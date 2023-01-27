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Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ приглашает в зимнюю школу программной инженерии

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Обучение пройдет в онлайн-формате 15-17 февраля 2023 года. С лекциями выступят специалисты, работающие в самых разных областях, связанных с программной инженерией, — от тестирования и верификации до разработки новых языков программирования — из «1С», «Яндекса», «Тинькофф Банка», ITHub Games, банка «Открытие», «Нарраторики» и KODE. Участие бесплатное. 

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ приглашает в зимнюю школу программной инженерии
Хочешь быстро стартовать в IT? Выбирай направление для обучения в каталоге курсов программирования.

Основные темы:

  • геймдев;
  • архитектура ПО;
  • мобильная разработка;
  • разработка облачных сервисов;
  • API;
  • цифровые двойники.

Среди спикеров:

  • Даниил Буланкин, разработчик команды облачных сервисов «1С»;
  • Мария Горденко, приглашенный преподаватель Департамента программной инженерии НИУ ВШЭ;
  • Басель Дарвиш, руководитель группы разработки облачных технологий и сервисов «1С»;
  • Андрей Дронин, главный редактор ue4daily.com, координатор комьюнити разработчиков на Unreal Engine Epic Games в России и СНГ, руководитель проектов в студии ITHub Games;
  • Андрей Зорин, начальник управления автоматизации розничных процессов банка «Открытие»;
  • Мария Кочакова, СЕО «Нарраторика», преподаватель Института бизнеса и дизайна;
  • Ольга Никитина, Senior QA-инженер компании red_mad_robot;
  • Александр Нозик, директор Центра Научного Программирования МФТИ и другие.

Для участия нужно подать заявку до 12 февраля.

Фото на обложке: puhhha / Shutterstock

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