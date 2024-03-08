10 интересных Femtech-стартапов: помогут в спорте, отношениях и во время беременности

Какие Femtech-компании заявляют о себе и предлагают миру инновации — читайте в подборке RB.RU. Информация о капитализации — по данным сервисов Dealroom.co и Crunchbase.com.

В 2022 году объем венчурных инвестиций в Femtech-стартапы составил более $1 млрд. По прогнозам аналитиков, рынок технологий для женщин к 2030 году вырастет до $103 млрд. Больше всех в отрасль вкладываются компании из США ($4 млрд), Великобритании ($442 млн) и Израиля ($419 млн). Как заявляют представители компаний, инвесторов привлекает общественный интерес к сфере.

Содержание:

Основатель: Евгений Жихарев

Капитализация: $12 млн

Календарь и ассистент для беременны был создан и приземлен в Гонконге в 2019 году российским предпринимателем Евгением Жихаревым. Однако разработчики приложения работают в Москве, и в 2021 году компания привлекала $2 инвестиций от инвесторов в том числе из России.

Интерфейс приложения. Скриншот: источник

Сервис устроен как трекер, отслеживающий состояние плода в теле матери. Amma поддерживает носимые устройства и анализирует их данные при помощи ИИ. Например, приложение контролирует схватки, передавая информацию врачу пользователя. Также оно фиксирует развитие ребенка, его размеры и даже его эмоции.

Основатели: Дмитрий и Юрий Гурские

Капитализация: $1 млрд

В 2016 году братья-предприниматели, Дмитрий и Юрий Гурские, создали трекер менструации. Юрий придумал идею, а Дмитрий руководил командой разработчиков. Компания была основана в Беларуси, но сейчас расположена в Лондоне. Охватывая новые страны, в 2021 году бренд привлек $50 инвестиций для увеличения штата.

Прилоежние дает советы на каждый день цикла. Скриншот: источник

Приложение не только отслеживает менструацию, но и предсказывает течение нерегулярного цикла. ИИ анализирует данные, которые пользовательница вносит в Flo, а затем прогнозирует цикл с точностью вплоть до нескольких дней. При этом в приложении есть мультимедийный контент: статьи, видео, курсы и чат-бот. Он подстраивается под возраст. Например, девушкам-подросткам он будет предлагать материалы о начале менструации.

Также сервис доступен для мужчин. Flo расскажет о состоянии здоровья близкого человека, заодно предложит ознакомиться с материалами о женском здоровье.

Основатели: Паскаль Кёниг, Филлип Толен, Питер Штайн, Леа фон Биддер

Капитализация: $180 млн

Компания была основана в Швейцарии в 2014 году и до 2022 входила в топ-100 стартапов страны согласно рейтингу TOP-100 Swiss Startups. Бренд изучает и разрабатывает технологии в области репродуктивного здоровья. Главный продукт Ava — браслет, отслеживающий фертильность.

По данным компании, к 2020 году благодаря его использованию более 50 тыс. женщин смогли забеременеть. В 2022 бренд выкупила американская компания FemTec Health, стоимость сделки неизвестна.

Как выглядит браслет. Источник

Браслет Ava Fertility анализирует фертильность в ходе менструального цикла. На основе колебаний гормонов устройство оповещает женщину об «окне» в несколько дней, когда зачатие наиболее вероятно. Также аксессуар полезен во время беременности: с его помощью можно отследить положение и движения эмбриона. Стоимость браслетов — $280 и $310, в комплекте с более дорогой моделью идет электронное руководство с советами для беременных.

Основатели: Ида Тин, Ханс Раффауф, Майк Лавин, Мориц фон Буттлар

Капитализация: $66 млн

Приложение для отслеживания менструации создано немецкими предпринимателями в 2012 году. По словам CEO компании Иды Тин, им хотелось сделать продукт, выводящий женское репродуктивное здоровье из зоны табу. В мае 2023 года проект привлек $8 млн инвестиций. Clue сотрудничает с различными зарубежными институтами исследований женского здоровья.

Приложение подробно исследует менструальный цикл и все, что с ним связано. Скриншот: источник

Сервис работает на основе данных из анкеты женщины и показателей смарт-часов: температура, вес, рост, пульс. Приложение рассчитывает и прогнозирует менструацию, оценивает показатели здоровья. Также оно анализирует фертильность, что полезно, если планируется беременность.

Основатели: Таня Болер, Александр Ассейли

Капитализация: $383 млн

Компания была основана в 2019 году экспертом в области женского здоровья Таней Болер и инвестором Александром Ассейли. Цель Elvie — избавиться от стигмы, преследующей родивших женщин.

