Портфолио UI-дизайнера: 10 ключевых ошибок, которые могут стоить работы

Портфолио и резюме UI-дизайнера должно демонстрировать знания и навыки кандидата. Разберем самые распространенные ошибки и проблемы, которые могут стать причиной отказа.

1. Отсутствие личных работ

Отклик на должность дизайнера должен включать примеры работ по UI/UX — одного резюме будет недостаточно. Образование не имеет никакого значения при отсутствии самостоятельно выполненных проектов, которые продемонстрируют увлеченность и мотивированность кандидата.

2. Плохая презентация

Даже самое изысканное блюдо будет невкусным, если подать его в некрасивом блюде. То же касается и пользовательского интерфейса — презентация проектов должна быть интересной и продуманной. Людям, а в особенности дизайнерам, нравятся визуально привлекательные вещи.

В качестве примера можно взять популярные проекты на Dribbble и Behance и попробовать представить работу аналогичным образом. Экраны не стоит демонстрировать поодиночке и без контекста — вместо этого из нескольких примеров можно создать красивую мозаику. Работу также можно представить в формате мокапов для лучшего понимания того, как дизайн выглядит на устройствах в реальности.

3. Отсутствие здравого смысла

Дизайн должен быть продуманным. И это касается не только внешнего вида. Даже самый визуально привлекательный проект будет выглядеть нелепо, если в интерфейсе отсутствует здравый смысл: текст не соответствует теме, повсюду стоят бессмысленные элементы, UX плохо продуман.

4. У проекта нет конкретной цели

Любой, у кого есть навыки работы с графическими редакторами, может повторить классный интерфейс с Dribbble. Но этого недостаточно.

Лучше найти существующий продукт и предложить для него изменения, объяснив решения в презентации, в которую также можно включить вайрфреймы и руководство по стилю. Хорошо продуманный и красивый редизайн поможет получить желаемую работу.

5. Слишком похожие проекты

Интерфейсы в портфолио должны предназначаться для разных устройств — стоит добавить не только дизайн мобильных приложений, но еще и панелей инструментов, веб-страниц и экранов носимых устройств. За основу можно взять разные типы продуктов — например, редизайн банковского приложения и дизайн ПО для аренды транспорта — и разнообразить общий стиль.

6. Слишком много проектов

Некоторые кандидаты присылают слишком много работ — даже не самых удачных. Однако вместо 30 хороших проектов лучше показать три лучших.

С другой стороны, одного примера, даже самого поразительного (что случается очень редко), может быть недостаточно, чтобы убедить нанимателя.

7. Недостаток внимания к деталям

Внимание к мельчайшим деталям создаваемого интерфейса - одно из важнейших требований работодателя. Любые несоответствия (размер полей, цвета, типографика) нужно устранить.

8. Ошибки и опечатки

К сожалению, они встречаются часто и портят впечатление о кандидате. Даже самая визуально привлекательная панель инструментов с подписью «Панель инстрментов» моментально померкнет в глазах нанимателя.

9. Непродуманное резюме

Важно учитывать свой опыт. Подавая заявку на первую работу в качестве дизайнера, не стоит подписываться как «дизайнер» или даже «senior-дизайнер». Лучшими вариантами будут «junior-дизайнер» или «начинающий junior-дизайнер ищет первую работу».

Не стоит перечислять навыки простым списком. Пункт, состоящий из слова Figma или Sketch, ничего не значит для нанимателя. Лучше рассказать об опыте работы с этими программами в нескольких предложениях.

10. Присвоение чужой работы

Такое действительно случается. При этом обнаружить, что работа, которая выдается как собственная, просто украдена, очень легко. И даже если кандидат получит работу, что он будет делать потом?

Помните, что кража интеллектуальной собственности и попытка обмануть работодателя - это мошенничество, за которое могут привлечь к ответственности.