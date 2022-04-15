За и против: оцениваем, нужно ли внедрять в работу новый сервис

Мы привыкли полагаться на технологии во всем — они упрощают нам работу и учебу, а также обеспечивают досуг. Кажется, что любую проблему можно решить с помощью нового инструмента. Однако такой подход не совершенен. Предлагаем подход, который избавит от лишних затрат и рисков.

Последние несколько лет люди были вынуждены полагаться на цифровую инфраструктуру, чтобы обучаться и работать. Конечно, онлайн-образование существовало и пользовалось популярностью еще до пандемии, но впервые им пользовалось практически все население планеты.

Резкий переход в онлайн выявил два крупных пробела: мы зависимы от нестабильной цифровой инфраструктуры и не знаем, как на нас повлияют приложения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ниже представлены 17 вопросов, которые стоит задать, когда работодатель, поставщик или сотрудник школы предлагает воспользоваться новым сервисом.

Какие три проблемы должна решить эта технология?

Какие три проблемы она может создать для пользователя?

Каковы недостатки текущих процессов и систем?

Каковы сроки внедрения нового сервиса?

Есть ли у него аналоги? Какие у них плюсы и минусы?

Из каких источников взяты обзоры на технологию? Есть ли среди них те, что предоставлены не PR-отделом компании-поставщика?

Какие еще продукты и сервисы разрабатывает эта компания?

Какова репутация ее продуктов в индустрии?

Учитывает ли этот сервис потребности всех категорий пользователей?

Как его внедрение изменит текущие процессы?

Сколько времени потребуется, чтобы его освоить?

Кто уже владеет этой технологией и кто будет нас обучать?

Насколько успешно она устраняет текущие проблемы?

Каковы примерные затраты на ее внедрение? Поможет ли она сэкономить?

К кому можно обратиться, если у меня возникнут вопросы спустя несколько месяцев после обучения?

Предлагает ли сервис мобильную и настольную версию? Чем они различаются? Можно ли установить мобильную версию на Apple, Android и планшеты при ее наличии?

Как компания и ее поставщик продукта будет использовать мои данные? Кому они будут проданы? Эти намерения должны быть изложены в политике конфиденциальности данных.

Конечно, это не исчерпывающий список. Однако такой подход позволит выяснить возможности и риски продукта, а также показать, что вас интересует то, как нововведение повлияет на вас и ваших близких.

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