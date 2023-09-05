Corporate Products Day 2023 — закрытая конференция для руководителей цифровой трансформации бизнеса

Конференция Corporate Products Day 2023 пройдет в Москве 27 октября. На мероприятии соберутся специалисты, непосредственно работающие с процессами трансформации и внедряющие продуктовый подход.

Что такое Corporate Products Day 2023?

Corporate Products Day 2023 — это ежегодная конференция для директоров по трансформации и владельцев продуктов, HR-директоров и руководителей корпоративных университетов, которую организует Центр продуктовой трансформации «Акселератора ФРИИ».

На мероприятии обсудят построение продуктового офиса, а также роль и задачи топ-менеджмента в продуктовой трансформации бизнеса и подходы к управлению продуктовыми командами. Поговорят про этапы продуктовой трансформации: управленческая, организационная, культурная, технологическая.

Эксперты поделятся опытом внедрения продуктового подхода: возможностями и сложностями, с которыми можно столкнуться. А еще — расскажут про взаимодействие инноваций и продуктового офиса: конкуренция или сотрудничество?

Конференция организована только для C-level и Board-1, чтобы у участников была возможность познакомиться с людьми со схожими задачами и вызовами. С теми, кто работает с продуктовым подходом в реальной жизни.

Среди участников конференции 2022 года — руководители направлений крупнейших компаний в своей отрасли, таких как «Яндекс», «Газпром нефть», МТС, X5 Group, ВТБ, РЖД, ПАО «Ростелеком» и многие другие, подробнее — на сайте мероприятия.





Кто выступит

Елизавета Кондрашова, руководитель Центра продуктовой трансформации «Акселератора ФРИИ».

Дмитрий Школьников, глава разработки продукта в Airpush, эксперт Акселератора ФРИИ.

Дмитрий Губкин, трекер, эксперт по масштабированию продаж, экс-руководитель направления «Продуктовая акселерация ФРИИ».

Илья Забелин, ex-руководитель Продуктового офиса, основатель продуктового бюро DAU/MAU.

Андрей Батрименко, директор центра развития новых продуктов Академии Ростеха.

Дарья Харченко, советник по вопросам образования ФРИИ, методолог диагностики продуктовых компетенций.

Ирина Тарасова, директор Центра корпоративных инноваций ФРИИ.

Евгений Борисов, директор по развитию во ФРИИ.

Списсок спикеров продолжает пополняться.





Где и когда

Офис ФРИИ — Москва, ул. Мясницкая, 13с18.

27 октября, 10:00, местное время.

Вход на конференцию возможен только по подтвержденному участию от организаторов. После подачи заявки необходимо дождаться подтверждения.





Фото на обложке: Unsplash