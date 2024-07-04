Главные российские игры в 2024 году

За последние пару лет российский геймдев кратно вырос как по качеству проектов, так и по их масштабу. На фоне новостей о разработке отечественной игровой консоли и «выстреливших» на мировой игровой арене Atomic Heart и Warhammer 40 000: Rogue Trader все больше игроков обращают внимание на игры, созданные в России. И это не может не радовать.
В 2024 году разработчики выпустили или пока только анонсировали целый ряд самых разных проектов. Некоторые из них действительно вызывают чувство гордости, другие – хотя бы просто дают понимание, что отрасль жива. В этом материале мы собрали главные релизы года.
- Истории
Содержание:
- «Смута»
- Pioner
- Pine Harbor
- Hail to the Rainbow
- «Бессмертный. Сказки старой Руси»
- Selfoss
- ILL
- «Лихо одноглазое»
- «Храм зеленой луны»
RB.RU представляет новую интерактивную карту индустрии GamingTech, которая объединяет все российские проекты, ориентированные на геймеров.
«Смута»
Та самая RPG, которую не обсудил на момент выхода только ленивый. События игры происходят в период с 1598 года по 1613 год, когда Московская Русь переживала смутное время. Идея примерить на себя роль боярина и постоять за честь отечества привлекла многих игроков. Славянский сеттинг способствовал сравнению игры с серией игр о ведьмаке, а из-за обилия реальных исторических личностей и событий напрашивалась аналогия с Assasin`s Creed.
На деле, проект если и не провалился, то был принят игровым сообществом крайне холодно. В основном критике подверглась техническая часть игры. Если над костюмами и окружением команда потрудилась на славу, то боевая система, диалоги, оптимизация и иммерсивность мира оставляли желать лучшего. И все-таки, черный пиар — тоже пиар. «Смуту» проходили и проходят на стримах, обсуждают и сравнивают уже несколько месяцев. Поэтому, хоть как и не самый удачный пример, она заслуживает место в списке главных проектов 2024-го.
- Разработчик: Cyberia Nova
- Жанр: action/RPG
- Платформа: Windows
Pioner
Одна из самых ожидаемых игр 2024 года. Интересно, что причин ждать ее у российских игроков сразу множество.
Во-первых, по атмосфере и намекам на сюжет она явно наследует дух таких проектов как S.T.A.L.K.E.R. и Metro, в свое время ставшие суперхитами. Более того, над проектам работают люди, которые когда то покинули студии эти игры создававшие.
Во-вторых, GFAGames анонсировали то, что так долго ждали поклонники упомянутых выше франшиз. Помимо одиночной компании тут будет полноценный PvP режим с рейдами, гриндом и остальными классическими механиками MMO.
Сюжетно это экшн-выживалка в постапокалиптическом мире. Местом действия станет таинственный остров на территории СССР, где произошла техногенная катастрофа, наполнившая местность монстрами и аномалиями. Классика!
- Разработчик: GFAGames
- Жанр: шутер от первого лица, Action MMORPG
- Платформа: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S
Pine Harbor
Мы не сторонники прямых сравнений в духе «наш ответ...», но краснодарские разработчики сами проводили в интервью аналогию нового проекта с Silent Hill. Это тоже ужастик, здесь тоже предстоит сражаться с монстрами, а окружающий мир пугает не столько за счет скримеров, сколько из-за гнетущей атмосферы и тумана.
В игре рассказывается о небольшом рыбацком городке на берегу океана, в котором случилась катастрофа. Теперь главному герою предстоить раскрыть тайны места, где тишина теперь вовсе не залог благополучия, а предостережение об опасности. Игра уже находится в демо-доступе, но мы бы советовали дождаться окончательного релиза.
- Разработчик: Vision Forge Team
- Жанр: шутер от первого лица, хоррор
- Платформа: Windows
Hail to the Rainbow
Не хотим нагонять ожиданий, но по описанию и трейлеру этот проект — настоящий самородок среди отечественного геймдева. Добротный экшен в сеттинге постапокалиптического киберпанка, где игроку придется выживать и сражаться с роботами. На словах такое описание кажется привычным, но визуально игра выглядит более чем индивидуально. Высокотехнологичные объекты сменяются серыми пейзажами и покрытыми инеем ЛЭП, а футуристичные сражения приводят в ламповые помещения с коврами и новогодней елкой…
Добавляет интереса к игре тот факт, что работает над ним… один человек. Инди-разработчик Сергей Носков известен ценителям российской индустрии по проектам 35MM, The Train, The Light, 7Th Sector. Так что и новинку его явно ждут. Ну а сколько это ожидание продлится — неизвестно. Пока игра анонсирована на текущий год.
