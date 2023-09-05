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Corporate Products Day 2023 — закрытая конференция для руководителей цифровой трансформации бизнеса

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор RB.RU

Светлана Зыкова

Конференция Corporate Products Day 2023 пройдет в Москве 27 октября. На мероприятии соберутся специалисты, непосредственно работающие с процессами трансформации и внедряющие продуктовый подход.

Corporate Products Day 2023 — закрытая конференция для руководителей цифровой трансформации бизнеса

Что такое Corporate Products Day 2023?

Corporate Products Day 2023 — это ежегодная конференция для директоров по трансформации и владельцев продуктов, HR-директоров и руководителей корпоративных университетов, которую организует Центр продуктовой трансформации «Акселератора ФРИИ».

На мероприятии обсудят построение продуктового офиса, а также роль и задачи топ-менеджмента в продуктовой трансформации бизнеса и подходы к управлению продуктовыми командами. Поговорят про этапы продуктовой трансформации: управленческая, организационная, культурная, технологическая.

Эксперты поделятся опытом внедрения продуктового подхода: возможностями и сложностями, с которыми можно столкнуться. А еще — расскажут про взаимодействие инноваций и продуктового офиса: конкуренция или сотрудничество?

Конференция организована только для C-level и Board-1, чтобы у участников была возможность познакомиться с людьми со схожими задачами и вызовами. С теми, кто работает с продуктовым подходом в реальной жизни.

Среди участников конференции 2022 года — руководители направлений крупнейших компаний в своей отрасли, таких как «Яндекс», «Газпром нефть», МТС, X5 Group, ВТБ, РЖД, ПАО «Ростелеком» и многие другие, подробнее — на сайте мероприятия.

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Кто выступит

  • Елизавета Кондрашова, руководитель Центра продуктовой трансформации «Акселератора ФРИИ».
  • Дмитрий Школьников, глава разработки продукта в Airpush, эксперт Акселератора ФРИИ.
  • Дмитрий Губкин, трекер, эксперт по масштабированию продаж, экс-руководитель направления «Продуктовая акселерация ФРИИ».
  • Илья Забелин, ex-руководитель Продуктового офиса, основатель продуктового бюро DAU/MAU.
  • Андрей Батрименко, директор центра развития новых продуктов Академии Ростеха.
  • Дарья Харченко, советник по вопросам образования ФРИИ, методолог диагностики продуктовых компетенций.
  • Ирина Тарасова, директор Центра корпоративных инноваций ФРИИ.
  • Евгений Борисов, директор по развитию во ФРИИ.

Списсок спикеров продолжает пополняться.

Где и когда

Офис ФРИИ — Москва, ул. Мясницкая, 13с18.

27 октября, 10:00, местное время.

Вход на конференцию возможен только по подтвержденному участию от организаторов. После подачи заявки необходимо дождаться подтверждения.

Фото на обложке: Unsplash

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