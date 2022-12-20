21 декабря пройдет вебинар на тему: «Основные проблемы аутсорсинговых проектов. Как их решить» в рамках программы повышения квалификации в области инноваций и предпринимательства кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ. Участие бесплатное.

На кафедре менеджмента инноваций НИУ ВШЭ расскажут, как решить проблемы аутсорсинговых проектов