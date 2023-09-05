Corporate Products Day 2023 — закрытая конференция для руководителей цифровой трансформации бизнеса

Конференция Corporate Products Day 2023 пройдет в Москве 27 октября. На мероприятии соберутся специалисты, непосредственно работающие с процессами трансформации и внедряющие продуктовый подход.
Что такое Corporate Products Day 2023?
Corporate Products Day 2023 — это ежегодная конференция для директоров по трансформации и владельцев продуктов, HR-директоров и руководителей корпоративных университетов, которую организует Центр продуктовой трансформации «Акселератора ФРИИ».
На мероприятии обсудят построение продуктового офиса, а также роль и задачи топ-менеджмента в продуктовой трансформации бизнеса и подходы к управлению продуктовыми командами. Поговорят про этапы продуктовой трансформации: управленческая, организационная, культурная, технологическая.
Эксперты поделятся опытом внедрения продуктового подхода: возможностями и сложностями, с которыми можно столкнуться. А еще — расскажут про взаимодействие инноваций и продуктового офиса: конкуренция или сотрудничество?
Конференция организована только для C-level и Board-1, чтобы у участников была возможность познакомиться с людьми со схожими задачами и вызовами. С теми, кто работает с продуктовым подходом в реальной жизни.
Среди участников конференции 2022 года — руководители направлений крупнейших компаний в своей отрасли, таких как «Яндекс», «Газпром нефть», МТС, X5 Group, ВТБ, РЖД, ПАО «Ростелеком» и многие другие, подробнее — на сайте мероприятия.
Кто выступит
- Елизавета Кондрашова, руководитель Центра продуктовой трансформации «Акселератора ФРИИ».
- Дмитрий Школьников, глава разработки продукта в Airpush, эксперт Акселератора ФРИИ.
- Дмитрий Губкин, трекер, эксперт по масштабированию продаж, экс-руководитель направления «Продуктовая акселерация ФРИИ».
- Илья Забелин, ex-руководитель Продуктового офиса, основатель продуктового бюро DAU/MAU.
- Андрей Батрименко, директор центра развития новых продуктов Академии Ростеха.
- Дарья Харченко, советник по вопросам образования ФРИИ, методолог диагностики продуктовых компетенций.
- Ирина Тарасова, директор Центра корпоративных инноваций ФРИИ.
- Евгений Борисов, директор по развитию во ФРИИ.
Списсок спикеров продолжает пополняться.
Где и когда
Офис ФРИИ — Москва, ул. Мясницкая, 13с18.
27 октября, 10:00, местное время.
Вход на конференцию возможен только по подтвержденному участию от организаторов. После подачи заявки необходимо дождаться подтверждения.
Фото на обложке: Unsplash
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