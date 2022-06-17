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Стартовал прием заявок в «Арктический акселератор»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Участники акселератора под руководством опытных кураторов смогут запустить свой технологический бизнес, представить его инвесторам и получить возможность пилотирования на площадках крупнейших предприятий Мурманской области.

Стартовал прием заявок в «Арктический акселератор»

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

«Арктический акселератор» — это образовательная онлайн-программа, которую организует Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор совместно с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Правительства Мурманской области и регионального Министерства развития Арктики и экономики. 

Она предназначена как для начинающих, так и для действующих предпринимателей, которые создают уникальные технологические решения, существенно изменяющие привычные действия в самых разных сферах — от крупного промышленного производства до организации быта, в направлениях:

  • биотехнологии, здоровьесбережение и медицина;
  • промышленные технологии и энергетика;
  • цифровые технологии.

Также есть трек, предназначенный для участников 13-18 лет, «Юный инноватор». Школьники наравне со взрослыми смогут пройти образовательный курс и в конце презентовать свой проект.  

По итогам программы кураторы отберут проекты с высоким рейтингом и потенциалом коммерциализации в области развития АЗРФ. Они смогут принять участие в полуфинальной инвестиционной сессии, которая пройдет в сентябре. 

Авторы лучших проектов получат приглашение на «Арктический инновационный форум», который состоится в Мурманске в октябре 2022 года. Для них это станет уникальной возможностью найти партнеров для развития новых моделей инновационной деятельности и заключить соглашение с крупнейшими предприятиями региона на пилотное внедрение инновационной технологии. Также они получат денежные призы от организаторов и подарки от партнеров мероприятия.

«Мы хотим помочь командам с инновационными решениями совершить прорыв. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы. Арктическая зона активно развивается и привлекает новых резидентов. В текущих условиях, когда из страны уходят западные поставщики программ и оборудования, перед нами открыты новые возможности — для импортозамещения, развития ИТ-отрасли.

Мы видим большой потенциал для нашего региона, поэтому ставим перед собой задачу всячески поддерживать региональный инновационный бизнес для того, чтобы предприниматели могли воспользоваться этой ситуацией и открыть для себя окно новых возможностей», — рассказывает Кузнецова Ольга Александровна, заместитель Губернатора Мурманской области.

Подать заявку на участие в акселераторе можно на сайте.

Фото на обложке: Risto Raunio / Shutterstock

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