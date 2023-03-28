Ресторатор Александр Сысоев инвестировал в дубайский B2B-сервис E-Rockets для работы с клиентами

Ресторатор Александр Сысоев инвестировал в дубайский сервис E-Rockets (ранее — E-Tips) для взаимодействия с клиентами и онлайн-заказами в сфере F&B, красоты и розничной торговли. Об этом RB.RU сообщил представитель Сысоева.

Сумма сделки и полученная инвестором доля не раскрываются. Известно лишь, что по состоянию на март 2023 года компания оценивалась в $12 млн.

E-Rockets.io работает с конца 2021 года и позволяет бизнесу в сфере F&B, красоты и розничной торговли собирать онлайн-чаевые, запускать собственные онлайн-продажи, выпускать карты лояльности White Label и автоматизировать маркетинг.

По собственным данным компании, B2B-клиенты за счет использования сервиса наращивают доход на 25% и экономят около 40% расходов на комиссии местных агрегаторов (Talabat, Careem).

Сейчас E-Rockets.io используют более 150 брендов на рынке MENA — среди них Heal, Juan, Arto Coffee, Mezza house, а также бизнес от российских предпринимателей Angel Cakes (в эту компанию также инвестировал Александр Сысоев).

E-Rockets.io работает в ОАЭ, Египте и планирует выходить на рынки Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна.

Основатель E-Rockets.io — Майкл Львов, на старте работы сервис назывался E-Tips и фокусировался только на онлайн-чаевых по QR-коду. По состоянию на март 2023 года E-Rockets привлекла более $1 млн от 14 инвесторов из РФ и других стран. В том числе в сервис инвестировали сооснователь YallaMarket Леонид Довбенко и управляющий партнер ГК «Вертикаль» Даниил Евдоков.

Ресторатор и частный инвестор Александр Сысоев в феврале 2023 года также инвестировал в дубайский сервис экспресс-доставки YallaMarket.

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