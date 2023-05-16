Как привести в порядок финансы и начать инвестировать

Юлия рассказала, какой суммы достаточно, чтобы начать инвестировать, стоит ли пытаться играть на курсах валют и почему вести учет расходов и доходов — не значит быть финансово грамотным.

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Юлия Кузнецова

Что нужно сделать на старте

Финансовая грамотность — главный пункт в вопросе распоряжения собственными деньгами. Причем неважно, сколько их: с ростом доходов растут и потребности. Это значит, что рядовой сотрудник с зарплатой 70 тыс. рублей и руководитель отдела с доходом в 120 тыс. рублей могут одинаково оставаться без денег к концу месяца и с нетерпением ждать зачисления аванса.

Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит заранее просчитать все обязательные месячные траты и расходы, а затем распределить между этими статьями доход. Как это сделать:

Посчитать, сколько денег уйдет на еду, квартплату, бензин, личные расходы и другие траты. Можно завести, например, табличку в Excel. Установить рамки и не выходить за них. Выделить определенную сумму, которую можно откладывать или инвестировать. Пусть это будет пять тысяч рублей, три или даже одна. Главное — приучить себя к накоплениям.

Юлия не рекомендует вести строгий бюджет и записывать в таблицу расходов каждую чашку кофе. По ее мнению, такой подход может вызвать психологический дискомфорт или даже зависимость, когда человек разрешает потратить себе больше, если запишет расход. Или наоборот — начинает бояться тратить то, ради чего долго работал.

Эксперт считает, что достаточно общих рамок на месяц: нужно определить минимальную комфортную для себя сумму расходов и отталкиваться от нее. А далее — не забывать ее индексировать при росте инфляции.

Юлия также не рекомендует пользоваться приложениями для учета расходов: «Люди, которые разрабатывают подобные приложения, сами ими не пользуются: им нужны ваши деньги. Нужно акцентировать свое внимание на доходах, то есть думать, как их повысить, определив при этом общую стратегию трат».

Как определить цель инвестирования

Всегда легче копить, когда понятно, зачем это делать. Целью может стать крупная покупка, поездка в отпуск, оплата обучения, желание приумножить или же просто сохранить деньги для будущих финансовых вложений.

Понимание цели дисциплинирует, не дает пропустить «платеж» и позволит избежать ненужных трат.

Какие инструменты есть у инвестора

Выбор инструмента зависит от целей и сроков, в которые хочется их достичь.

1. Самый распространенный формат — банковский вклад. Его сложно назвать инвестицией в полной мере. У вклада нет необходимой процентной доходности даже для нивелирования инфляции.

Как правило, его используют люди, которые не хотят погружаться в более сложные и рисковые финансовые инструменты. Они хотят просто сохранить накопленные деньги.

Также банковский вклад можно рассматривать для хранения подушки безопасности. Особенно если он пополняемый и деньги на него вы вносите системно.

Но стоит помнить, что в одном банке все счета и вклады одного клиента застрахованы на 1,4 млн рублей. Это максимальная сумма, на которую можно рассчитывать в случае отзыва у банка лицензии. Поэтому, если накопления больше 1,4 млн, стоит открыть счета в разных банках.

2. Еще один инструмент — покупка валюты. Зарабатывать на изменении курса валют — не лучшая идея. Безусловно, есть люди, успешно выигрывающие на биржевой спекуляции, но для таких операций нужны большие средства и глубокие знания.

Формат инвестирования вроде «купить доллар сейчас и продать через 3 месяца дороже» кажется Юлии Кузнецовой просто тратой времени.

Например, порой в новостях удорожание рубля всего на 1,5% уже называют «укреплением». Такое соотношение играет роль в рамках мировой экономики, но на портфеле одного человека отразится едва ли.

Однако Юлия говорит: хранение денег в валюте можно рассматривать как вариант диверсификации и способ сохранения накопленных средств.

3. Биржевые инструменты, по мнению эксперта ЦБ, — наиболее эффективный способ приумножить вложения.

В зависимости от целей и желаемой доходности можно подобрать различные инструменты: акции, облигации, паи в паевых инвестфондах (ПИФ) или опционы.

При этом порог вхождения на фондовую биржу достаточно низок. Стоимость ценных бумаг разнится: от нескольких десятков тысяч рублей до 20-30 рублей за штуку. При этом высокую доходность могут обеспечивать и одни, и другие.

Что нужно знать перед выходом на фондовую биржу

Инвестиции на фондовой бирже — гораздо более рисковые вложения по сравнению с банковским вкладом или валютой. Можно как существенно увеличить вложенные средства, так и потерять их. Поэтому и выходить на фондовый рынок нужно с деньгами, которых не страшно лишиться.

Прежде чем начать формировать портфель, стоит изучить, какие инструменты доступны на бирже, чем они отличаются, какие вам больше подойдут исходя из конкретных целей.

Далее нужно узнать, как анализировать ценные бумаги и прогнозировать изменения их стоимости. Юлия советует изучать литературу по теме бирж, смотреть доступные видео и слушать подкасты.

Эксперт советует для начала прочитать книгу «Как устроена экономика» Ха-Джун Чхан. Юлия рекомендует ее даже детям. Далее можно следить за тем, как растут и падают топовые ценные бумаги разных стран.

Также эксперт рекомендует общаться с людьми, у которых есть брокерские счета и желание поделиться опытом. Чем глубже будущий инвестор погружается в тему, тем меньше его риски.

Формировать портфель можно самостоятельно, на основе полученных знаний. Юлия рекомендует открывать первый счет там, где человек живет. И выбирать легального брокера с лицензией: проверить ее можно на сайте ЦБ. Здесь же можно посмотреть рейтинги специалистов, количество клиентов, обороты и другие показатели.

В России Юлия рекомендует открывать счет в следующих компаниях, если вы хотите торговать иностранными активами: «Тинькофф Инвестиции», «БКС инвестиции», «Финам», «Фридом Финанс». А в Сбере, ВТБ и «Открытии» — если планируете работать только с российскими ценными бумагами.

Также можно обратиться к профессионалу — финансовому консультанту или инвестиционному советнику, который соберет портфель ценных бумаг исходя из личной стратегии и целей.

Как наполнить свой портфель

Инвестиции — это всегда риск. Если хочется заработать много и человек готов идти на риск, его профиль будет агрессивным: в том числе с использование опционов и инструментов зарубежных брокеров. У них, по мнению Юлии, огромный потенциал.

А для формирования умеренного профиля — с более низкими рисками, но не такой большой доходностью — лучше подойдут облигации, паи в ПИФ или акции.

По мнению Юлии, для изучения фондового рынка нужно как минимум полгода активного мониторинга. Для начинающих инвесторов эксперт советует акции «голубых фишек» — наиболее крупных и стабильных компаний, которые обычно не слишком снижаются даже в период кризиса. Но и большой доходности от таких активов ждать не стоит.

Также Юлия советует не забывать про диверсификацию, то есть «раскладывание активов по разным корзинам». Часть портфеля можно составить из стабильных активов, а другую — из рисковых, для изучения рынка.

Юлия делится своими инвестиционными результатами. В 2020 году по одному из портфелей был зарегистрирован прирост в 220%. Доход составил несколько сотен тысяч долларов. Прирост по одному из портфелей за январь 2023 года составил 54%.

Материал не является инвестиционной рекомендацией или профессиональной консультацией.

Фото: предоставлено спикером

Фото на обложке: Pormezz // Shutterstock