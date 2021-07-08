В помощь веб-дизайнеру: 14 лучших инструментов для работы с цветом

Подбор цветовых палитр для сайтов — это один из сложнейших этапов для дизайнера. Однако, чтобы выбрать удачные сочетания, необязательно быть мастером теории цвета. Вот 14 инструментов, которые будут полезны как веб-дизайнерам, так и новичкам.

Скриншот: Creativebloq

Вдохновение может настигнуть нас в любой момент. Инструмент HueSnap позволяет фиксировать интересные сочетания оттенков, которые окружают нас в реальной жизни. Декор гостиничного номера или вечерний парк могут подсказать необычные решения для цветовой схемы следующего сайта. Просто сделайте снимок и создайте палитру с помощью HueSnap.

Это приложение доступно только для мобильных устройств, но созданные палитры можно сохранять и делиться ими с другими. Также оно включает в себя множество дополнительных функций, например, параметры для выбора дополнительных и составных цветов.

Скриншот: Creativebloq

Это ИИ-генератор цветовых палитр, который подстраивается под ваши предпочтения. Для начала нужно выбрать 50 понравившихся цветов, а после этого алгоритм сам предложит другие сочетания

Скриншот: Creativebloq

Coolors предлагает широкий спектр инструментов для настройки палитр. Кроме того, результат можно экспортировать в различных форматах. Coolors также позволяет вдохновляться работами других пользователей. В разделе «Обзор» можно найти множество готовых подборок цветов, которые также можно просматривать, сохранять и редактировать.

Coolors доступен для настольных ПК, iOS устройств. Более того этот инструмент можно добавить в качестве расширения для приложений Adobe (PhotoShop, Illustrator, InDesign) и даже в браузер Google Chrome.

Скриншот: Creativebloq

Этот инструмент считается одним из лучших для выбора цветовых подборок. Он позволяет не только создавать собственные схемы, но и вдохновляться работами других. Для создания палитры необходимо выбрать оттенок на колесе (или на изображении) и применить правила гармонии цветов. Например, последовательные, монохромные или оттенки выбранного вами цвета.

Недавно инструмент обзавелся новой функцией. Она подскажет, подойдут ли выбранные цвета для людей, страдающих дальтонизмом, и можно ли использовать их в качестве фона для текста.

Скриншот: Creativebloq

Colordot от Hailpixel — это бесплатный онлайн-инструмент для создания цветовой палитры.

Управление осуществляется с помощью кликов:

найти оттенок — перемещайте курсор вперед и назад,

настроить свет — перемещайте курсор вверх и вниз,

настроить насыщенность — прокрутите колесо мыши,

сохранить цвет в палитре — кликните на выбранный оттенок.

Если кликнуть на значок переключателя, вы сможете увидеть значения RGB и HSL каждого оттенка. А мобильное приложение для iOS устройств позволяет захватывать цвета с помощью камеры.

Скриншот: Creativebloq

Этот инструмент предлагает различные идеи градиентов, подобранных профессиональными дизайнерами. Каждый пример имеет довольно забавное название. Например, «разбитое сердце Возняка» и «не облагаемый налогом доход».

Скриншот: Creativebloq

Для создания удобного и читабельного CSS кода иногда лучше использовать стандартные цвета и их названия. Инструмент 147 Colors в одном месте собрал все цвета CSS, чтобы вы могли выбрать подходящий. Он содержит 17 стандартных и 130 дополнительных названий оттенков. Вы также можете отфильтровать результаты по оттенкам или выбрать с помощью цветового колеса.

Скриншот: Creativebloq

Этот инструмент идеально подходит для создания цветовой палитры на основе определенного изображения. Canva очень прост в использовании: загружаете изображение, а генератор создает подборку из пяти основных цветов, содержащихся в нем. Кликните на понравившиеся оттенок, чтобы скопировать шестнадцатеричное значение в буфер обмена. Также можно использовать цветовое колесо для создания палитры вручную. К сожалению, данный инструмент не позволяет настраивать цвета созданной подборки.

Скриншот: Creativebloq

С помощью этого простого инструмента вы можете выбрать два цвета, которые затем преобразуются в полную цветовую палитру.

Скриншот: Creativebloq

ColourCode чем-то похож на Colordot, но содержит больше полезных рекомендаций. Кроме этого, он также позволяет выбирать различные категории палитры (аналоги, триада, монохромный и т. д.).

С помощью ColourCode вы можете устанавливать различные параметры на цветовом круге для создания оригинальной комбинации. Готовую подборку цветов можно сохранить или экспортировать в формате SCSS, LESS или PNG.

Скриншот: Creativebloq

Это довольно простой инструмент — достаточно выбрать оттенок и параметры цветовой гармонии, а програма подберет рекомендованную цветовую схему. Также на этом сайте предоставлена полезная информация о теории цвета и сочетаний.

Скриншот: Creativebloq

HTML Color Codes — это обширный набор бесплатных инструментов, которые включают множество палитр с комментариями, цветовые диаграммы, схемы Google Material Design, классические палитры безопасных оттенков и список стандартных названий цветов и кодов HTML.

На сайте также можно найти учебные пособия и другие ресурсы для веб-дизайнеров. Результат можно экспортировать в виде HEX, HTML, CSS и SCSS кода.

Скриншот: Creativebloq

Если вы ищете универсальное решение, включающее руководство по цветам и различные инструменты, тогда W3Schools: Colors Tutorial — идеальный выбор. С его помощью вы не только узнаете больше о теории цвета, цветовых кругах и оттенках, но и сможете использовать различные инструменты, например, Color Converter. Он позволяет преобразовывать любые оттенки в HEX, RGB, HSL, HWB и CMYK код.

Скриншот: Creativebloq

С помощью цифрового колориметра, стандартного инструмента MacOs, вы можете «захватить» оттенок из любого места на экране, а затем получить значения этого цвета в десятичном, шестнадцатеричном или процентном значении. Кроме того, он позволяет копировать выбранный цвет как текст или изображение.

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