Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ приглашает в зимнюю школу программной инженерии

Обучение пройдет в онлайн-формате 15-17 февраля 2023 года. С лекциями выступят специалисты, работающие в самых разных областях, связанных с программной инженерией, — от тестирования и верификации до разработки новых языков программирования — из «1С», «Яндекса», «Тинькофф Банка», ITHub Games, банка «Открытие», «Нарраторики» и KODE. Участие бесплатное.
Основные темы:
- геймдев;
- архитектура ПО;
- мобильная разработка;
- разработка облачных сервисов;
- API;
- цифровые двойники.
Среди спикеров:
- Даниил Буланкин, разработчик команды облачных сервисов «1С»;
- Мария Горденко, приглашенный преподаватель Департамента программной инженерии НИУ ВШЭ;
- Басель Дарвиш, руководитель группы разработки облачных технологий и сервисов «1С»;
- Андрей Дронин, главный редактор ue4daily.com, координатор комьюнити разработчиков на Unreal Engine Epic Games в России и СНГ, руководитель проектов в студии ITHub Games;
- Андрей Зорин, начальник управления автоматизации розничных процессов банка «Открытие»;
- Мария Кочакова, СЕО «Нарраторика», преподаватель Института бизнеса и дизайна;
- Ольга Никитина, Senior QA-инженер компании red_mad_robot;
- Александр Нозик, директор Центра Научного Программирования МФТИ и другие.
Для участия нужно подать заявку до 12 февраля.
Фото на обложке: puhhha /
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