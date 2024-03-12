Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Открыта регистрация на Digital Brand Day 2024

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

22 марта в «Старт Хабе на Красном Октябре» состоится бизнес-конференция Digital Brand Day 2024, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых, маркетинговых и рекламных коммуникаций. Мероприятие пройдет в закрытом офлайн-формате.

Открыта регистрация на Digital Brand Day 2024
Обучись востребованной и перспективной профессии, выбрав онлайн-курс в каталоге курсов интернет-маркетинга.

Digital Brand Day 2024 соберет российскую рекламную индустрию для обсуждения тенденций будущего цифрового мира, анализа свежих кейсов digital-среды, премьеры продуктовых и технологических решений, а также профессионального нетворкинга. 

 

 

Центральная тема бизнес-конференции в 2024 году — «Конвергентность, ИИнтеллект и Котики». В программе мероприятия заявлены такие темы, как:

  • актуальные тренды в области интеграции цифровых коммуникаций, эффективность ROI и производительность в цифровой сфере; 
  • рост рекламного продвижения в электронной коммерции; 
  • трансформация медиамиксов и рекламных бюджетов под воздействием технологических изменений в AdTech и MarTech; 
  • усиление роли исследования на всех этапах построения коммуникации с потребителем — от разработки до посткампейн-анализа;
  • синергия цифровых и традиционных каналов, построение брендов в сегменте B2B;
  • диджитал-продвижение с учетом brand safety;
  • антикризисный PR и многие другие. 

Спикерами конференции выступят более сотни экспертов рекламной индустрии, среди которых:

  • Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»;
  • Руслан Тагиев, CEO Mediascope;
  • Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance;
  • Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК;
  • Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хаус «Газпром-Медиа»;
  • Ирина Котик, вице-президент по маркетингу и независимый эксперт;
  • Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;
  • Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хаус «СберСеллер»;
  • Елена Алексеева, старший вице-президент по маркетингу и коммуникациям Gloria Jeans;
  • Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хаус «Эверест» и другие. 

В этом году гостей и спикеров ждут новые форматы дискуссий, лекции от экспертов рекламного рынка в области цифровых коммуникаций и эксклюзивный онлайн-контент. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конференции.

Digital Brand Day является продолжением ежегодной конференции «День Бренда» и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд». Соорганизаторы — издание о рекламе и бизнесе AdIndex, исследовательская компания Mediascope, Национальный рекламный альянс (НРА).

Фото на обложке: kkssr / Shutterstock

Фото в тексте: «Русбренд»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как прошла крупнейшая в России ИТ-конференция «Импульс Т1»
  2. 2 Зачем компании проводить отраслевую конференцию и как правильно ее организовать
  3. 3 Bang Bang Education проведет онлайн-конференцию, посвященную созданию детских цифровых продуктов
  4. 4 «Деловая среда» проведет большую конференцию для предпринимателей о трендах в бизнесе в 2024 году
  5. 5 Демо-день международного акселератора MGIMO Ventures Tashkent состоится 15 декабря

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2024

Prosto VC

13 марта 2024

GPM AdTech Challenge

13 марта 2024

MOST Ventures Venture Debt

Все ВОЗМОЖНОСТИ