4 типа внимания и как помочь себе сконцентрироваться

Не секрет, что продолжительность концентрации внимания становится все меньше, а нам все сложнее не поддаваться отвлекающим факторам. Исследование психологов из Гарвардского университета продемонстрировало , что мы тратим почти 47% дня, думая о чем-то постороннем. Кажется, что цель достичь полной концентрации заранее обречена на провал. Но к ней можно приблизиться: для этого стоит понимать, как рационально использовать когнитивные ресурсы и работать эффективнее.

Глория Марк, психолог и доцент кафедры информатики Калифорнийского университета, выделяет следующие аспекты.

«Первый — это то, насколько трудно вам делать что-то, а второй — насколько вы вовлечены в это занятие», — говорит она.

Вместе они формируют следующие четыре сектора внимания:

сосредоточенное внимание характеризуется высокой вовлеченностью при выполнении сложной работы;

характеризуется высокой вовлеченностью при выполнении сложной работы; заученное внимание — вовлеченность при простой задаче;

— вовлеченность при простой задаче; скука — если человек не вовлечен в задачу и при этом не испытывает трудностей при ее выполнении;

— если человек не вовлечен в задачу и при этом не испытывает трудностей при ее выполнении; разочарование — когда вовлеченность отсутствует, а выполнение задачи сопряжено с серьезными трудностями.

Глория Марк уверена: понимая особенности каждого типа внимания, можно повысить собственную производительность и достичь равновесия.

Сосредоточенное внимание

Большую часть рабочего дня мы проводим в этом режиме. Сосредоточенное внимание приходит волнообразно, и, как правило, его циклы предсказуемы. У большинства из нас пик сосредоточенного внимания приходится примерно на 11 утра, а второй — на 3 часа дня.

Как говорит Глория Марк, сосредоточенное внимание коррелирует с мотивацией, активацией, концентрацией, креативностью и удовлетворенностью. Поддержание этого состояния требует значительных когнитивных ресурсов.

«Представьте это как пропускную способность нашего внимания. Наши ресурсы ограничены. Очень сложно поддерживать длительные периоды концентрации, потому что на это нет ресурсов», — объясняет она.

Еще одна разновидность сосредоточенного внимания — состояние потока.

«Поток — это использование ваших навыков на оптимальном уровне, — говорит Марк. — Сосредоточенное внимание предшествует состоянию потока, но не всякое сосредоточенное внимание будет потоком. Это состояние встречается реже, особенно в умственной работе, требующей аналитического мышления».

Заученное внимание

Это механическое и рутинное состояние. Такой тип внимания используется, когда мы занимаемся чем-то увлекательным, но не обременительным для ума, например играем в онлайн-игру вроде пасьянса или Candy Crush. То же самое происходит и во время домашних дел, когда мы гладим белье или чистим картофель.

Маркс говорит, что одно из самых больших заблуждений относительно внимания — рекомендация избегать с виду бессмысленной деятельности. Однако при стратегическом использовании она даже может быть полезна.

«Заученные действия позволяют вам восполнять ресурсы, пока ум слегка занят. В это время проблемы все еще зреют в глубине нашего сознания», — говорит Маркс.

У заученного внимания также есть ритм. Этот цикл начинается примерно в 9 утра и продолжается до 2 часов дня.

Скука

Этот режим не задействует много ресурсов, и дает возможность восстановить их. Однако он не обеспечивает значительной стимуляции. Когда нам скучно, мы то и дело смотрим на часы, ожидая, когда текущая деятельность подойдет к концу.

«К сожалению, когда людям скучно, их эмоциональное состояние не очень позитивное, — отмечает эксперт. — Предпочтительнее заниматься каким-то заученным занятием, которое делает людей счастливыми».

Как правило, пик скуки приходится на час дня, в послеобеденное время.

Разочарование

Это состояние мы испытываем, когда сталкиваемся с чем-то трудным, не добиваемся прогресса и не понимаем, как действовать дальше. Оно расходует много ресурсов и доставляет дискомфорт, поэтому, говорит Глория Марк, люди редко задерживаются в нем надолго.

«Разочарование настолько неприятно, что его просто пытаются избежать. Если проблема вызывает разочарование, большинство из нас останавливаются, откладывают ее и делают что-то еще», — отмечает она.

К счастью, мы проводим в этом состоянии наименьшее количество времени, и у него нет естественного цикла в течение дня.

Как использовать циклы внимания

Каждое из описанных состояний имеет свою ценность и цель, и у нас есть возможность управлять ими для восстановления и пополнения когнитивных ресурсов.

Чтобы лучше планировать день, полезно понимать, в каком состоянии вы находитесь и нужно ли вам переключиться на другое. Например, если вы начинаете чувствовать истощение в период сосредоточенного внимания, Марк рекомендует сделать небольшой перерыв и заняться чем-то менее напряженным, например механическим занятием, которое помогает пополнить ресурсы.

«Не нужно доводить себя до изнеможения», — говорит она.

Если вам скучно, важно понимать, что в этом состоянии мы очень легко отвлекаемся. Это может быть желание проверить электронную почту или социальные сети. Отвлекающие факторы отличаются от деятельности, которая выполняется при описанных типах внимания, поскольку мы меньше их контролируем.

При этом они могут быстро превратиться в кроличью нору: стоит на минутку заглянуть в Instagram*, и вот мы уже потратили час на просмотр ленты. Отвлекающие факторы истощают наши когнитивные ресурсы. Попадая в цикл усталости, нам труднее вернуться в нужное русло.

Научившись определять состояние своего внимания, его задачу и ограничения, мы можем защититься от отвлекающих факторов, избежать перегорания и улучшить свою способность к концентрации. Не стоит тратить все силы на то, чтобы постоянно сохранять фокус. Иногда важно сделать паузу и пополнить ресурсы.

Источник.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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