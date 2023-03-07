ИИ поздравит москвичек с 8 марта

В преддверии Международного женского дня Агентство инноваций Москвы совместно со студией Артемия Лебедева запустило спецпроект «С любовью, ИИ!»: все желающие смогут поздравить своих близких digital-открыткой, созданной искусственным интеллектом.

Чтобы создать открытку с помощью ИИ, нужно зайти на сайт проекта, ответить на вопросы и получить оригинальную открытку от дизайнера-нейросети Николая Иронова. Затем указать, кому предназначается поздравление, и написать теплые слова получателю.

8 марта открытки с пожеланиями можно будет увидеть на огромном экране Цифрового делового пространства (Покровка, 47) со стороны Садового кольца с 0:00 до 24:00. Четыре часа подряд, с 14:00 до 18:00, новые поздравления будут появляться на экране всего через несколько минут после создания открытки.

«Цель проекта — поздравить женщин с весенним праздником с помощью искусственного интеллекта и вдохновить на использование новых технологий как в бизнесе, так и в личной жизни», — рассказали в пресс-службе Агентства инноваций Москвы.

«Искусственный дизайнерский интеллект Николай Иронов был создан в студии для генерации уникальных графических образов в логотипах. Теперь он попробовал свои силы в создании открыток для наших замечательных женщин», — отметили в студии Артемия Лебедева.

Обложка сгенерирована нейросетью MidJourney