Еще точнее и умнее: 12 трендов в развитии ИИ из отчета Стэнфордского университета

В материале — 12 интересных трендов из AI Index за 2023 год.

60% людей в мире уверены: в ближайшие годы ИИ серьезно изменит их повседневную жизнь. Действительно, за последнее десятилетие число исследований в области выросло, а модели становятся все совершеннее. Об этом говорит AI Index, ежегодный отчет о развитии ИИ от Стэнфордского университета.

1. На протяжении многих лет количество исследований в области ИИ растет, и никаких признаков замедления не наблюдается.

Количество публикаций по ИИ, 2010-2021. Инфографика: AI Index

2. ИИ-модели становятся больше и быстрее.

Количество параметров главных систем МО по секторам, 1950-2022. Инфографика: AI Index

3. Сегодня для обучения ИИ-моделей совершается в миллионы раз больше операций, чем 10 лет назад.

Учебные вычисления (FLOPS — единица для измерения производительности компьютеров) главных систем МО по секторам, 1950-2022. Инфографика: AI Index

4. Точность языковых моделей серьезно увеличилась всего за три года. На графике ниже показана точность языковых моделей в различных областях, таких как социальные и гуманитарные науки.

MMLU (Massive Multitask Language Understanding): средневзвешенная точность. Инфографика: AI Index

5. С большой силой приходит и большая ответственность: иногда люди используют новые, более мощные ИИ-системы в сомнительных целях. Например, создают дипфейки известных личностей.

Количество инцидентов, связанных с ИИ, 2012-2021. Инфографика: AI Index

6. Число инцидентов продолжит расти, пока мир разбирается, как приспособиться к новым возможностям технологии.

Среди примечательных кейсов — в феврале фотобанк Getty Images подал в суд на Stability AI, создателя генератора изображений Stable Diffusion. Компания обвиняется в том, что без разрешения использовала 12 млн изображений из фотобанка для обучения своей модели.

Количество судебных дел, связанных с ИИ, в США, 2000-2022. Инфографика: AI Index

7. Правительства по всему миру торопятся определить, как регулировать применение ИИ.

Так, Европейский союз работал над законом об искусственном интеллекте в течение почти двух лет, а с выходом ChatGPT вынужден вносить в него коррективы. Италия, в свою очередь, первой в мире запретила доступ к чат-боту, обвинив его разработчика OpenAI в нарушении сохранности конфиденциальных данных.

Количество законов об ИИ, принятых в 127 выбранных странах, 2016-2022. Инфографика: AI Index

8. За последние 10 лет почти втрое выросло число ИИ-стартапов, впервые получивших финансирование. К примеру, 57 из 273 компаний, участвовавших в последнем наборе YCombinator, будут работать с генеративным ИИ.

Количество новых ИИ-компаний в мире, впервые получивших финансирование, 2013-2022. Инфографика: AI Index

9. Запускать стартап в области ИИ выгоднее всего в США.

ИИ-компании, получившие финансирование, по странам, 2022. Инфографика: AI Index

10. Навыки, связанные с искусственным интеллектом, пользуются спросом.

Вакансии в области ИИ (% от всех предложений) по странам, 2014-2022. Инфографика: AI Index

11. 64% опрошенных в мире хорошо понимают, что такое искусственный интеллект. При этом продукты и услуги на базе технологии вызывают беспокойство у 39%.

Глобальное мнение о продуктах и услугах на базе ИИ. Инфографика: AI Index

12. Жители США настроженно относятся к ИИ: лишь 35% опрошенных согласны с тем, что продукты и услуги на базе технологии имеют больше преимуществ, чем недостатков. В Китае такого мнения придерживаются 78%.

В России 53% респондентов считают ИИ-продукты и услуги скорее полезными, чем вредными. Кроме того, 75% знают, что такое искусственный интеллект — это один из самых высоких показателей среди опрошенных стран.

Мнение об ИИ по странам (% тех, кто согласился с высказыванием), 2022. Инфографика: AI Index

Полную версию отчета можно найти здесь.

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Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney