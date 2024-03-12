Открыта регистрация на Digital Brand Day 2024

22 марта в «Старт Хабе на Красном Октябре» состоится бизнес-конференция Digital Brand Day 2024, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых, маркетинговых и рекламных коммуникаций. Мероприятие пройдет в закрытом офлайн-формате.

Digital Brand Day 2024 соберет российскую рекламную индустрию для обсуждения тенденций будущего цифрового мира, анализа свежих кейсов digital-среды, премьеры продуктовых и технологических решений, а также профессионального нетворкинга.

Центральная тема бизнес-конференции в 2024 году — «Конвергентность, ИИнтеллект и Котики». В программе мероприятия заявлены такие темы, как:

актуальные тренды в области интеграции цифровых коммуникаций, эффективность ROI и производительность в цифровой сфере;

рост рекламного продвижения в электронной коммерции;

трансформация медиамиксов и рекламных бюджетов под воздействием технологических изменений в AdTech и MarTech;

усиление роли исследования на всех этапах построения коммуникации с потребителем — от разработки до посткампейн-анализа;

синергия цифровых и традиционных каналов, построение брендов в сегменте B2B;

диджитал-продвижение с учетом brand safety;

антикризисный PR и многие другие.

Спикерами конференции выступят более сотни экспертов рекламной индустрии, среди которых:

Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»;

Руслан Тагиев, CEO Mediascope;

Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance;

Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК;

Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хаус «Газпром-Медиа»;

Ирина Котик, вице-президент по маркетингу и независимый эксперт;

Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;

Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хаус «СберСеллер»;

Елена Алексеева, старший вице-президент по маркетингу и коммуникациям Gloria Jeans;

Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хаус «Эверест» и другие.

В этом году гостей и спикеров ждут новые форматы дискуссий, лекции от экспертов рекламного рынка в области цифровых коммуникаций и эксклюзивный онлайн-контент. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конференции.

Digital Brand Day является продолжением ежегодной конференции «День Бренда» и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд». Соорганизаторы — издание о рекламе и бизнесе AdIndex, исследовательская компания Mediascope, Национальный рекламный альянс (НРА).

Фото на обложке: kkssr / Shutterstock

Фото в тексте: «Русбренд»