей рекламы.

Пользователь увидит ассортимент продавца-рекламодателя, когда запустит поиск на «Маркете». Маркетплейс также возмещает часть затрат на продвижение бонусами, которые можно потратить на оплату следующей рекламы. Рекламные стратегии. Продавец платит за рекламу товара от «Маркета» только по факту продажи.

Продавец платит за рекламу товара от «Маркета» только по факту продажи. Кешбэк. Доступен для покупателей-участников «Яндекс Плюса». Продавец, который даёт кешбэк на одну из своих позиций, выглядит привлекательнее конкурентов и сможет привлечь больше новых покупателей.

Доступен для покупателей-участников «Яндекс Плюса». Продавец, который даёт кешбэк на одну из своих позиций, выглядит привлекательнее конкурентов и сможет привлечь больше новых покупателей. Промокоды для покупателей. Их генерирует сам продавец и предоставляет покупателю. Участие в акции бесплатно для продавца, но подразумевает, что по промокоду покупатель получит скидку на товар.

Их генерирует сам продавец и предоставляет покупателю. Участие в акции бесплатно для продавца, но подразумевает, что по промокоду покупатель получит скидку на товар. Рассрочка для покупателей от «Яндекс Сплит». Наличие рассрочки часто позволяет продавцу увеличить средний чек за покупку при оплате банковской картой. Продавец может настроить рассрочку на весь ассортимент или только на товары дороже определенной суммы.

Как выбрать модель сотрудничества?

Вы можете выбрать для работы одну или несколько моделей работы с маркетплейсом из перечисленных в разделе «схемы сотрудничества», но чтобы определиться с ними, вам понадобится ответить на несколько вопросов. Они помогут отсеять модели, по которым вам будет невыгодно работать.

Как долго ваш товар должен будет храниться на складе / сезонный ли он, какая у него оборачиваемость? Габаритный ли товар и можно ли хранить его на складе «Яндекс.Маркета»? Товарам нужны особые условия хранения, перевозки? Насколько это возможно и выгодно делать силами площадки? Товары могут срочно понадобиться покупателю или у них короткий срок хранения? Готовы ли вы регулярно обновлять данные об остатках? Готовы ли вы отгружать товар на склад «Яндекс.Маркета» день в день или на следующий день? Мне важно самому упаковывать товар? Выгодно ли вам доставлять товары своими силами? Сколько дней в неделю работает склад вашего магазина?

Если на все эти вопросы вы ответите нет, а на последний — «не каждый день», рассмотрите схему FBY.



А если — да и «каждый день», то FBS или DBS. Зависит от того, хотите ли вы, чтобы ваш товар проходил через площадку или нет. Но помните, что по DBS доставляете вы лично, соответственно, ваша целевая аудитория не будет такой же большой, как по FBS.



Если вам нужно доставлять скоропортящиеся товары или срочно необходимые, попробуйте добавить к выбранной схеме FBS-экспресс.



Обязательно учтите, что для многих покупателей на маркетплейсах скорость доставки очень важна, а самую высокую скорость обеспечивает FBY и FBS-экспресс. Однако зона покрытия FBY в разы больше.

Преимущества продаж на «Яндекс.Маркете»

Сейчас эта площадка довольно привлекательна для продавцов, несмотря на то, что она пока не имеет такой огромной аудитории, как, например, Wildberries.



Вот что можно отнести к преимуществам «Маркета»:

площадка привлекает «горячую» целевую аудиторию, которая уже выбрала, что купить;

покупатели доверяют «Маркету», потому что знают, что маркетплейс тщательно проверяет своих продавцов;

работать можно даже не имея интернет-магазина и собственных точек сбыта;

маркетплейс предоставляет бесплатные инструменты аналитики, которые помогают контролировать объемы продаж и по необходимости корректировать стратегию продвижения товаров;

можно получать дополнительный трафик на свой сайт;

подключиться к маркетплейсу можно всего за 1-3 дня.

Кроме того, работа с площадкой сейчас выстроена наиболее прозрачно для продавцов: там нет необоснованных штрафов, «Маркет» более бережно относится к товарам, фиксируя все свои действия, у площадки достаточно прозрачная система выплат и многое другое, что привлекает туда новых продавцов.

Итоги

Продавать свои товары на маркетплейсе могут самозанятые, предприниматели и юридические лица.

Чтобы начать работать, нужно пройти регистрацию на платформе, выбрать модель сотрудничества и загрузить товары в каталог, подготовить и загрузить документы на товары.

Чтобы привлечь больше покупателей, продавцы могут выпускать промокоды, начислять покупателям кэшбэк «Яндекс Плюса» или продавать товары в рассрочку.

Фото на обложке: Shutterstock / BestPhotoPlus