Как стать эффективным руководителем? Следуйте этим 12 шагам

Мир бизнеса находится в постоянном движении, и лидерам необходимо непрерывно адаптироваться. Тем не менее все успешные руководители, независимо от индустрии и компании, обладают общими характеристиками, которые выдерживают испытание временем. Джерри Курц, исполнительный вице-президент по анализу и данным Capgemini Americas, выделил 12 таких признаков на основе своего 30-летнего опыта работы в сфере бизнеса.

Рассчитывайте на собственные силы

Нет ничего плохого в том, чтобы справляться с текущей работой, но при этом изучать новые возможности в других областях. Не ждите, когда карьерные мечты станут реальностью — осуществляйте задуманное.

Следуйте своим увлечениям

Нелегко быть эффективным лидером. А без энтузиазма к своей сфере и вовсе не получится мотивировать команды.

Выясните (например, на практике), какая именно область вам интересна. Это может быть определенная индустрия, вид технологии или даже желание увидеть мир. Отталкивайтесь от своих увлечений, но помните, что со временем они могут измениться.

Оттачивайте навыки публичных выступлений

Если руководитель чувствует себя неуверенно, выступая перед публикой, ему будет сложно управлять большими командами. К счастью, этот навык можно улучшить.

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Используйте возможности для обмена опытом с большой аудиторией. Например, выступите с презентацией на общем звонке, при разговоре с клиентом или на совещании с проектной командой.

Формируйте позитивную атмосферу

Эффективные руководители воспринимают «проблемы» как возможности для улучшения, тем самым формируя позитивную атмосферу в своем коллективе. Положительное влияние распространяется быстро, делая работу более приятной для вас и ваших сотрудников.

Не хвастайтесь

Скромность имеет большое значение. Вы можете быть самым умным человеком в своем окружении, но другие должны прийти к этому выводу сами. Пусть это докажут результаты вашей работы, а не самовосхваление. Эгоцентричность помешает добиться долгосрочного успеха.

Всесторонне развивайтесь

Конечно, экспертность в определенной области играет важную роль. Тем не менее, чтобы эффективно управлять людьми, также нужно всесторонне развиваться и стараться не показывать пробелы в знаниях, которые могут замедлить карьерный рост.

Лучшие руководители, как правило, стремятся формировать и совершенствовать навыки в таких направлениях, как управление персоналом, продажи, расчет и представление результатов, межличностное общение, построение отношений и многие другие.

Отдавайте приоритет навыкам межличностного общения

Старайтесь хорошо ладить с каждым членом команды. Проявляйте искренность, уделяйте время на построение отношений, уважайте мнение окружающих и внимательно относитесь к ним. Часто произвести неизгладимое впечатление помогают не сами слова, а то, как они были сказаны.

Соблюдайте установленные сроки

Соблюдать баланс между работой и жизнью важно, но иногда им приходится жертвовать, чтобы выполнить работу в срок. Эффективные руководители учитывают оба фактора. Так заинтересованные стороны увидят, что вы надежный лидер, которому можно доверять дополнительные обязанности.

Заботьтесь о себе

Не забывайте о своем психическом и физическом благополучии. Каждый использует свой подход, но в любом случае правильный баланс между телом и разумом помогает поддерживать целеустремленность и положительно влиять на подчиненных в долгосрочной перспективе.

Регулярно обучайтесь новым навыкам

Даже самые высокопоставленные руководители никогда не перестают учиться. Рост и развитие — непрерывный процесс. Это особенно важно в современном мире: технологии меняются слишком быстро, и без постоянного обучения легко остаться позади.

Научитесь работать автономно

В начале карьерного пути сотрудники обычно нуждаются в контроле, когда выполняют повседневные задачи. Это вполне нормально в течение разумного периода времени.

Однако, чтобы добиться скорого повышения, важно с первых дней показать, что вы можете работать под минимальным контролем. Если вы справляетесь с обязанностями самостоятельно, то сможете и руководить другими.

Станьте экспертом в определенной области

Будьте готовы к ротационным назначениям: они очень полезны, чтобы выбрать направление для дальнейшего карьерного развития. Более того, в определенный момент они даже помогают стать профильным экспертом.

К примеру, если вы работаете в сфере данных, аналитики и ИИ, то, вероятно, также взаимодействуете с преобразованием данных, бизнес-аналитикой, наукой о данных, машинным обучением и продвинутыми ИИ-технологиями. По мере продвижения к позиции менеджера или руководителя потребуется специализироваться в одной или нескольких из этих областей.

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Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock