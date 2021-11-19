От умных тракторов до замены кремния: 12 инновационных технологий, которые улучшат нашу жизнь

В этом году издание Fast Company впервые провело премию Next Big Things, в котором отметило инновационные проекты, нацеленные на улучшение нашей жизни в различных областях. Благодаря этим технологиям, машины станут «умнее» и смогут «чувствовать» окружающий мир, а роботы — автоматизировать производство и фермерское хозяйство. Рассказываем о 12 таких разработках.

Экран, устойчивый к солнечному свету

Одна из сложнейших задач при создании мобильных дисплеев — обеспечить хорошую видимость как в помещении, так и на улице, не жертвуя зарядом батареи. LCD 2.0 от Azumo объединяет в себе маломощный дисплей, выдерживающий яркий солнечный свет, с передним освещением, которое в точности воспроизводит цвета в помещении.

Фото в тексте: Azumo

Технология может применяться в телефонах, планшетах и ноутбуках.

Материал, превосходящий по качествам кремний

Один из факторов, ограничивающих скорость современных чипов, — нагреваемость кремния. Алмазный материал от Diamond Foundry, созданный в плазменных реакторах, сможет заменить 99% кремниевой пластины чипов. Это позволит не только устранить проблему нагрева, но и повысить их производительность и электропроводность.

Осязаемость для роботов

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали технологию GelSight, которая дает роботам ощущение осязания. Она использует камеру, которая может измерять давление на свой мягкий тактильный сенсор с точностью до микрона и превращать его в образы, понятные компьютеру. GelSight пригодится в аэрокосмической и производственной сферах.

Новая жизнь для закона Мура

Казалось, закону Мура, который гласит, что количество транзисторов на микрочипе удваивается каждые два года, пришел конец. Однако IBM удалось это предотвратить: компания разработала 2-нанометровый чип, на котором можно разместить до 50 млрд транзисторов. Одно из его возможных преимуществ — увеличение автономной работы смартфонов на 400%.

Повышение скорости и устойчивости ИИ

Envise — фотонный ИИ-ускоритель общего назначения от стартапа Lightmatter. Он обеспечивает сверхвысокую производительность для сложных приложений, таких как нейронные сети.

Фото в тексте: Lightmatter

Благодаря этим чипам, дата-центры смогут значительно снизить выбросы углерода, поскольку во время работы они меньше нагреваются.

Экологичная автоматизация ферм

Monarch — электрический, автономный и компактный трактор, способный выполнять различные фермерские задачи, такие как посев, вспахивание земли и ее удобрение. На рынке есть и другие автономные тракторы, которые также нацелены на то, чтобы повысить экологичность сферы. Однако Monarch отличается доступной ценой.

Повышение эффективности заводских цехов

MBrain объединяет ПО, необходимое для работы современной фабрики, в единую систему, способную анализировать каждый элемент производственного процесса и повышать его эффективность. В результате менеджеры получают возможность сократить отходы и найти новые способы их перерабатывать.

Быстрообучаемые промышленные роботы

Обычно роботизированное производство — дорогой и сложный процесс, требующий специального ПО, которое стоит дороже, чем сами роботы. Rapid Robotics делает его более доступным. Роботы компании производятся по запросу, легко обучаются и могут справляться с распространенными заводскими задачами — от литья под давлением до проверки деталей.

3D-печать ракет за несколько дней

Стартап Relativity Space разработал новый способ производить орбитальные ракеты путем печати на крупнейших в мире 3D-принтерах с использованием ИИ и робототехники.

Таким образом ракету можно изготовить за несколько дней в отличие от традиционных методов, требующих более двух лет. К тому же готовые модели состоят всего из тысячи деталей, а не 100 тысяч, требуемых ранее.

Облачное обучение ИИ-моделей

Профессора из Стэнфорда создали оборудование и ПО для обучения крупных ИИ-моделей. Технология доступна как сервис под названием SambaNova. По словам представителей, система превосходит конкурентов по показателям обучения, а также занимает меньше места и расходует меньше мощности.

Спутниковая связь для Интернета вещей

Сотовые сети покрывают лишь около 20% площади Земли. Компания Skylo создала IoT-платформу, которая обеспечивает спутниковую связь с сенсорами, расположенными на различной технике — от тракторов до трубопроводов и рыболовных судов. В Индии эта технология уже помогла спасти рыбаков, которые в противном случае могли бы потеряться в море.

Тактильные ощущения для автомобилей

ПО VehicleDNA от Tactile Mobility определяет опасности на дороге, такие как ямы и скользкие поверхности, с помощью сенсоров, встроенных в транспортные средства. Данные, собранные системой, пригодятся как городам, которые занимаются техническим обслуживанием дорог, так и производителям автономных автомобилей.

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