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Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар «Импортозамещение и интеллектуальная собственность»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

13 декабря пройдет вебинар на тему «Импортозамещение и интеллектуальная собственность» от кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ в рамках программы повышения квалификации в области инноваций и предпринимательства. Участие бесплатное.

Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар «Импортозамещение и интеллектуальная собственность»
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Вебинар будет полезен руководителям среднего менеджмента, отвечающим за создание, вывод на рынок инновационных технологий и продуктов, руководство инновационными и R&D-проектами, а также для сотрудников подразделений, отвечающих за правовую поддержку и сопровождение таких проектов. 

В программе:

  • патентные права: как обеспечить охрану для разработок компании, в том числе импортозамещающих;
  • снижение рисков нарушения патентных прав при импортозамещении;
  • прикладные сценарии использования патентных прав при выходе на новые рынки сбыта.

Спикер — Александра Пелих, руководитель судебно-претензионного направления компании «Онлайн Патент», патентный поверенный, приглашенный преподаватель кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ.

Для участия нужна регистрация на сайте

В рамках зимнего образовательного сезона по инновациям и предпринимательству кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проводит бесплатные занятия, входящие в наиболее актуальные программы повышения квалификации НИУ ВШЭ.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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