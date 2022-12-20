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На кафедре менеджмента инноваций НИУ ВШЭ расскажут, как решить проблемы аутсорсинговых проектов

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

21 декабря пройдет вебинар на тему: «Основные проблемы аутсорсинговых проектов. Как их решить» в рамках программы повышения квалификации в области инноваций и предпринимательства кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. Участие бесплатное.

На кафедре менеджмента инноваций НИУ ВШЭ расскажут, как решить проблемы аутсорсинговых проектов
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Вебинар проведет Александр Рейнгардт — приглашенный преподаватель кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, директор по корпоративной производительности, заместитель генерального директора по инновациям, главный бизнес-архитектор KTC Industrial Outsourcing. Он расскажет:

  • какие основные проблемы встречаются в аутсорсинговых проектах;
  • чем они вызваны;
  • почему одни и те же проблемы и ошибки в организации повторяются у разных компаний в различных проектах.

В рамках вебинара состоится мастер-класса, на котором участникам дадут возможность на реальном кейсе попытаться решить проблему аутсорсингового проекта.

Для участия необходима регистрация

Фото на обложке: Dylan Gillis / Shutterstock

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