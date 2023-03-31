Как стать лидером на рынке и привлечь крупных клиентов — ответы на митапе от Purrweb

6 апреля IT-компания Purrweb проведет бесплатный митап для фаундеров стартапов, владельцев бизнеса и всех, кто хочет запустить свой продукт. Спикеры — основатели E-Rockets и Edstein.

Майкл Львов, фаундер E-Rockets (ex. E-tips), расскажет, как стартап вышел в Дубай с сервисом онлайн-чаевых, изменил бизнес-модель и стал лидером на рынке.

К E-Rockets подключено более 150 ресторанов. Платформа работает в ОАЭ, Египте и планирует выходить на рынки Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна. Ежемесячная выручка команды — $10 тысяч, каждый месяц через платформу проходит 1200 заказов.

Недавно в E-Rockets вложился ресторатор Александр Сысоев. По состоянию на март этого года оценка компании составила $12 млн.

Евгений Обогоров, фаундер системы для обучения и оценки персонала Edstein, расскажет, как собрать 140 тысяч сотрудников крупных компаний на одной платформе. Среди клиентов — Mail.ru Group (VK), Leroy Merlin, Qiwi, «Самокат», «ВкусВилл», Ozon Express, «Яндекс.Еда», Delivery Club и «Тинькофф».

Майкл и Евгений также поделятся опытом фандрайзинга и участия в акселераторах.

Для участия в митапе нужна регистрация. Все слушатели получат в подарок две электронные книги по управлению бизнесом и личному развитию от издательства «МИФ».

Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock