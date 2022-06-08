Демо-день акселератора MUIV.LAB пройдет 9 июня

9 июня состоится демо-день акселератора MUIV.LAB Московского университета им. С.Ю. Витте. Участники программы презентуют свои проекты и итоги работы широкой публике. Присоединиться к мероприятию можно будет также онлайн.

На демо-дне выступят команды 14 самых сильных проектов, отобранных из более чем 100 стартапов, подавших заявку на участие в программе. В течение трех месяцев работы резиденты акселератора участвовали в интенсивной образовательной и трекерской программах, а также получали международную экспертизу от успешных предпринимателей и экспертов технологических компаний.

Мероприятие будет проходить в формате питч-сессии. Каждая команда презентует свой проект в течение нескольких минут. Стартапы расскажут о своем продукте, о том, чего достигли за время акселерации, и о своих дальнейших планах.

Гости смогут познакомиться с перспективными проектами, имеющими потенциал выхода на международный рынок.

Лучший стартап по мнению экспертного жюри получит до 500 тыс. рублей в качестве гранта от Moscow Seed Fund, а также возможность привлечения до $100 тыс. инвестиций непосредственно от MUIV.LAB.

К участию приглашают экспертов, инвесторов, представителей корпораций, проектов, которые планируют пройти отбор в следующий сезон акселератора, и все, кому интересны технологические проекты и венчурный рынок в целом.

Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock