Рассказываем, как представить себя или свою компанию таким образом, чтобы привлечь и удержать внимание слушателей.

Итак, ваша цель — завоевать клиентов, инвесторов и прессу. Проблема в том, что люди недоверчивы и терпеть не любят, когда хвастаются.

Ким Риттберг — эксперт в области медиа. По ее словам, она потратила более десяти лет, работая с электронными письмами: email может принести отправителю должность на телевидении, роль в каком-то проекте или может быть удалено. После того, как она ушла из журналистики, она обучает руководителей и предпринимателей тому, как эффективно и уверенно излагать мысли во время презентаций, интервью перед камерой и питчей.

В материале для The Fast Company она поделилась советами, как представить себя или свою компанию во время публичного выступления, встречи или по email.

Невыразительный питч — это неудачный старт. Это сбивает с толку или, что еще хуже, не помогает привлечь целевую аудиторию. Часто презентации не вдохновляют или выглядят слишком скромно, из-за чего аудитория очевидно теряет интерес. Основа хорошего питча — идея и уверенность. Если чего-то не хватает, ничто не поможет.

Как презентовать себя за 30 секунд, используя метод ABC

Он работает независимо от того, предназначен ли он для клиентов, прессы, публичных выступлений или в качестве универсальной «презентации в лифте».

Хвастовство (A — Accolades)

Никто не любит, когда хвастаются. Но знаете, что еще хуже? Когда нет клиентов. Кто-то скажет: «Но ведь самовосхваление будет отталкивать людей, и меня посчитают самовлюбленным нарциссом!».

Во-первых, если вас это беспокоит, с вами все в порядке. Молчать о том, что вы делаете и чего достигли, — это не просто губительно для сделки, это означает, что вас не воспримут всерьез. Поскольку первое впечатление создается менее чем за 30 секунд, сразу расскажите о своих достижениях. Ваш продукт получил приз? Начните с этого! О вас написали целых 10 медиа? Не забудьте упомянуть об этом!

Ким Риттберг признается, что невероятно много людей, желающих попасть на телевидение, расскажут о своих достижениях не раньше пятого предложения. Но к этому времени они уже теряют внимание слушателя.

Те, кому вы презентуете себя, не знают, кто вы, что сделали, чем вы увлечены и как вы можете применить свое уникальное сочетание навыков и талантов. Поэтому нужно рассказать об этом — ясно и лаконично.

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Как похвалить себя в питче? Прежде всего, подведите итоги своих достижений. Это может быть что угодно, от результатов продаж до академических степеней и сертификатов, от темпов роста компании до публикаций в прессе. Постарайтесь выделиться любым возможным способом.

Самовосхваление можно сделать и более приятным. Для этого вплетите свои достижения в историю или рассказывайте о них, подмигивая и кивая. Ким Риттберг разместила свои трофеи так, чтобы их было видно за ее спиной во время разговора в Zoom. Это позволит непринужденно рассказать потенциальному клиенту, что она завоевала 6 наград.

И что еще более важно, это становится примером того, как достойное заявление может им помочь. Ее клиенты гордятся тем, что работают с кем-то, кто завоевал награды, а она гордится тем, что завоевала их — почему бы не использовать это в презентации?

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Бизнес (B — Business)

Прослушав множество выступлений, эксперт все еще задавалась вопросом: чем занимается этот человек? Что он продает? Должна ли она, будучи журналистом, включать его в историю? Или пригласить его в свой подкаст?

Ясно и лаконично опишите то, чем занимаетесь. Дайте понять, каких преобразований может ожидать клиент, и обязательно избегайте жаргона. Если вы презентуете себя журналисту, помните: большинство из них рассказывают истории огромной аудитории, а не узкоспециализированным экспертам, поэтому вам нужно быть предельно ясным.

И обязательно дайте ответ, «почему». Что побудило вас основать свою компанию, или, если вы руководитель, что помогло вам успешно продвинуться по служебной лестнице? Экс-продюсер программы TODAY Патрис Полтцер, эксперт по маркетингу Storytelling & Founder, отмечает: «Очень многие основатели строят презентации, отвечая на вопросы "что" и "как", но настоящая связь возникает благодаря пониманию "почему"».

Она призывает основателей начинать свое выступление с «ситуации, когда вы были уязвимы, реального момента, чтобы быстро установить связь с аудиторией. Потому что, как только вы привлекаете чье-то внимание, собеседник будет готов слушать и узнавать о вашем продукте или услуге».

Уверенность (С — Confidence)

Уверенность транслирует не то, что вы говорите, но и язык тела — с самой первой секунды.

Это означает, что вам с самого начала нужно поддерживать зрительный контакт, прямую осанку и улыбку. Позитивность может передаваться через эмоциональное заражение, поэтому оставьте любой негатив за дверью. В идеале, общайтесь по-человечески. Расскажите историю и оставьте повод для разговора, какую-то фразу или деталь, которая позволит найти с вами что-то общее.

В качестве примера 30-секундной презентации Ким Риттберг приводит следующий питч:

«Я запустила направление цифрового видео для журнала Us Weekly, благодаря чему он был продан за $100 млн, а до этого 10 лет работала продюсером телевизионных новостей, в том числе в Netflix.

Однако, когда я обнаружила, что работаю во время собственых родов, я поняла, что пришло время открыть свой собственный бизнес и помогать коллегам-владельцам бизнеса и руководителям становиться лидерами общественного мнения с помощью видео и подкастов.

Я никогда не оглядывалась назад, и это приносит свои плоды: я выиграла 6 наград для своего клиента и появлялась во многих национальных изданиях. И, если говорить о личном, в прошлом году я взяла gap year, а еще я терпеть не могу оливки (почему-то эта деталь никого не оставляет равнодушным)».

Как насчет презентаций по email?

Сабина Хитчен, основательница Press For Success, которая учит владельцев бизнеса, как получать упоминания в прессе, говорит, что 90% презентаций будут начинаться с рассылки по электронной почте.

Она рекомендует не начинать с названия. «Вы лишь впустую потратите ценное место на упоминание компании (пока еще неизвестной читателю). Вместо этого используйте возможность зацепить кого-нибудь интересной фразой или деталью, рассказать уместную историю или поделиться советами».

Она также рекомендует выражаться ясно и не использовать «слишком умную тему и ограничиваться 2-3 предложениями, иначе вы, скорее всего, распространяете излишне важную информацию».

После того как вы сформулируете свой питч по модели ABC, отрепетируйте его несколько раз. У зеркала. Да, это будет неловко. Затем попрактикуйтесь перед кем-то близким, коллегами, друзьями и родственниками. Продолжайте, пока не сможете произнести текст даже во сне.

И такая презентация обязательно принесет результат.

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Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock