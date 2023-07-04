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Половина участников премии «Искусный интеллект» разрабатывает высокотехнологичные решения для бизнеса

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Организаторы международной премии в сфере цифровых технологий «Искусный интеллект» проанализировали заявки и определили, в каких областях участники в основном разрабатывают проекты. Так, 49% проектов созданы для бизнеса, например, решение для автоматического делегирования и чекинга ментального состояния сотрудников.

Половина участников премии «Искусный интеллект» разрабатывает высокотехнологичные решения для бизнеса

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

38% проектов предприниматели создали на благо людей, например, цифрового тренера по бегу, облегчающего спортсменам тренировки, или сервис диагностики и мониторинга болезни Паркинсона по голосу. Еще 7% предложили развлекательные проекты, например, цифровой футбольный хаб, а 6% участников преследовали научные цели.

Чаще всего участники разрабатывали проекты в сфере IT, Marketing, Digital. Их доля составила 23%. На втором месте — MedTech, BeautyTech и SportTech с долей 17%. На третьем — WorkTech, HRTech, Business Software — 16%. В сфере FinTech, Blockchain и Crypto представили свои проекты 15% фаундеров, PromTech, IndustrialTech, AgroTech — 10%.

Большая часть всех разработок создана с использованием технологий искусственного интеллекта — 65%. Доля решений в направлении FinTech составила 15%, Web 3.0 — 13%, Blockchain — 7%. Больше половины всех проектов было на стадии MVP (54%), 26% заявок подали компании с подтвержденной выручкой.

Всего на участие в премии было подано более 700 заявок от команд из 27 регионов России, Беларуси, Казахстана, Грузии, Бразилии, ОАЭ и Кипра.

Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock

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