На вебинаре НИУ ВШЭ расскажут, как бизнесу решать проблемы процессного управления

27 февраля кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ в рамках программы повышения квалификации в области инноваций и предпринимательства проведет вебинар «Решаем проблемы процессного управления в компании». Участие бесплатное.
В условиях внешней нестабильности оптимизация процессного управления в компании — один из вариантов решения проблемы. Александр Рейнгардт, приглашенный преподаватель кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, главный бизнес-архитектор KTC Industrial Outsourcing, расскажет, какие проблемы возникают в компаниях в управлении процессами и как их решать:
- кусочное описание процессов;
- отсутствие единой процессной модели;
- чрезмерно сложное и чрезмерно упрощенное описание процессов;
- несоответствие процессов, ролей и компетенций.
Для участия нужна регистрация.
Фото на обложке: SmartPhotoLab /
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