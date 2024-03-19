11 новых стартапов в области ИИ из Европы

Разработчики ИИ продолжают привлекать крупные посевные раунды и заключать громкие сделки с известными клиентами. В свою очередь, инвесторы считают технологию своего рода фениксом, который возрождает стартап-сектор.
В подборке — 11 многообещающих стартапов в области ИИ из Европы, которые рекомендуют инвесторы Speedinvest, Runa Capital, Apex Ventures и Octopus Ventures. Компании из подборки не входят в портфели этих фондов.
Рик Хао, партнер Speedinvest
Speedinvest — австрийский венчурный фонд, который инвестирует в стартапы на ранних стадиях
Extensity.ai (Австрия)
Extensity.ai разработала систему «символического ИИ» на основе большой языковой модели (LLM). Нейросимволический ИИ объединяет лучшее от современных моделей глубокого обучения и генеративного ИИ с человекоподобным «здравым смыслом», что позволяет автономным системам понимать, думать и рассуждать.
Causa (Великобритания)
Causa разрабатывает причинно-следственный ИИ, который точно предсказывает будущие результаты, предоставляет персонализированные рекомендации и помогает принимать оптимальные решения. Стартап предлагает CausaDB — систему для комплексного управления рабочим процессом, оснащенную такими функциями, как моделирование действий, поиск оптимальных решений и проведение адаптивных экспериментов.
Invariant Lab (Швейцария)
Invariant Lab создает новую платформу для защищенных агентов ИИ — систем, способных выполнять сложные рабочие процессы и взаимодействовать с данными и API.
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Когда агенты ИИ используют обычные LLM, невозможно гарантировать, что они будут действовать в соответствии с внутренней политикой компании в отношении конфиденциальности данных.
Invariant Lab работает над новым подходом под названием «модели безопасных действий», который находится на пересечении больших языковых моделей и систем безопасности. Он гарантирует, что агенты ИИ будут всегда учитывать политики и протоколы безопасности организации.
Флавия Леви, инвестор в DeepTech-стартапы на ранних стадиях Octopus Ventures
Octopus Ventures — лондонский венчурный фонд, который инвестирует в стартапы на ранних стадиях
Innatera (Нидерланды)
Нейроморфные процессоры Innatera имитируют механизмы мозга, чтобы обрабатывать сенсорные данные в ситуациях, когда мощность ограничена, а время отклика должно быть небольшим. К ним относятся граничные вычисления, например когда ИИ нужно запускать на небольших устройствах. Сотрудники компании имеют как отраслевой, так и научный опыт.
Lumai (Великобритания)
Lumai удовлетворяет спрос центров обработки данных на ИИ. Дата-центры сталкиваются со множеством ограничений, в том числе потреблением энергии кремниевыми графическими процессорами. Благодаря оптическим вычислениям в 3D, которые устраняют ограничения 2D-геометрии кремниевых чипов, стартап позволяет развертывать ИИ в масштабе с помощью самого быстрого и энергоэффективного ИИ-процессора.
Fractile (Великобритания)
Основная технология Fractile была разработана в Оксфордском университете. Исследователи Уолтер Гудвин и Юхан Сон заметили, что во многих областях ИИ начинают использовать один тип модели — трансформер (технология, лежащая в основе таких моделей, как ChatGPT).
Команда начала создавать новый подход к ускоренным вычислениям, позволяющий запускать эти модели на максимально возможных скоростях, сопоставляя вычислительную задачу с оборудованием, на котором работает модель.
Андреас Риглер, основатель и генеральный партнер Apex Ventures
Apex Ventures — венчурный фонд из Германии, который инвестирует в DeepTech-стартапы на ранних стадиях
GEMESYS (Германия)
GEMESYS, который базируется в Бохуме, производит революцию в сфере искусственного интеллекта. Стартап разрабатывает инновационные чипы ИИ, предназначенные для граничных вычислений. Традиционные методы сильно зависят от огромных вычислительных ресурсов и централизованной обработки данных. GEMESYS предлагает новый подход, создавая полностью аналоговое оборудование, вдохновленное тем, как человеческий мозг обрабатывает информацию.
Mindgard (Великобритания)
Mindgard, который базируется в Лондоне, специализируется на кибербезопасности для ИИ. Стартап был основан в 2022 году при Ланкастерском университете. Его платформа обеспечивает автоматизированную безопасность и быстрое реагирование на киберугрозы для ИИ, генеративного ИИ и больших языковых моделей.
Компанию возглавляет профессор Питер Гарраган, ее сооснователь и CEO, — мировой авторитет в области безопасности ИИ. Ее также поддерживают ведущие ученые и инженеры по кибербезопасности в сфере ИИ.
Cogna (Великобритания)
Cogna, которая базируется в Лондоне, помогает произвести революцию в области производительности в различных отраслях. Компания была основана в мае 2023 года Ларсом Менненом и Беном Питерсом. Ранее они работали вместе в компании по разработке беспилотных автомобилей Five, которая была основана Петерсом и продана Bosch в 2022 году.
Cogna разрабатывает автоматизированную «фабрику ПО», цель которой — демократизировать создание пользовательского программного обеспечения. Она позволяет нетехническим специалистам с легкостью формулировать задачи, находить возможные решения и использовать синтез программ на основе ИИ, чтобы быстро и эффективно с точки зрения затрат разрабатывать ПО.
Франческо Риччути, инвестиционный менеджер Runa Capital
Runa Capital — венчурный фонд из Люксембурга, который инвестирует в стартапы на ранних стадиях
Synthara (Швейцария)
Synthara предлагает производителям чипов возможность беспрепятственно интегрировать вычисления в памяти в существующие платформы. Такой подход обеспечивает 50-кратное увеличение вычислительной производительности, не нарушая архитектуру чипов и программные процессы.
Nebuly (Италия)
Nebuly создает пользовательскую аналитику для LLM. Продукт позволяет компаниям узнать, как пользователи взаимодействуют с моделями.
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