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Истории

За и против: оцениваем, нужно ли внедрять в работу новый сервис

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Мы привыкли полагаться на технологии во всем — они упрощают нам работу и учебу, а также обеспечивают досуг. Кажется, что любую проблему можно решить с помощью нового инструмента. Однако такой подход не совершенен. Предлагаем подход, который избавит от лишних затрат и рисков.

За и против: оцениваем, нужно ли внедрять в работу новый сервис

Последние несколько лет люди были вынуждены полагаться на цифровую инфраструктуру, чтобы обучаться и работать. Конечно, онлайн-образование существовало и пользовалось популярностью еще до пандемии, но впервые им пользовалось практически все население планеты.

Резкий переход в онлайн выявил два крупных пробела: мы зависимы от нестабильной цифровой инфраструктуры и не знаем, как на нас повлияют приложения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

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Ниже представлены 17 вопросов, которые стоит задать, когда работодатель, поставщик или сотрудник школы предлагает воспользоваться новым сервисом.

  • Какие три проблемы должна решить эта технология?
  • Какие три проблемы она может создать для пользователя?
  • Каковы недостатки текущих процессов и систем?
  • Каковы сроки внедрения нового сервиса?
  • Есть ли у него аналоги? Какие у них плюсы и минусы?
  • Из каких источников взяты обзоры на технологию? Есть ли среди них те, что предоставлены не PR-отделом компании-поставщика?
  • Какие еще продукты и сервисы разрабатывает эта компания?
  • Какова репутация ее продуктов в индустрии?
  • Учитывает ли этот сервис потребности всех категорий пользователей?
  • Как его внедрение изменит текущие процессы?
  • Сколько времени потребуется, чтобы его освоить?
  • Кто уже владеет этой технологией и кто будет нас обучать?
  • Насколько успешно она устраняет текущие проблемы?
  • Каковы примерные затраты на ее внедрение? Поможет ли она сэкономить?
  • К кому можно обратиться, если у меня возникнут вопросы спустя несколько месяцев после обучения?
  • Предлагает ли сервис мобильную и настольную версию? Чем они различаются? Можно ли установить мобильную версию на Apple, Android и планшеты при ее наличии?
  • Как компания и ее поставщик продукта будет использовать мои данные? Кому они будут проданы? Эти намерения должны быть изложены в политике конфиденциальности данных.

Конечно, это не исчерпывающий список. Однако такой подход позволит выяснить возможности и риски продукта, а также показать, что вас интересует то, как нововведение повлияет на вас и ваших близких.

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Фото на обложке: Unsplash

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