Подборка: 21 ресурс с бесплатными фото для бизнеса

Визуальный контент — это невероятно мощный маркетинговый инструмент, который повышает узнаваемость бренда, а также способствует вовлечению аудитории и продвижению продукта. Предлагаем список лучших бесплатных ресурсов с оригинальными фотографиями и нестандартными подборками.

Лицензия Creative Commons

Чтобы использовать изображение в коммерческих целях, нельзя брать его из поиска Google. Даже фотография, купленная на фотостоке, может иметь ограничения. Поэтому важно выбирать сайты, которые предоставляют изображения с лицензией Creative Commons (CC) — она разрешает применять материалы в личных или коммерческих целях совершенно бесплатно. Предлагаем список таких ресурсов.

Содержание:

Это сайт бесплатных стоковых фотографий на платформе Shopify. Многие коллекции изображений созданы специально для предпринимателей.

Их можно использовать где угодно: от интернет-магазинов до упаковок продуктов. Категория Business Ideas предлагает бесплатные коллекции фотографий и тематические исследования, посвященные трендам в сфере электронной коммерции. Подборки изображений включают в себя как снимки продуктов, так и лайфстайл-тематику. Таким образом, на Burst можно найти все необходимое для создания качественного визуала.

Creative Commons Search предоставляет удобный доступ к независимым поисковым фотосервисам.

Однако важно помнить, что на сайте могут отображаться результаты без лицензии Creative Commons.

Ресурс с бесплатными наборами фото. Fancycrave сотрудничает с независимыми фотографами для съемки живых и эмоциональных фотографий. Сервис также предоставляет премиум-услуги, которые предполагают создание уникальных и эксклюзивных изображений для заказчика.

Популярная платформа для обмена фотографиями, которая позволяет пользователям хранить, сортировать, искать и публиковать свои изображения в интернете.

На сайте можно найти отдельный раздел с фотографиями по лицензии Creative Commons.

На данном ресурсе можно найти более 1000 бесплатных изображений еды.

Сервис с бесплатными стоковыми фотографиями природы.

Данный ресурс предлагает пользователям высококачественный графический дизайн.

Он работает по модели freemium, то есть большинство ресурсов на этой платформе можно использовать бесплатно с указанием автора иллюстрации. Кроме того, за небольшую плату можно подписаться на план Premium и использовать изображения без ограничений.

Коллекция бесплатных изображений с высоким разрешением, которые можно использовать в личных и коммерческих проектах.

Этот сервис подходит тем, кому надоели скучные и однообразные стоковые фото.

Это тщательно подобранная коллекция бесплатных ресурсов по веб-дизайну, предназначенных для коммерческого использования.

Изображения (в основном с Flickr) сгруппированы по таким категориям, как вдохновение, отдых и атмосфера. Загрузить их можно одним щелчком мыши. На сайте также можно найти бесплатные шаблоны, иконки, конструкторы кнопок и многое другое.

Ресурс предоставляет доступ к более чем трем тысячам изображений по лицензии Creative Commons Zero (CC0).

Сайт предлагает для скачивания бесплатные изображения в высоком качестве, доступные для личного и коммерческого использования.

Фото в тексте: McLittle Stock / Shutterstock

Рядом с каждой фотографией размещена цветовая палитра, что позволит грамотно спланировать визуальную составляющую продукта.

Сток бесплатных изображений в высоком разрешении, предоставленных для публичного пользования канадским агентством цифрового маркетинга LEEROY.

На его дочернем сайте Life of Vids можно также скачать бесплатные видео и клипы для личного и коммерческого использования.

Бесплатный фотоархив «для креативщиков, от креативщиков».

Фотографии на сайте создают самые разные творческие люди со всего мира, от любителей до профессионалов. MorgueFile также предлагает скидки на пакеты iStock и позволяет искать на одной площадке изображения из Getty, Dreamstime и других стоков.

В New Old Stock хранятся сотни исторических фотографий из публичных архивов.

Здесь можно найти необычное изображение, которое будет выглядеть свежо по сравнению с обычными стоковыми фото.

Сайт бесплатных стоковых фотографий, созданный в 2013 году дизайнером и фотографом Виктором Ханачеком.

Пользователям доступно более 600 бесплатных изображений в различных категориях, а подписка Premium открывает доступ к дополнительной библиотеке фото. Ссылка на авторство не требуется.

Rawpixel гордится тем, что имеет самую разнообразную коллекцией стоковых фотографий в сети.

Платформа стремится изменить облик стоковой фотографии, создавая ресурсы для дизайна, которые отражают общество таким, какое оно есть на самом деле. Она также запустил проект, цель которого заключается в создании фотографий людей со всех стран мира.

Данный ресурс был создан веб-дизайнером Даниэлем Нанеску. Он стремился дать вторую жизнь своим фото- и видеоработам, чтобы все желающие могли использовать их в личных и коммерческих целях.

Это уникальный бесплатный фотосток, ориентированный на стартаперов, блогеров, дизайнеров, издателей, разработчиков и многих других.

На ресурсе размещены фотографии под лицензией Creative Commons, которые не требуют указывать авторство при использовании.

Изображения можно фильтровать по дате, трендам, количеству просмотров или загрузок, а также количеству поисковых запросов по ключевым словам.

Бесплатное сообщество, где фотографы и художники могут делиться своими фотографиями и работами.

Библиотека насчитывает более 35 тысяч бесплатных изображений и иллюстраций, а также внушительную коллекцию бесплатных фототекстур.

Данный фотосток насчитывает более 50 тысяч бесплатных фотографий. Пользователь может подписаться на почтовую рассылку, чтобы каждый десять дней получать по 10 новых изображений.

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