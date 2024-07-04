Главные российские игры в 2024 году

В 2024 году разработчики выпустили или пока только анонсировали целый ряд самых разных проектов. Некоторые из них действительно вызывают чувство гордости, другие – хотя бы просто дают понимание, что отрасль жива. В этом материале мы собрали главные релизы года.

За последние пару лет российский геймдев кратно вырос как по качеству проектов, так и по их масштабу. На фоне новостей о разработке отечественной игровой консоли и «выстреливших» на мировой игровой арене ​​Atomic Heart и Warhammer 40 000: Rogue Trader все больше игроков обращают внимание на игры, созданные в России. И это не может не радовать.

Содержание:

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Та самая RPG, которую не обсудил на момент выхода только ленивый. События игры происходят в период с 1598 года по 1613 год, когда Московская Русь переживала смутное время. Идея примерить на себя роль боярина и постоять за честь отечества привлекла многих игроков. Славянский сеттинг способствовал сравнению игры с серией игр о ведьмаке, а из-за обилия реальных исторических личностей и событий напрашивалась аналогия с Assasin`s Creed.

На деле, проект если и не провалился, то был принят игровым сообществом крайне холодно. В основном критике подверглась техническая часть игры. Если над костюмами и окружением команда потрудилась на славу, то боевая система, диалоги, оптимизация и иммерсивность мира оставляли желать лучшего. И все-таки, черный пиар — тоже пиар. «Смуту» проходили и проходят на стримах, обсуждают и сравнивают уже несколько месяцев. Поэтому, хоть как и не самый удачный пример, она заслуживает место в списке главных проектов 2024-го.

Разработчик: Cyberia Nova

Жанр: action/RPG

Платформа: Windows

Pioner

Одна из самых ожидаемых игр 2024 года. Интересно, что причин ждать ее у российских игроков сразу множество.

Во-первых, по атмосфере и намекам на сюжет она явно наследует дух таких проектов как S.T.A.L.K.E.R. и Metro, в свое время ставшие суперхитами. Более того, над проектам работают люди, которые когда то покинули студии эти игры создававшие.

Во-вторых, GFAGames анонсировали то, что так долго ждали поклонники упомянутых выше франшиз. Помимо одиночной компании тут будет полноценный PvP режим с рейдами, гриндом и остальными классическими механиками MMO.

Сюжетно это экшн-выживалка в постапокалиптическом мире. Местом действия станет таинственный остров на территории СССР, где произошла техногенная катастрофа, наполнившая местность монстрами и аномалиями. Классика!

Разработчик: GFAGames

Жанр: шутер от первого лица, Action MMORPG

Платформа: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Pine Harbor

Мы не сторонники прямых сравнений в духе «наш ответ...», но краснодарские разработчики сами проводили в интервью аналогию нового проекта с Silent Hill. Это тоже ужастик, здесь тоже предстоит сражаться с монстрами, а окружающий мир пугает не столько за счет скримеров, сколько из-за гнетущей атмосферы и тумана.

В игре рассказывается о небольшом рыбацком городке на берегу океана, в котором случилась катастрофа. Теперь главному герою предстоить раскрыть тайны места, где тишина теперь вовсе не залог благополучия, а предостережение об опасности. Игра уже находится в демо-доступе, но мы бы советовали дождаться окончательного релиза.

Разработчик: Vision Forge Team

Жанр: шутер от первого лица, хоррор

Платформа: Windows

Hail to the Rainbow

Не хотим нагонять ожиданий, но по описанию и трейлеру этот проект — настоящий самородок среди отечественного геймдева. Добротный экшен в сеттинге постапокалиптического киберпанка, где игроку придется выживать и сражаться с роботами. На словах такое описание кажется привычным, но визуально игра выглядит более чем индивидуально. Высокотехнологичные объекты сменяются серыми пейзажами и покрытыми инеем ЛЭП, а футуристичные сражения приводят в ламповые помещения с коврами и новогодней елкой…

Добавляет интереса к игре тот факт, что работает над ним… один человек. Инди-разработчик Сергей Носков известен ценителям российской индустрии по проектам 35MM, The Train, The Light, 7Th Sector. Так что и новинку его явно ждут. Ну а сколько это ожидание продлится — неизвестно. Пока игра анонсирована на текущий год.

