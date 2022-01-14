10 главных трендов UI-дизайна в 2022 году

2021 год был захватывающим для дизайнеров — появление метавселенных вызвало довольно серьезные потрясения в отрасли. Многие предположения 2021 года стали больше чем просто тенденцией — и многие из них переросли в нечто совершенно новое.

1. Минимализм и упрощение

Самые известные ведущие технологические компании отдают предпочтение простым, информативным, минималистичным интерфейсам (Revolut, Meta, Oculus и так далее). Год от года эта тенденция становится все шире, и к ней обращаются все больше брендов.

Скриншот: Revolut, Meta/Oculus, MoRas, AR Shakir, Clari

2. Брутализм (и возвращение плоскости)

Еще один растущий тренд 2021 года. Кажется, брутализм стал популярен как альтернатива дизайнам, которые полны градиентов, теней и улыбающихся 3D-персонажей.

Брутализм — это плоский дизайн, четкие контуры, контрастные цвета, смелая типографика и реальные/живые фотографии. Однако эта новая итерация брутализма отказывается от одного из его главных определяющих факторов — кажущегося отсутствия сетки. В настоящее время он использует все остальные черты, но соответствует более стандартной схеме, часто встречающейся в других стилях дизайна.

Один из последних примеров брутализма — дизайн итогов 2021 года Spotify Wrapped.

Скриншот: Gumroad.com, Figma.com, Spotify Wrapped, Michal Skvarenina, Tomasz Mazurczak

3. Стекломорфизм и элементы, вдохновленные стеклом

Дизайны с эффектом матового стекла (стекломорфизм или глассморфизм, от англ. glassmorphism) повсюду — это факт. Здесь и размытие фона, и полупрозрачные объекты вроде открыток, и «акварель», и похожие на стекло сферы, и многое другое. От встроенных элементов в Mac OS Big Sur и Windows 11 до приложений — эффект явно будет актуален.

Скриншот: iOS “Hello” welcome screen, M Wildan Cahya Syarief, Heydar Hasanov, Gleb Kuznetsov

4. Северное сияние (Aurora)

Вы наверняка помните этот яркий тренд прошлого года.

Тонкие, красочные, размытые всполохи цвета выглядят очень приветливо и органично — и определенно более привлекательны визуально. Их можно использовать в качестве полноценного фона или просто сделать акцент на некоторых важных элементах пользовательского интерфейса.

Скриншот: Afterglow, Emy Lascan, Daniel Sun, Lukas Horak, Layo

5. Голография и неон

Эта цифровая голографическая/неоновая тенденция, кажется, хорошо вписывается в эпоху метавселенной, VR и голограммных интерфейсов. Дизайнеры вдохновляются всеми новыми возможностями, которые предлагают виртуальные миры. Для тенденции характерны яркие, светящиеся цвета, абстрактные округлые формы, текстуры, похожие на голограммы.

Она также широко используется в криптопространстве, чтобы подчеркнуть футуристичность интерфейсов.

Скриншот: Meta (Facebook) Horizon Worlds trailer, Fauzi Akmal, Baten, Vasjen Katro, Virtual desktop by Cosmin Capitanu

6. Экологичный «картонный» стиль

Мы, потребители, с каждым годом все больше заботимся об окружающей среде. Большинство из нас готовы выбирать экологичные решения на каждый день. Похоже, «экологичный» визуал можно привнести и в цифровые продукты.

Тренд подхватывают все больше брендов. Фоны обычно сероватые и напоминают перерабатываемый картон. Типографика минимальна по стилю. Контрастность высокая. Цвета довольно строгие и кажутся приглушенными. На этот раз никаких милых 3D-объектов — в этом стиле используются фотографии реальной жизни, текстуры реальной жизни и грифонаж.

Скриншот: Halo Mobile, Vladimir Gruev, WeTransfer, Afterglow

7. Дикая типографика

10 лет назад правила типографики были гораздо более строгими, но сейчас, похоже, с заголовками и абзацами можно делать что угодно — все зависит только от воображения. Можно смешивать шрифты с фигурами, фотографиями и эмодзи, накладывать текстуру, выбирать сложный по форме шрифт и экспериментировать с сеткой, как заблагорассудится.

Это может дать интригующий, притягательный эффект, но может оказаться и совершенно нечитабельным и раздражающим — при разработке дизайна в первую очередь все-таки рекомендуется помнить о комфорте пользователя.

Скриншот: Tran Mau Tri Tam, Rron Berisha, Layo, Tomasz Mazurczak, Imran Molla

8. Глиноморфизм-3D

3D эволюционирует в более упрощенную версию себя. Новейшим, модным стилем в 3D-иллюстрации и 3D-элементах пользовательского интерфейса является глиноморфизм (также claymorphism, от англ. clay — глина). 3D-объекты будто слеплены — они имеют простую, цилиндрическую или овальную форму Глубина создается с помощью внутренних и внешних теней, но они выглядят мягче, чем в технике нейморфизма.

Скриншот: Aneesh, Amrit Pal Singh’s Toy Faces, Nathan Riley, Hype4.com, Reijo Palmiste

9. NFT и демократизация искусства

Вне зависимости от того, насколько понятна концепция NFT, это, вероятно, самое повальное увлечение в сети на данный момент.

NFT дали почти каждому новую возможность зарабатывать деньги — создав что-то визуальное онлайн, можно просто продать это как произведение искусства. Демократизация означает, что абсолютно каждый может выставить свое творчество на продажу и что почти все может быть идентифицировано как искусство — будь то пиксельные кенгуру или 3D-аватары.

Скриншот: Gal Shir, Asal Design, WantLine, Anatoliy, Outcrowd

10. Взгляд на VR и метавселенные

Виртуальная реальность перешла от громоздких, неудобных и низкокачественных гарнитур к мейнстриму благодаря новым устройствам от Meta и широкому спектру приложений для этой платформы.

Хотя сама идея метавселенной — это более романтическая концепция, основанная на Web3, в реальности, скорее всего, крупные игроки будут контролировать весь этот «пирог» с помощью средств, относящихся к Web2.

Дата выхода Apple Glasses пока не анонсирована, но кажется, что стиль для VR и AR уже появился — с управлением окнами с помощью жестов, отслеживанием глаз и голографическими 3D-формами.

Хотя гарнитурам еще нужно развивать вычислительную мощность, большинство визуальных образов намеренно представлены в виде более простых для визуализации, низкополигональных моделей, что придает им немного глиноморфный вид.

Скриншот: Joël Dos Santos, Volodymyr Kurbatov, tubik, Roman Klčo, Huy Kieu

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