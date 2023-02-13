На вебинаре НИУ ВШЭ расскажут, как бизнесу решать проблемы процессного управления

27 февраля кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ в рамках программы повышения квалификации в области инноваций и предпринимательства проведет вебинар «Решаем проблемы процессного управления в компании». Участие бесплатное.

В условиях внешней нестабильности оптимизация процессного управления в компании — один из вариантов решения проблемы. Александр Рейнгардт, приглашенный преподаватель кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, главный бизнес-архитектор KTC Industrial Outsourcing, расскажет, какие проблемы возникают в компаниях в управлении процессами и как их решать:

кусочное описание процессов;

отсутствие единой процессной модели;

чрезмерно сложное и чрезмерно упрощенное описание процессов;

несоответствие процессов, ролей и компетенций.

Для участия нужна регистрация.

Фото на обложке: SmartPhotoLab / Shutterstock