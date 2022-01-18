Топ-100 инновационных стартапов из Европы

Онлайн-конкурс European Startup Challenge для европейских стартапов организован мэтчмейкинг-платформой Vestbee. Она объединяет стартапы, венчурные фонды, акселераторы и корпорации, обеспечивая начинающим компаниям доступ к широкой сети инвесторов, бесплатным инструментам для фандрайзинга и бесплатным кредитам для стартапов. В подборке — европейские стартапы, которые вошли в шорт-лист конкурса.

Smabbler — победитель первого European Startup Challenge — польская компания, разрабатывающая самый передовой когнитивный движок для обработки естественного языка. Главная цель стартапа — использовать возможности человеческого языка, чтобы полностью автоматизировать обработку сложных текстов и рабочий процесс.

Cubbit — расположенная в Италии краудсорсинговая сеть однорангового коллективного облака, которая обеспечивает безопасный доступ к хранимым данным.

Tye — немецкий стартап, предоставляющий платформу, которая использует технологию SaaS для очистки всех данных компаний, чтобы предотвратить их дублирование.

Sizze — российское SaaS-решение, которое позволяет создавать приложения без каких-либо навыков программирования. Оно позволяет переводить фреймы Figma в собственный код React для публикации приложений.

Ligna Energy — шведский стартап, разработавший аккумуляторные батареи, полностью изготовленные из перерабатываемых материалов.

Ango AI — турецкий стартап, миссия которого состоит в том, чтобы предоставлять исследователям ИИ высококачественные данные для обучения. Он предлагает такие решения, как Ango Hub, которое помогает размечать данные в течение всего жизненного цикла маркировки.

Qoolers — технологический стартап, расположенный в Чехии. Предоставляет решение для управления температурой батарей в электромобилях. Разработка помогает увеличить время зарядки аккумулятора и разработать более прочную конструкцию.

eAgronom — эстонский стартап, разрабатывающий комплексное SaaS-решение для управления сельхозугодьями. Платформа призвана помочь фермерам сократить бюрократические процедуры и хранить все данные, связанные с урожаем и посевом, в упорядоченном виде.

Nordigen— расположенный в Латвии финтех-стартап, предлагающий открытый доступ к финансовым данным через банковские API. Он определяет кредитный рейтинг заявителей, факторы риска и другие обязательства, которые помогают принять решения о конкретной транзакции.

Postis — румынская компания, которая упрощает доставку и сокращает требования к инфраструктуре, чтобы обеспечивать эффективность «последней мили» в цепочке поставок.

4Semantics — польская платформа, специализирующаяся на создании решений для интеллектуального чтения документов с использованием системы когнитивной автоматизации.

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Abillio — латвийский инструмент, который берет на себя обработку бумажной и налоговой документации и помогает предпринимателям проще выставлять счета.

Acorai — шведский стартап, разрабатывающий устройство для мониторинга сердца. Его цель — сократить число повторных госпитализаций, вызванных сердечной недостаточностью, и снизить уровень смертности.

Ajinomatrix — бельгийская платформа, специализирующаяся на предоставлении решений, помогающих интерпретировать датчики запаха и вкуса для ИИ.

Amberlo — стартап из Литвы, предоставляющий услуги как отдельным юристам, так и крупным юридическим компаниям. Платформа помогает в организации документов и самой работы.

Autonomous Knight — главная цель этого бельгийского стартапа — оснастить автомобили автономным датчиком зрения, который может повысить ситуационную осведомленность при любых погодных условиях.

Bitskout — эстонская программная платформа, которая демократизирует доступ к ИИ, устраняя технические барьеры для использования его в повседневной работе. Она работает как плагин к инструментам управления проектами и использует пользовательский no-code интерфейс.

UNESCO IRCAI (Международный исследовательский центр искусственного интеллекта) включила Biskout в топ-100 проектов ИИ, решающих проблемы, связанные с целями устойчивого развития ООН.

Carbominer — украинский аппаратный стартап, который улавливает CO2 из окружающего воздуха, а затем повторно использует его для выращивания растений.

Codavel — португальская платформа, решающая проблему медленной загрузки приложений. Стартап предлагает новые решения для потоковой передачи данных и помогает бесперебойно использовать приложения вне зависимости от условий сети.

ConstellR — немецкая платформа, предлагающая технологические решения для сбора точных данных о температуре со всего мира.

CoolBeez — сервисная платформа из Германии, которая жертвует деньги благотворительным организациям благодаря системе рекомендаций продуктов, купленных клиентами.

