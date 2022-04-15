За и против: оцениваем, нужно ли внедрять в работу новый сервис

Мы привыкли полагаться на технологии во всем — они упрощают нам работу и учебу, а также обеспечивают досуг. Кажется, что любую проблему можно решить с помощью нового инструмента. Однако такой подход не совершенен. Предлагаем подход, который избавит от лишних затрат и рисков.
Последние несколько лет люди были вынуждены полагаться на цифровую инфраструктуру, чтобы обучаться и работать. Конечно, онлайн-образование существовало и пользовалось популярностью еще до пандемии, но впервые им пользовалось практически все население планеты.
Резкий переход в онлайн выявил два крупных пробела: мы зависимы от нестабильной цифровой инфраструктуры и не знаем, как на нас повлияют приложения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Ниже представлены 17 вопросов, которые стоит задать, когда работодатель, поставщик или сотрудник школы предлагает воспользоваться новым сервисом.
- Какие три проблемы должна решить эта технология?
- Какие три проблемы она может создать для пользователя?
- Каковы недостатки текущих процессов и систем?
- Каковы сроки внедрения нового сервиса?
- Есть ли у него аналоги? Какие у них плюсы и минусы?
- Из каких источников взяты обзоры на технологию? Есть ли среди них те, что предоставлены не PR-отделом компании-поставщика?
- Какие еще продукты и сервисы разрабатывает эта компания?
- Какова репутация ее продуктов в индустрии?
- Учитывает ли этот сервис потребности всех категорий пользователей?
- Как его внедрение изменит текущие процессы?
- Сколько времени потребуется, чтобы его освоить?
- Кто уже владеет этой технологией и кто будет нас обучать?
- Насколько успешно она устраняет текущие проблемы?
- Каковы примерные затраты на ее внедрение? Поможет ли она сэкономить?
- К кому можно обратиться, если у меня возникнут вопросы спустя несколько месяцев после обучения?
- Предлагает ли сервис мобильную и настольную версию? Чем они различаются? Можно ли установить мобильную версию на Apple, Android и планшеты при ее наличии?
- Как компания и ее поставщик продукта будет использовать мои данные? Кому они будут проданы? Эти намерения должны быть изложены в политике конфиденциальности данных.
Конечно, это не исчерпывающий список. Однако такой подход позволит выяснить возможности и риски продукта, а также показать, что вас интересует то, как нововведение повлияет на вас и ваших близких.
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