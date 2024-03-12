Открыта регистрация на Digital Brand Day 2024

22 марта в «Старт Хабе на Красном Октябре» состоится бизнес-конференция Digital Brand Day 2024, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых, маркетинговых и рекламных коммуникаций. Мероприятие пройдет в закрытом офлайн-формате.
Digital Brand Day 2024 соберет российскую рекламную индустрию для обсуждения тенденций будущего цифрового мира, анализа свежих кейсов digital-среды, премьеры продуктовых и технологических решений, а также профессионального нетворкинга.
Центральная тема бизнес-конференции в 2024 году — «Конвергентность, ИИнтеллект и Котики». В программе мероприятия заявлены такие темы, как:
- актуальные тренды в области интеграции цифровых коммуникаций, эффективность ROI и производительность в цифровой сфере;
- рост рекламного продвижения в электронной коммерции;
- трансформация медиамиксов и рекламных бюджетов под воздействием технологических изменений в AdTech и MarTech;
- усиление роли исследования на всех этапах построения коммуникации с потребителем — от разработки до посткампейн-анализа;
- синергия цифровых и традиционных каналов, построение брендов в сегменте B2B;
- диджитал-продвижение с учетом brand safety;
- антикризисный PR и многие другие.
Спикерами конференции выступят более сотни экспертов рекламной индустрии, среди которых:
- Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»;
- Руслан Тагиев, CEO Mediascope;
- Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance;
- Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК;
- Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хаус «Газпром-Медиа»;
- Ирина Котик, вице-президент по маркетингу и независимый эксперт;
- Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;
- Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хаус «СберСеллер»;
- Елена Алексеева, старший вице-президент по маркетингу и коммуникациям Gloria Jeans;
- Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хаус «Эверест» и другие.
В этом году гостей и спикеров ждут новые форматы дискуссий, лекции от экспертов рекламного рынка в области цифровых коммуникаций и эксклюзивный онлайн-контент. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конференции.
Digital Brand Day является продолжением ежегодной конференции «День Бренда» и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд». Соорганизаторы — издание о рекламе и бизнесе AdIndex, исследовательская компания Mediascope, Национальный рекламный альянс (НРА).
Фото на обложке: kkssr /
Фото в тексте: «Русбренд»
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