Cux.io — крупнейшая польская платформа UX-автоматизации, которая определяет поведенческие модели пользователей.

Decoditive — хорватская программная платформа, предоставляющая аналитические инструменты на основе ИИ, помогающие компаниям раскрыть смысл действий клиентов и, как следствие, понять их потребности.

DeltaBlock — французский стартап, выступающий в качестве поставщика ликвидности, который адаптирует традиционную систему ликвидности к потребностям относительно менее торгуемых активов благодаря использованию алгоритмической торговли.

NanoWired — технологический стартап, расположенный в Германии. Специализируется на технологии соединения нанопроводов.

Drafter AI — латвийская платформа для основателей стартапов, менеджеров по продуктам или исследователей, которая позволяет пользователям объединять и использовать несколько источников данных.

Ecosilico — российский стартап, который внедряет экономически эффективную и углеродно-нейтральную технологию переработки кремния.

Finmap — платформа в Великобритании, позволяющая эффективно управлять денежными потоками для бизнеса.

Finnadvance — финский стартап, нацеленный на создание платформ культивирования клеток для клинических исследований в фармацевтической промышленности.

Frontu (ранее Tasker) — литовское полностью автоматизированное программное обеспечение для управления полевыми службами для бизнеса. Задача этой системы — сократить расходы, свести к минимуму бюрократию и сделать процедуры понятнее как для сотрудников, так и для клиентов.

Goldilock — европейский стартап, который кардинально меняет подход к киберзащите в интернете с помощью запатентованного TruAirgap™. Инструмент разделяет и защищает конфиденциальные данные, чистые резервные копии, внутренние системы и ИТ-инфраструктуру с помощью удаленного физического отключения от интернета. При этом он обеспечивает доступ без IP за считанные секунды.

GoodStyle — белорусский стартап, создавший виртуальную примерочную в формате приложения. Компания работает над решениями в области ИИ, которые позволят сделать онлайн-покупки более эффективными и менее затратными по времени.

Green City Solutions — базирующийся в Германии производитель первого биотехнологического фильтра для улучшения качества воздуха в городах.

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Hinted — интерактивное руководство на русском языке, помогающее пользователям освоить любое ПО. Платформа была создана для обучения сотрудников и повышения их производительности.

HiPets — польская платформа, которая позволяет записываться на прием к различным специалистам, таким как ветеринары, парикмахеры, тренеры и так далее.

Hiveonline — датская цифровая платформа, созданная для того, чтобы помочь фермерам увеличить доходы. Это дает хорошее представление о рынках и инвестициях и упрощает управление бухгалтерским учетом.

Hookle — финское приложение для простого и эффективного управления платформами социальных сетей.

Inlock Kft. — венгерский стартап, который изобрел невидимый велосипедный замок.

InSTREAMLY — варшавская платформа, которая помогает брендам и стримерам устанавливать партнерские отношения.

Insurfox GmbH — немецкий стартап, предлагающий B2B-страхование в сфере транспорта, логистики и мобильности.

iPaidThat — французское приложение, которое упрощает, автоматизирует и централизует управление финансами компаний.

iSpeak App — литовская платформа для обучения английскому языку с помощью коротких интерактивных видеороликов от лучших учителей со всего мира.

Jenz app — это хорватская внутренняя социальная сеть, которая работает как живая рассылка новостей компании и мобильная версия интрасети.

Kernwerk GmbH — немецкое фитнес-приложение, которое предлагает своим пользователям индивидуально подготовленные тренировки в соответствии с уровнем пользователя и доступными ему снарядами.

Licenseware — расположенный в Румынии стартап, который специализируется на повышении эффективности управления активами ПО для компаний. Это предотвращает случайное использование данных и их раскрытие в ходе аудита.

Lingvanex — белорусский технологический стартап, который сосредоточен на обеспечении машинного перевода с использованием технологии нейросетей.

Lintil — ирландский proptech-стартап с виртуальным помощником, который консультирует пользователей при покупке жилья.

LunchPoint — чешская платформа, созданная как для клиентов (обеспечивает быстрый поиск ресторанов и бронирование столов), так и для бизнеса (помогает ресторанам измерять эффективность продаж и маркетинга).

Magnetiq — турецкая компания, которая стремится помочь предпринимателям выводить на рынок новые продукты.

MAGOS — расположенный в Греции стартап, который поставляет технологичные перчатки для трекинга рук, с помощью которых собираются клинические данные.

medicalmotion GmbH — немецкое приложение на базе ИИ, которое предоставляет пользователям индивидуальные рекомендации по упражнениям, одобренные терапевтом.

