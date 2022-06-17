Стартовал прием заявок в «Арктический акселератор»

Участники акселератора под руководством опытных кураторов смогут запустить свой технологический бизнес, представить его инвесторам и получить возможность пилотирования на площадках крупнейших предприятий Мурманской области.

«Арктический акселератор» — это образовательная онлайн-программа, которую организует Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор совместно с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Правительства Мурманской области и регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Она предназначена как для начинающих, так и для действующих предпринимателей, которые создают уникальные технологические решения, существенно изменяющие привычные действия в самых разных сферах — от крупного промышленного производства до организации быта, в направлениях:

биотехнологии, здоровьесбережение и медицина;

промышленные технологии и энергетика;

цифровые технологии.

Также есть трек, предназначенный для участников 13-18 лет, «Юный инноватор». Школьники наравне со взрослыми смогут пройти образовательный курс и в конце презентовать свой проект.

По итогам программы кураторы отберут проекты с высоким рейтингом и потенциалом коммерциализации в области развития АЗРФ. Они смогут принять участие в полуфинальной инвестиционной сессии, которая пройдет в сентябре.

Авторы лучших проектов получат приглашение на «Арктический инновационный форум», который состоится в Мурманске в октябре 2022 года. Для них это станет уникальной возможностью найти партнеров для развития новых моделей инновационной деятельности и заключить соглашение с крупнейшими предприятиями региона на пилотное внедрение инновационной технологии. Также они получат денежные призы от организаторов и подарки от партнеров мероприятия.

«Мы хотим помочь командам с инновационными решениями совершить прорыв. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы. Арктическая зона активно развивается и привлекает новых резидентов. В текущих условиях, когда из страны уходят западные поставщики программ и оборудования, перед нами открыты новые возможности — для импортозамещения, развития ИТ-отрасли.

Мы видим большой потенциал для нашего региона, поэтому ставим перед собой задачу всячески поддерживать региональный инновационный бизнес для того, чтобы предприниматели могли воспользоваться этой ситуацией и открыть для себя окно новых возможностей», — рассказывает Кузнецова Ольга Александровна, заместитель Губернатора Мурманской области.

Подать заявку на участие в акселераторе можно на сайте

Фото на обложке: Risto Raunio / Shutterstock