- Разработчик: Indie Game
- Жанр: action adventure
- Платформа: Windows
«Бессмертный. Сказки старой Руси»
Очевидно, что основой целой серии проектов стал российский фольклор. По сюжету Василиса Премудрая путешествует по сказочному миру, исследует его и сражается при помощи магических способностей, которые ей даруют волшебные карты.
На данный момент игра находится в раннем доступе и по сообщениям разработчиков, может значительно измениться. И все равно, на страничке двухмерного проекта о приключениях в Белосветья в Steam достаточно положительных отзывов.
- Разработчик: 1C Game Studios
- Жанр: rogue-lite
- Платформа: Windows
Selfoss
Кажется, темы постапокалипсиса и страшных сказок — доминантные для отечественных разработчиков. Возможно, это что-то вроде культурного кода российской игровой индустрии. Так что соединение этих жанров было ожидаемо.
Selfoss представляет собой именно такой проект. Здешний мир разрушен и затоплен, а люди поклоняются китам. И во всем этом антураже главный герой решает головоломки и сражается с монстрами из славянского фольклора.
Разработка мрачного фентези затянулась на несколько лет, но не так давно у гемдизайнеров и авторов проекта появился крупный издатель, так что дела у игры явно пошли в году. Точной даты релиза нет, но выпуск запланирован на 2024 год.
- Разработчик: Goodwin Games
- Жанр: action adventure
- Платформа: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S
ILL
И снова ужастик, который на первый взгляд напоминает Silent Hill. Однако, судя по раскадровкам и анонсам, в грядущем проекте нас ждет что-то больше напоминающее Dead Space. Разработчики обещают проработанную до мельчайших подробностей систему физики, особенно по части расчленения.
Логично, что сама команда Team Clout окрестила свое детище в первую очередь как боди-хоррор в атмосфере жестокости и безумия. Игроку предстоит добывать и экономить припасы, изготавливать из них нужные инструменты и оружие, чтобы противостоять монстрам, наполняющим игровое пространство.
- Разработчик: Team Clout
- Жанр: хоррор, шутер от первого лица
- Платформа: Windows
«Лихо Одноглазое»
Да, в славянской мифологии еще много жутких историй и видимо разработчики решили пройтись буквально по всем. Но инди-команде «Мортешка» это как будто можно. Тем более, что опыт глубокой работы с фольклором они продемонстрировали в предыдущем проекте «Черная книга».
Новая же игра погрузит нас в леса и болота, где нам придется скрываться от того самого Лиха, попутно добывая ресурсы и решая загадки. Интересна стилистика будущего тайтла: он будет выполнен полностью в черно-белой гамме. Ждем внезапного взрыва красок к концу сюжетной линии — вот это будет поворот! А еще ждем хотя бы даты выпуска игры. Обещают скоро.
- Разработчик: «Мортешка»
- Жанр: психологический хоррор от первого лица
- Платформа: Windows
«Храм зеленой луны»
А вот тут не обойтись без оммажей к культовому сериалу «Твин Пикс». Поэтому что даже беглого взгляда на скришноты хватит, чтобы поймать до боли знакомое ощущение дежавю от атмосферы лесов в закатных лучах, рубленных домиков и остального вайба тихой глубинки со своей загадкой.
Кстати, игра буквально про то же самое. По сюжету блогер-скептик отправляется в Жигулевские горы, чтобы подвергнуть сомнению наличие там аномальной активности. Разумеется, ему придется столкнуться с тем, что повергнет его в шок. Запланированная дата релиза — 2024 год.
- Разработчик: OLKON GAMES
- Жанр: action adventure
- Платформа: Windows
RB.RU представляет новую интерактивную карту индустрии GamingTech, которая объединяет все российские проекты, ориентированные на геймеров.
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