Mentorist — эстонское приложение, в котором собраны бестселлеры в области бизнеса, лидерства и личностного развития. Оно делает обучение и чтение намного эффективнее.

Microamp Solutions — расположенный в Польше стартап, сконцентрированный на новой беспроводной связи. Он обеспечивает сверхбыструю и сверхмедленную задержку 5G благодаря технологии 5G mmWave.

Mild Blue — чешская компания, предоставляющая решения, основанные на ИИ и машинном обучении. Она предлагает такие продукты, как Breviary, который помогает рассчитать правильную дозировку лекарства, или Datavid, который упрощает медицинскую отчетность для врачей.

MiProbes Biotechnologies — немецкий стартап, разрабатывающий диагностику, позволяющую мгновенно отслеживать и оптимизировать состояние здоровья на дому.

MNFST — британская платформа, создающая сеть контактов, позволяющую влиять на потребителей с помощью «сарафанного маркетинга».

Mood-me — стартап из Люксембурга, который разрабатывает технологии ИИ и AR для создания разнообразного вовлекающего опыта для пользователей, от виртуальной примерки косметики до фильтров дополненной реальности.

Netsensing Technology — швейцарский поставщик цифровых медицинских решений, нацеленный на мониторинг жизненно важных показателей в режиме реального времени.

NeuroGames Lab — расположенный в Варшаве финтех-стартап, создающий инновационное кадровое решение — GameHR Sales, которое помогает банкам и страховым компаниям повысить эффективность управления рабочей силой.

Ninja Lender — польская платформа, которая связывает заемщиков, получивших отказ от финансовых организаций, с другими кредиторами.

Olvin — британская платформа, которая анализирует поведение потребителя при помощи машинного обучения.

Omniaz — польский стартап, предоставляющий комплексные решения для дополненной реальности. При помощи AR он создает специальные 3D-модели, делая онлайн-покупки более эффективными и простыми. Его решения предназначены для розничной торговли, FMCG и индустрии напитков.

Oxford Immune Algorithmics — это основанная в Великобритании ИИ-компания, которая специализируется на мониторинге иммунитета. Компания создана Оксфордским университетом и использует его индивидуальные данные о состоянии здоровья.

prints.me — разработчик приложений из Варшавы, который фокусируется на том, чтобы сделать процесс печати еще проще. Он создал приложение для управления заказами, статусом и бюджетом проектов.

ProdCamp — эстонский стартап, цель которого — помочь в сборе отзывов клиентов. Пользователи ProdCamp могут анализировать и получать информацию на основе данных CRM.

PYDRO — Water to Data — немецкий cleantech-стартап, миссия которого заключается в сохранении воды. Компания использует автономные сенсорные plug-and-play-решения, чтобы обеспечить большую прозрачность работы водопроводных сетей.

R8tech — эстонская компания, которая обеспечивает поддержку коммерческих зданий премиум-класса с помощью решений на базе ИИ, повышая их энергосбережение.

randevu — немецкая платформа, которая специализируется на настройке, запуске и настройке любых маркетплейсов.

Ratedpower — испанская end-to-end платформа, которая проектирует солнечные фотоэлектрические установки для коммунальных предприятий.

Readmio — чешское приложение, предназначенное для родителей, которое создает истории и сказки и в то же время помогает родителям во время чтения, добавляя голосовые эффекты и изображения.

Realytics — российский стартап, который «превращает жалобы в рост выручки и увеличение срока жизни клиентов».

Red Kubes — нидерландская компания, которая разработала продукт под названием Otomi Container Platform, который помогает управлять доставкой контейнеров и сделать использование решения Kubernetes намного проще и эффективнее.

Reeler — шведская платформа, позволяющая собирать, организовывать и публиковать пользовательский контент в любом маркетинговом канале.

ReHub GmbH — немецкий стартап, создавший инновационные ИТ-решения для частного обучения на дому при помощи компьютера, а также для медицинской реабилитации.

Renderro — польская облачная настольная платформа, созданная для повседневного редактирования видео и графического дизайна.

Ringhel TEAM — румынский поставщик программных решений для B2B, нацеленный на повышение гибкости предприятий и предназначенный для энергетических и газовых компаний. Его миссия состоит в том, чтобы упростить и ускорить цифровую трансформацию энергетических компаний с использованием цифровых инструментов, таких как GeFEE.

ScorePlay — компания из Лиссабона, использующая ИИ, чтобы оптимизировать медиа-процессы для спортивных организаций.

