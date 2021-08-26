Подборка: 21 ресурс с бесплатными фото для бизнеса

Визуальный контент — это невероятно мощный маркетинговый инструмент, который повышает узнаваемость бренда, а также способствует вовлечению аудитории и продвижению продукта. Предлагаем список лучших бесплатных ресурсов с оригинальными фотографиями и нестандартными подборками.
Лицензия Creative Commons
Чтобы использовать изображение в коммерческих целях, нельзя брать его из поиска Google. Даже фотография, купленная на фотостоке, может иметь ограничения. Поэтому важно выбирать сайты, которые предоставляют изображения с лицензией Creative Commons (CC) — она разрешает применять материалы в личных или коммерческих целях совершенно бесплатно. Предлагаем список таких ресурсов.
Содержание:
- Burst
- Creative Commons Search
- Fancycrave
- Flickr
- FoodiesFeed
- Free Nature Stock
- Freepik
- Gratisography
- IM Free
- ISO Republic
- Kaboompics
- Life of Pix
- Morguefile
- New Old Stock
- Picjumbo
- Rawpixel
- Splitshire
- Startup Stock Photos
- StockSnap
- Stockvault
- Unsplash
Burst
Это сайт бесплатных стоковых фотографий на платформе Shopify. Многие коллекции изображений созданы специально для предпринимателей.
Их можно использовать где угодно: от интернет-магазинов до упаковок продуктов. Категория Business Ideas предлагает бесплатные коллекции фотографий и тематические исследования, посвященные трендам в сфере электронной коммерции. Подборки изображений включают в себя как снимки продуктов, так и лайфстайл-тематику. Таким образом, на Burst можно найти все необходимое для создания качественного визуала.
Creative Commons Search
Creative Commons Search предоставляет удобный доступ к независимым поисковым фотосервисам.
Однако важно помнить, что на сайте могут отображаться результаты без лицензии Creative Commons.
Fancycrave
Ресурс с бесплатными наборами фото. Fancycrave сотрудничает с независимыми фотографами для съемки живых и эмоциональных фотографий. Сервис также предоставляет премиум-услуги, которые предполагают создание уникальных и эксклюзивных изображений для заказчика.
Flickr
Популярная платформа для обмена фотографиями, которая позволяет пользователям хранить, сортировать, искать и публиковать свои изображения в интернете.
На сайте можно найти отдельный раздел с фотографиями по лицензии Creative Commons.
FoodiesFeed
На данном ресурсе можно найти более 1000 бесплатных изображений еды.
Free Nature Stock
Сервис с бесплатными стоковыми фотографиями природы.
Freepik
Данный ресурс предлагает пользователям высококачественный графический дизайн.
Он работает по модели freemium, то есть большинство ресурсов на этой платформе можно использовать бесплатно с указанием автора иллюстрации. Кроме того, за небольшую плату можно подписаться на план Premium и использовать изображения без ограничений.
Gratisography
Коллекция бесплатных изображений с высоким разрешением, которые можно использовать в личных и коммерческих проектах.
Этот сервис подходит тем, кому надоели скучные и однообразные стоковые фото.
IM Free
Это тщательно подобранная коллекция бесплатных ресурсов по веб-дизайну, предназначенных для коммерческого использования.
Изображения (в основном с Flickr) сгруппированы по таким категориям, как вдохновение, отдых и атмосфера. Загрузить их можно одним щелчком мыши. На сайте также можно найти бесплатные шаблоны, иконки, конструкторы кнопок и многое другое.
ISO Republic
Ресурс предоставляет доступ к более чем трем тысячам изображений по лицензии Creative Commons Zero (CC0).
Kaboompics
Сайт предлагает для скачивания бесплатные изображения в высоком качестве, доступные для личного и коммерческого использования.
Фото в тексте: McLittle Stock /
Рядом с каждой фотографией размещена цветовая палитра, что позволит грамотно спланировать визуальную составляющую продукта.
Life of Pix
Сток бесплатных изображений в высоком разрешении, предоставленных для публичного пользования канадским агентством цифрового маркетинга LEEROY.
На его дочернем сайте Life of Vids можно также скачать бесплатные видео и клипы для личного и коммерческого использования.
Morguefile
Бесплатный фотоархив «для креативщиков, от креативщиков».
Фотографии на сайте создают самые разные творческие люди со всего мира, от любителей до профессионалов. MorgueFile также предлагает скидки на пакеты iStock и позволяет искать на одной площадке изображения из Getty, Dreamstime и других стоков.
New Old Stock
В New Old Stock хранятся сотни исторических фотографий из публичных архивов.
Здесь можно найти необычное изображение, которое будет выглядеть свежо по сравнению с обычными стоковыми фото.
Picjumbo
Сайт бесплатных стоковых фотографий, созданный в 2013 году дизайнером и фотографом Виктором Ханачеком.
Пользователям доступно более 600 бесплатных изображений в различных категориях, а подписка Premium открывает доступ к дополнительной библиотеке фото. Ссылка на авторство не требуется.
Rawpixel
Rawpixel гордится тем, что имеет самую разнообразную коллекцией стоковых фотографий в сети.
Платформа стремится изменить облик стоковой фотографии, создавая ресурсы для дизайна, которые отражают общество таким, какое оно есть на самом деле. Она также запустил проект, цель которого заключается в создании фотографий людей со всех стран мира.
Splitshire
Данный ресурс был создан веб-дизайнером Даниэлем Нанеску. Он стремился дать вторую жизнь своим фото- и видеоработам, чтобы все желающие могли использовать их в личных и коммерческих целях.
Startup Stock Photos
Это уникальный бесплатный фотосток, ориентированный на стартаперов, блогеров, дизайнеров, издателей, разработчиков и многих других.
StockSnap
На ресурсе размещены фотографии под лицензией Creative Commons, которые не требуют указывать авторство при использовании.
Изображения можно фильтровать по дате, трендам, количеству просмотров или загрузок, а также количеству поисковых запросов по ключевым словам.
Stockvault
Бесплатное сообщество, где фотографы и художники могут делиться своими фотографиями и работами.
Библиотека насчитывает более 35 тысяч бесплатных изображений и иллюстраций, а также внушительную коллекцию бесплатных фототекстур.
Unsplash
Данный фотосток насчитывает более 50 тысяч бесплатных фотографий. Пользователь может подписаться на почтовую рассылку, чтобы каждый десять дней получать по 10 новых изображений.
Фото на обложке: DenPhotos /
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