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Стартовал конкурс концептов мерча для учреждений кино, культуры и художественного промысла «Дизайн-цех»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Агентство креативных индустрий (АКИ) запускает новый набор на конкурс «Дизайн-цех». Участникам предстоит разработать мерч для парка Горького, Жостовской фабрики, мануфактуры «Гарднеръ» в Вербилках, киностудии им. М. Горького и других. Победители получат денежное вознаграждение за продажу прав на разработанную концепцию и возможность реализовать свой проект вместе с партнерами конкурса.

Стартовал конкурс концептов мерча для учреждений кино, культуры и художественного промысла «Дизайн-цех»

Конкурс пройдет 15–16 июня в Цифровом деловом пространстве (ЦДП). Принять участие в нем могут дизайнеры, художники, маркетологи, дизайн-студии, коммуникационные агентства, фрилансеры, студенты направлений дизайна. Для этого нужно заполнить заявку на странице проекта до 5 июня.

Участники «Дизайн-цеха» получат доступ к закрытому сообществу специалистов, познакомятся с ведущими дизайн-экспертами, а также смогут в течение всего года присоединяться к «Практикумам» — дополнительным офлайн-занятиям для дизайнеров по развитию профессиональных навыков в креативном пространстве АКИ.

Пять команд-победителей получат денежное вознаграждение за продажу прав на разработанную концепцию, а лучшие решения будут запущены партнерами в производство.  

«Дизайн-цех» — конкурс по разработке сувенирной продукции. Проходит в Москве с 2023 года. В его основе — идея создания современного востребованного мерча для городских и федеральных организаций и проектов (музеев, парков, ведомств и др.), бизнеса, а также их продвижение через произведенную продукцию. 

Партнерами проекта уже становились ВДНХ, Третьяковская галерея, Музей Москвы, Центр «Зотов», головной институт Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» АО «ЦНИИимаш», Музей русского импрессионизма и другие. 

Фото на обложке: АКИ

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