Sigrata — варшавский маркетплейс с готовыми к использованию решениями IoT, соединяющими оборудование со сторонними поставщиками и разработчиками ПО.

SOLO Workout (Heavy Kinematic Machines) — польская компания, предоставляющая устройства и приложения для измерения развития тренажерного зала. Они образуют сеть, которая позволяет устройствам всегда быть подключенными и надежно хранить данные.

SoyDigi — польский стартап, который ставит перед собой задачу ускорить и упростить административные задачи в бизнесе. Благодаря смарт-ботам это помогает привлекать клиентов, привлекать их и управлять ими.

Speakquest — румынский стартап, посвященный детям в возрасте от 3 до 14 лет с нарушениями речи или произношения. Он предоставляет приложение Voxikids, которое представляет собой обучающую игру и источник интерактивных упражнений, а также VoxiClinic — цифровую клинику, которая обеспечивает родителям доступ к терапевтам ребенка и необходимым материалам.

Spiritus — хорватская платформа, созданная, чтобы сохранять цифровые памятники через сторителлинг. Она содержит фотографии, видео и запоминающиеся истории из жизни, чтобы помочь пользователям вспомнить любимых и важных людей и моменты из их прошлого.

Stepapp — приложение из Варшавы, созданное для того, чтобы значительно упростить услуги по уборке. Оно направлено на то, чтобы гарантировать профессиональный персонал по уборке, а также безопасность и круглосуточное обслуживание клиентов.

STILRIDE — расположенная в Швеции компания, которая разрабатывает персональный электротранспорт с минимальным воздействием на окружающую среду.

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Suplery — украинская платформа, созданная как для поставщиков, так и для клиентов, которая направлена на решение проблемы пополнения. Она предоставляет клиентам широкий ассортимент косметики и помогает поставщикам в управлении процессом заказов.

TESSELO — миссия этого португальского стартапа заключается в решении экологических проблем. Он использует возможности спутников и ИИ, чтобы преобразовывать природные явления в пространственные модели.

Timeflow Srl — расположенный в Италии стартап, который предлагает инструмент для простого поиска рабочей силы. Это помогает бизнесам связаться с разработчиками ПО среди сетей контактов.

TransactionLink — цель этого варшавского стартапа — изменить то, как работает финтех, позволив компаниям создавать продукты более быстрыми и простыми способами.

TrustMate — польская платформа, сосредоточенная на сборе мнений клиентов для бизнеса. Она направлена на увеличение рекламы и продаж.

ubiMaster — немецкое приложение, предлагающее онлайн-обучение для детей. Оно предоставляет доступ к учебным материалам и профессиональной помощи от учителей.

uMore — португальский интеллектуальный трекер на базе ИИ, который помогает своим пользователям формировать позитивные привычки, менять поведение и делиться данными о своем благополучии с профессионалами и семьей.

Vatis Tech SRL — румынская платформа распознавания речи, которая создает транскрипцию для аудио, как предварительно записанную, так и в реальном времени.

Vibrant — датский стартап, разработавший приложение для платежных решений. Пользователь может осуществлять бесконтактные платежи с помощью устройства Android.

Vocal Image — ИИ-платформа Esronian, которая направлена на улучшение голоса пользователей с помощью простых упражнений. Его главная цель — помочь обрести уверенность и стать эффективнее, даже выполняя 3-минутные задачи в течение дня.

WEARFITS — польский стартап, использующий дополненную реальность и машинное обучение, чтобы улучшить опыт онлайн-покупок. Благодаря цифровизации гардероба и обуви покупатели могут настраивать размеры и виртуально примерять одежду, что значительно облегчает онлайн-покупки.

Wheelstair — польский стартап, который разработал дополнение для инвалидных колясок, которое позволяет передвигаться по лестнице.

Whirla — варшавская компания, которая помогает другим предприятиям организовать работу в офисах, в том числе распределить столы, комнаты и зоны, доступные для работников, и проанализировать данные об использовании офиса. Благодаря этой платформе сотрудники могут легко проверить и забронировать любое место или стол на работе.

Zeipt AS — норвежская платформа, которая отправляет электронные квитанции клиентам. Ее миссия состоит в том, чтобы повысить доверие клиентов и упростить хранение квитанций.

ZENOO — литовская компания, производящая сублимированный корм для собак из мяса, пригодного для употребления в пищу человеком.

Zonifero — польская платформа, позволяющая управлять рабочим пространством. Она оптимизирует процессы и затраты и в то же время повышает комфорт и производительность сотрудников.

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