Разработчик: Indie Game

Жанр: action adventure

Платформа: Windows

«Бессмертный. Сказки старой Руси»

Очевидно, что основой целой серии проектов стал российский фольклор. По сюжету Василиса Премудрая путешествует по сказочному миру, исследует его и сражается при помощи магических способностей, которые ей даруют волшебные карты.

На данный момент игра находится в раннем доступе и по сообщениям разработчиков, может значительно измениться. И все равно, на страничке двухмерного проекта о приключениях в Белосветья в Steam достаточно положительных отзывов.

Разработчик: 1C Game Studios

Жанр: rogue-lite

Платформа: Windows

Selfoss

Кажется, темы постапокалипсиса и страшных сказок — доминантные для отечественных разработчиков. Возможно, это что-то вроде культурного кода российской игровой индустрии. Так что соединение этих жанров было ожидаемо.

Selfoss представляет собой именно такой проект. Здешний мир разрушен и затоплен, а люди поклоняются китам. И во всем этом антураже главный герой решает головоломки и сражается с монстрами из славянского фольклора.

Разработка мрачного фентези затянулась на несколько лет, но не так давно у гемдизайнеров и авторов проекта появился крупный издатель, так что дела у игры явно пошли в году. Точной даты релиза нет, но выпуск запланирован на 2024 год.

Разработчик: Goodwin Games

Жанр: action adventure

Платформа: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

ILL

И снова ужастик, который на первый взгляд напоминает Silent Hill. Однако, судя по раскадровкам и анонсам, в грядущем проекте нас ждет что-то больше напоминающее Dead Space. Разработчики обещают проработанную до мельчайших подробностей систему физики, особенно по части расчленения.

Логично, что сама команда Team Clout окрестила свое детище в первую очередь как боди-хоррор в атмосфере жестокости и безумия. Игроку предстоит добывать и экономить припасы, изготавливать из них нужные инструменты и оружие, чтобы противостоять монстрам, наполняющим игровое пространство.

Разработчик: Team Clout

Жанр: хоррор, шутер от первого лица

Платформа: Windows

Да, в славянской мифологии еще много жутких историй и видимо разработчики решили пройтись буквально по всем. Но инди-команде «Мортешка» это как будто можно. Тем более, что опыт глубокой работы с фольклором они продемонстрировали в предыдущем проекте «Черная книга».

Новая же игра погрузит нас в леса и болота, где нам придется скрываться от того самого Лиха, попутно добывая ресурсы и решая загадки. Интересна стилистика будущего тайтла: он будет выполнен полностью в черно-белой гамме. Ждем внезапного взрыва красок к концу сюжетной линии — вот это будет поворот! А еще ждем хотя бы даты выпуска игры. Обещают скоро.

Разработчик: «Мортешка»

Жанр: психологический хоррор от первого лица

Платформа: Windows

«Храм зеленой луны»

А вот тут не обойтись без оммажей к культовому сериалу «Твин Пикс». Поэтому что даже беглого взгляда на скришноты хватит, чтобы поймать до боли знакомое ощущение дежавю от атмосферы лесов в закатных лучах, рубленных домиков и остального вайба тихой глубинки со своей загадкой.

Кстати, игра буквально про то же самое. По сюжету блогер-скептик отправляется в Жигулевские горы, чтобы подвергнуть сомнению наличие там аномальной активности. Разумеется, ему придется столкнуться с тем, что повергнет его в шок. Запланированная дата релиза — 2024 год.

Разработчик: OLKON GAMES

Жанр: action adventure

Платформа: Windows

RB.RU представляет новую интерактивную карту индустрии GamingTech, которая объединяет все российские проекты, ориентированные на геймеров.