11 производителей кормов и PetTech-стартапов, ориентированных на кошек

Тем не менее у инвесторов есть любимчики и среди тех, кто специализируется на кормах и товарах для кошек. Предлагаем подборку из 11 стартапов, которые привлекли финансирование за последние годы.

Инвесторы предпочитают собак, а не кошек. Во всяком случае, как показывают данные Crunchbase, они охотнее вкладываются в стартапы, ориентированные на собак или разные виды животных.

В списке ниже — 11 компаний, которые получили финансирование за последние два года и в основном ориентируются на кошек.

KatKin — $28,1 млн;

Smalls — $28 млн;

Rabo — $17 млн;

Pidan — $16,6 млн;

Accompanying (UNIPAL) — $15,4 млн;

Made by Nacho — $14 млн;

AnimalBiome — $12,3 млн;

Caats — $4,3 млн;

Meow Island — $749 тыс.;

Fluent Pet — $742 тыс.;

Tuft + Paw — $500 тыс.

Корма для кошек нового поколения

В этой категории наибольший объем финансирования ($28 млн) привлек лондонский стартап KatKin, который производит мясные корма, не содержащие зерна. Слоган бренда звучит как: «Хищники не едят сухой корм». Как заявляет KatKin, его быстрозамороженные корма помогает животным уменьшить количество комков шерсти, стать энергичнее и даже улучшить запах стула.

Made By Nacho, который в прошлом году привлек $14 млн в серии A, принадлежит американскому шеф-повару Бобби Флею. Стартап Made by Nacho назван в честь кота Флея и использует только те рецептуры, которые понравились «главному дегустатору»

Большие суммы также получила Smalls, компания из Нью-Йорка, которая производит корма класса Human Grade со сверхвысоким содержанием белка, адаптированные к предпочтениям каждой кошки. В марте компания привлекла $19 млн.

Продукты для здоровья и развлечения питомца, а также наблюдения за ним

Fluent Pet, закрывший посевный раунд, предлагает устройство, которое научит питомца «говорить». Оно представляет собой кнопки, на которые можно записать различные фразы, а кошка или собака будет нажимать на них, чтобы пообщаться с хозяином.

Японский стартап Rabo привлек более $13 млн на развитие продукта под названием Catlog. Это ошейник, оснащенный датчиками, благодаря которому хозяева могут следить за питомцем, когда их нет дома. Стартап также предлагает устройство, которое можно разместить под кошачьим лотком, чтобы отслеживать действия питомца и контролировать его вес.

Компания из Окленда AnimalBiome, которая привлекла более $12 млн, выпускает добавки для кошек и собак, помогающие восстановить здоровье кишечника.

Этот рынок растет

Целевой рынок товаров для кошек довольно обширен — во всем мире насчитывается сотни миллионов пушистых питомцев.

Во многих странах владельцы также проявляют готовность тратить на них деньги. Во время пандемии резко выросли как расходы на домашних животных, так и финансирование стартапов, производящих для них товары. И, как показывают данные, этот тренд по-прежнему актуален.

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