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На вебинаре НИУ ВШЭ расскажут, как бизнесу решать проблемы процессного управления

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27 февраля кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ в рамках программы повышения квалификации в области инноваций и предпринимательства проведет вебинар «Решаем проблемы процессного управления в компании». Участие бесплатное. 

На вебинаре НИУ ВШЭ расскажут, как бизнесу решать проблемы процессного управления
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В условиях внешней нестабильности оптимизация процессного управления в компании — один из вариантов решения проблемы. Александр Рейнгардт, приглашенный преподаватель кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, главный бизнес-архитектор KTC Industrial Outsourcing, расскажет, какие проблемы возникают в компаниях в управлении процессами и как их решать:

  • кусочное описание процессов;
  • отсутствие единой процессной модели;
  • чрезмерно сложное и чрезмерно упрощенное описание процессов;
  • несоответствие процессов, ролей и компетенций.

Для участия нужна регистрация.

Фото на обложке: SmartPhotoLab / Shutterstock

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