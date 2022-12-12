В Москве состоится демо-день программы Global Partners Program 2.0

15 декабря в «Старт Хабе» на Красном октябре состоится демо-день второго потока программы экспортной акселерации Global Partners Program. Свои решения представят проекты с готовым продуктом и опытом продаж. Участие бесплатное.
Программа #GPP 2.0 стартовала в июле 2022 года, основным партнером Московского экспортного центра (МЭЦ) вновь стала платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS
Второй год подряд Global Partners Program помогает московским индустриальным B2B-компаниям ускоренно вывести свою продукцию на зарубежные рынки. Фокусными направлениями этого года стали Латинская Америка, Азия и Ближний Восток.
На демо-дне свои решения будут питчить московские проекты с готовым продуктом и опытом продаж в направлениях:
- умный город и индустрия 4.0;
- фудтех, медтех, агротех;
- экология и энергетика;
- транспорт и логистика.
Участники программы расскажут о своих результатах в рамках #GPP2.0, продуктах и клиентах, показателях бизнеса и планах на будущее. После официальной части запланирован нетворкинг, где будет возможность пообщаться с основателями проектов, гостями и партнерами GenerationS.
Присоединиться к мероприятию можно в офлайн- и онлайн-формате. Для участия нужна регистрация.
Фото на обложке: GaudiLab /
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