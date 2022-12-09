Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар «Импортозамещение и интеллектуальная собственность»

13 декабря пройдет вебинар на тему «Импортозамещение и интеллектуальная собственность» от кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ в рамках программы повышения квалификации в области инноваций и предпринимательства. Участие бесплатное.
Вебинар будет полезен руководителям среднего менеджмента, отвечающим за создание, вывод на рынок инновационных технологий и продуктов, руководство инновационными и R&D-проектами, а также для сотрудников подразделений, отвечающих за правовую поддержку и сопровождение таких проектов.
В программе:
- патентные права: как обеспечить охрану для разработок компании, в том числе импортозамещающих;
- снижение рисков нарушения патентных прав при импортозамещении;
- прикладные сценарии использования патентных прав при выходе на новые рынки сбыта.
Спикер — Александра Пелих, руководитель судебно-претензионного направления компании «Онлайн Патент», патентный поверенный, приглашенный преподаватель кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ.
Для участия нужна регистрация на сайте.
В рамках зимнего образовательного сезона по инновациям и предпринимательству кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проводит бесплатные занятия, входящие в наиболее актуальные программы повышения квалификации НИУ ВШЭ.
Фото на обложке: Jacob Lund /
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