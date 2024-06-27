10 вдохновляющих бизнес-идей для 3D-печати в 2024 году

С помощью 3D-печати можно запустить бизнес в самых разных сферах — от создания украшений до робототехники. Предлагаем 10 идей, как заработать на новой технологии.

В начале 1980-х автомобильный конструктор Хидео Кодама подал заявку на регистрацию первого патента на 3D-печать. Система быстрого прототипирования позволяла создавать формы из различных материалов и придавать им жесткость под действием ультрафиолета. С тех пор изобретатели, дизайнеры и инженеры усовершенствовали технологию, сделали ее более эффективной и коммерчески доступной.

Рынок продуктов и услуг 3D-печати растет, и, согласно исследованию, к 2026 году достигнет $37 млрд.

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Хотели бы запустить бизнес в этой области? Рассмотрим несколько идей для заработка на 3D печати.

Что такое 3D-печать?

3D-печать — это способ создавать физические объекты из пластика, металла, нейрона и других материалов, выкладывая их слоями. Для формирования сложных структур принтерам потребуются специальные 3D-модели, продвинутая технология сканирования и автоматизированное проектирование.

3D-принтеры могут стоить от нескольких сотен до тысяч долларов, в зависимости от качества и модели. Перечислим наиболее популярные технологии, которые они используют.

Моделирование методом послойного наплавления (FDM) . Самый распространенный среди обычных потребителей тип принтеров формирует пластиковые объекты через нагретое сопло.

. Самый распространенный среди обычных потребителей тип принтеров формирует пластиковые объекты через нагретое сопло. Стереолитография (SLA) . Процесс при котором лазеры полимеризуют жидкую смолу, превращая ее в затвердевающий материал.

Селективное лазерное спекание (SLS) . Превращает полимерный порошок в твердые объекты.

. Процесс при котором лазеры полимеризуют жидкую смолу, превращая ее в затвердевающий материал. Селективное лазерное спекание (SLS) . Превращает полимерный порошок в твердые объекты. Прямое лазерное спекание металлов (DMLS) . Использует высокомощный лазер для послойного конструирования объектов из металлического порошка.

. Использует высокомощный лазер для послойного конструирования объектов из металлического порошка. Цифровая обработка светом (DLP). Полимеризует жидкую смолу в твердый материал с помощью цифрового светового проектора.

Бизнес-идеи для 3D-печати

3D-печать становится все доступнее, и теперь многие предприниматели ищут, как можно извлечь выгоду из индивидуальных решений для производства по заказу клиента.

Вот несколько бизнес-идей, подходящих для малого бизнеса.

1. Прототипирование

3D-принтеры можно использовать для создания функциональных прототипов товаров, которые вы намереваетесь выпускать. Это поможет оценить их конструкторские качества и внешний вид, прежде чем тратить много денег на производство.

Так, например, поступил предприниматель Алекс Коммонс — его компания Bulat Kitchen с помощью 3D-печати представила прототипы премиум-ножей, прежде чем начать выпускать настоящие.

2. Искусство

Графические дизайнеры и скульпторы могут использовать 3D-принтеры для создания произведений искусства на основе собственных оригинальных дизайнов. Технология позволит создавать сложные работы, которые в противном случае потребовали бы много усилий и времени. Полученные объекты можно выставлять в онлайн-галереях, продавать на маркетплейсах или открыть собственный интернет-магазин.

3. Товары на заказ

Можно создавать товары по индивидуальному заказу, изменяя их по пожеланиям заказчика — например, распечатать на 3D-принтере кастомизированную оправу для очков, подогнанную точно под форму лица и ушей клиента. Кроме того, эта технология найдет применение в медицинской отрасли, например, для индивидуального протезирования.

4. Обувь

3D-печать будет полезна и в модной индустрии. Так, с ее помощью можно создавать товары из более экологичных, а не ресурсоемких материалов, которые часто используются в традиционном производстве. Например, инновационная технология 3D-вязания позволяет обувной компании Rothy’s выпускать удобную, моющуюся, экологичную обувь, сделанную из современных материалов, в том числе переработанного пластика.

5. Коллекционные товары

Как насчет запуска бизнеса по изготовлению коллекционных предметов на заказ? С помощью 3D-печати можно создать уникальные подарки. Популярностью пользуются индивидуальные фигурки и статуэтки в виде друзей, родственников или домашних питомцев заказчика.

6. Украшения

Увлекаетесь созданием ювелирных украшений? Используйте металлы и воск, чтобы напечатать на 3D-принтере ожерелья, браслеты, сережки и кольца. Технология позволит разработать уникальный дизайн по запросу клиента.

7. Модели зданий

3D-принтер способен создать детализированные модели для застройки объектов недвижимости. А у архитекторов и подрядчиков появится мощный инструмент для разработки индивидуальных форм, которые точно передают концепт будущего здания.

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8. Дополнения к товарам

На 3D-принтере можно печатать запасные части: например, недостающие детали инструментов, игрушек или бытовой техники. Кроме того, технология позволяет модифицировать существующие товары, в том числе создавать эргономичные телефонные чехлы.

9. Обучение 3D-печати

С надежным 3D-принтером можно организовать обучающие курсы для любителей или предпринимателей.

10. Робототехника

3D-принтеры можно использовать для разработки индивидуальных роботизированных решений в разных областях, включая производство, медицину и строительство. Согласно некоторым оценкам, мировой рынок робототехники превысит $200 млрд к 2030 году, а это означает, что интерес к этой сфере только растет. Кроме того, 3D-печать будет полезна при создании частей роботов со сложной геометрией.

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