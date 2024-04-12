3 принципа психологии в ценообразовании, которые увеличат продажи

Увеличить прибыль компании могут даже небольшие изменения в ценовой политике. Рассмотрим три принципа психологии, которые можно применить в ценообразовании.

Уберите знак валюты

Знак валюты показывает покупателю, что число является ценой. Но если это и так очевидно, то в некоторых случаях символ можно убрать — это расслабит мозг потенциального покупателя и повысит коэффициент конверсии.

Согласно исследованию, посетители ресторана тратили на 8% больше, если в меню не был указан знак валюты.

Не продавайте дорогие товары в одном наборе с дешевыми

Наборы помогают увеличить размер среднего чека, но иногда это сопряжено с риском.

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Как показывает по крайней мере одно исследование, если дорогой товар объединяют с дешевым, то его воспринимаемая ценность снижается, поскольку покупатели учитывают среднюю стоимость каждого товара.

Так, если объединить продукт за 5 у. е. с продуктом за 95 у. е. и продать такой на набор за 100 у. е., то воспринимаемая ценность товара за 95 у. е. составит 50 у. е.

Используйте круглые числа

Поменяйте цены, которые заканчиваются на 99, на круглые числа.

В рамках исследования 2022 года студентам продавали маленький кофе за $0,95, а большой — за $1,20. При таких условиях выбрать больший объем были готовы 28,95% клиентов.

Затем стоимость увеличили на $0,05. Теперь маленький кофе стоил $1, а большой — $1,25. В таком случае перейти на больший объем были готовы 55,56% покупателей, то есть почти вдвое больше. Причина в том, что если превысить круглое число, разница в цене между обычной и более «продвинутой» версией товара кажется не такой большой.

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