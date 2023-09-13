Стартапы поборются за инвестиции в акселераторе АГНИ

Подать заявку на участие можно на сайте программы до 30 сентября включительно.

Альметьевский государственный нефтяной институт запустит программу акселерации для стартапов в сфере производственных технологий, интеллектуальной энергетики (нефтяные технологии) и нейрокоммуникаций. Участвовать могут стартапы любых стадий в TechNet, EnergyNet, NeuroNet направлениях. Программа пройдет в онлайн-формате.

Акселератор АГНИ — интенсивная программа развития стартапов с участием трекеров и ключевых экспертов рынка энергетики России. Командам помогут сформировать навыки создания и улучшения продуктов, получить реальный опыт разработки стартапа, а также научат выстраивать коммуникацию с корпорациями-партнерами и инвесторами.





Организаторы ищут как проекты на стадии идеи или MVP (минимально жизнеспособный продукт), так и уже опытные стартапы. В программе акселератора — видеолекции по продуктовой методологии, трекшн-митинги, консультации экспертов по технологиям, рынкам НТИ и перспективности разработок для технологического суверенитета России.



В рамках обучения будут использованы реальные задачи индустриального партнера и сопровождение стартап-команд до этапа привлечения финансирования. Команды смогут внедрить и протестировать собственные решения на площадках партнеров. Программу организовали АГНИ, AGNI Startup Factory и НТИ. Среди партнеров — ПАО «Татнефть», АО «Танеко», венчурная компания Startech.vc и другие.

«Обеспечение экономической безопасности страны и достижение технологического суверенитета — это та глобальная цель, которую должен преследовать институт будущего, а это возможно только за счет синергии образования, науки и предпринимательства. Коммерциализация результатов научной и образовательной деятельности, полученных в вузе, является сегодня острой задачей — с одной стороны, для самих вузов, и, с другой стороны, для индустрии. Студенты должны иметь возможность внедрять свои разработки и реализовывать бизнес-проекты еще обучаясь в вузе. Акселерационные программы, которые пройдут в российских вузах, нацелены на привлечение молодежи к созданию инновационных продуктов и станут еще одной опорой для развития студенческого предпринимательства», — отметил ректор АГНИ Александр Дьяконов.

По завершении акселератора стартапы познакомятся с инновационной инфраструктурой, научными и венчурными фондами, частными инвесторами и их объединениями. Кроме того, командам станут доступны лабораторные базы и прототипирование, помощь в подготовке заявок на гранты и конкурсы.

«Наша миссия — помочь студентам и стартаперам создавать принципиально новые продукты, внедряя их на крупных предприятиях страны. Мы считаем важной задачей интеграцию вузов в экосистему технологического предпринимательства. Уверены, только консолидация усилий может помочь студентам создать высокотехнологичный бизнес», — отметил проректор по научной работе Денис Реченко.

Фото: Unsplash