Внешний вид устройства. Фото: источник

Фаундеры совместно создали несколько продуктов, среди которых флагманский — бесшумный портативный молокоотсос. Он стоит $550 и управляется со смартфона. В приложении можно настраивать мощность устройства и отслеживать объемы сцеженного молока. Помимо насоса, бренд продает умный тренажер для мышц тазового дна, которым также можно управлять через приложение, и другие вспомогательные гаджеты.

Основатель: Аманда Дукач

Капитализация: $12 млн

Однажды серийной предпринимательнице из США Аманде Дукач позвонила из больницы подруга Алисия: ее сыну поставили тяжелый диагноз. Желая помочь, Аманда свела подругу с другой мамой, у которой ребенок также болел. Так предпринимательница в 2019 году создала платформу SocialMama, со временем переименованную в Ema.

Сервис устроен как социальная сеть для мам, где пользователи могут между собой общаться, советоваться или искать помощь. Также в него встроен ИИ-компаньон Эма. Ее применяют в клиниках врачи, соотнося симптомы болезней и анализируя данные. Например, Эма способна составить план питания для кормящей матери. Также нейросеть дает консультации по вопросам здоровья, и обучена она на материалах доказательной медицины.

Основатели: Ридхи Тарьял, Стивен Гайр

Капитализация: $54 млн

Компания была основана в США в 2014 году. NextGen Jane выпускает медицинские гаджеты в сфере женского здоровья, в основном их используют в партнерских больницах. Также бренд проводит клинические исследования. Например, на сайте набирают волонтеров на пренатальную диагностику.

Главный продукт NextGen Jane — умный тампон. В период менструации гаджет анализирует состав крови и тканей влагалища, выявляя заболевания. Пока что тампон используется только по рекомендации врачей ввиду сложной конструкции и неудобства в применении.

Основатели: Коллет Кортион

Привлеченные инвестиции: $21,8 млн (2014 — 2024)

Компания основана инвестором и предпринимательницей Коллет Кортион в 2014 году. До этого Коллет инвестировала в MedTech-стартапы, а с рождением ребенка она сфокусировалась на проектах, связанных с интимным здоровьем. Коллет стремилась создать простое решение проблемы сухости влагалища и слабого тонуса вагинальных мышц во время менопаузы, без посещения врача.

Внешний вид устройства. Фото: источник

Ее новый стартап Joylux выпустил устройство vFit Gold, которое восстанавливает ткани и стимулирует кровоток засчет красного свет и тепла. Исследования об эффективности устройства еще проводятся, но в целом гаджеты такого типа не регулируются FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США). Помимо vFit, бренд продает лубриканты и влажные салфетки для интимных зон.

Основатель: Элен Гийом Пабис

Капитализация: нет данных

Компания была основана в 2017 году, и ее миссия — углубить познания о женском теле в сфере спорта. Как говорит основательница Гийом Пабис, более 80% исследований в спорте проводят только на мужчинах. Wild AI изучает физические данные женщин, в том числе с учетом менструального цикла и во время беременности.

Интерфейс приложения. Скриншот: источник

Приложение бренда предназначено для женщин, занимающихся спортом. В Wild AI пользовательницы указывают периодичность цикла, срок беременности — при ее наличии, эмоциональное состояние и другие данные. За счет ИИ сервис рассчитывает нагрузку на организм, предлагая специальные упражнения. После занятий приложение также опрашивает пользователя и в дальнейшем корректирует программу тренировок.

Основатели: Анна Ли, Джеймс Уонг, Мэгги Стигглман, Кейт Делгадо

Капитализация: нет данных

Этот бренд товаров для взрослых был основан в 2013 году. До старта проекта его фаундер Анна Ли продавала секс-игрушки. Девушке была интересна природа женского сексуального удовольствия и его влияние на организм. Вместе с другими предпринимателями — Джеймсом Уонгом, Мэгги Стигглман и Кейт Делгадо — она создала умный вибратор.

Как выглядит умный вибратор. Фото: источник

Аппарат синхронизируется с приложением, куда переносит данные после использования. Внутри устройства стоят гироскоп, акселерометр и термометр. Анализируя сокращения тазового дна и повышение температуры тела, вибратор определяет, какие точки стоит стимулировать, чтобы получить удовольствие. Инфографики помогают понять, какие усилия нужны конкретной женщине для достижения оргазма. Производитель не заявляет о научности метода, хотя, по собственным данным, и опирается на исследования данных пользователей.