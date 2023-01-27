Обучение пройдет в онлайн-формате 15-17 февраля 2023 года. С лекциями выступят специалисты, работающие в самых разных областях, связанных с программной инженерией, — от тестирования и верификации до разработки новых языков программирования — из «1С», «Яндекса», «Тинькофф Банка», ITHub Games, банка «Открытие», «Нарраторики» и KODE. Участие бесплатное.

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ приглашает в зимнюю школу программной инженерии