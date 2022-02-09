4 совета, которые помогут вашему резюме попасть на стол работодателя

Рассказываем, как избежать основных ошибок и сделать так, чтобы ваше резюме наверняка попало на стол работодателя.

Гибридный режим работы изменил рынок труда. Сегодня подбором кандидатов зачастую занимаются не люди. Эту задачу поручают специальному ПО, системе управления кандидатами (applicant tracking systems, ATS).

«Повсеместное распространение систем управления кандидатами полностью изменило роль рекрутера, — говорит Элейн Бойлан, помощник директора по оценке и результатам обучения выпускников Университета Адельфи в Нью-Йорке. — Более 95% компаний из списка Fortune 500 используют ATS для оптимизации подбора и для того, чтобы отсеять не подходящих кандидатов».

Это значит, что теперь соискателям нужно составлять резюме таким образом, чтобы оно прошло через фильтры автоматики и заинтересовало рекрутеров.

И то, если только оно успешно дойдет до их почтовых ящиков, говорит Аманда Августин, карьерный эксперт компании TopResume.

«Большинство систем управления кандидатами разработаны таким образом, чтобы помочь специалистам по найму отсеять наиболее неквалифицированных соискателей, — говорит она. — К сожалению, многие хорошие специалисты неосознанно отправляют резюме с ошибками, которые могут автоматически отправить их заявки в самый низ списка».

Вот четыре совета, которые помогут этого избежать.

Не прикрепляйте резюме в формате PDF

Согласно исследованию, проведенному компанией TopResume, 43% резюме, которые рискуют быть отклоненными, были прикреплены из-за типа файла, несовместимого с некоторыми программами ATS.

По словам Августин, некоторые инструменты отбора также не способны конвертировать документы HTML, Open Office или Apple Pages и отсеивают резюме в таких форматах. «Если в системе подачи документов не указано, что она может принимать PDF-файлы, лучше перестраховаться и использовать вместо них документ Word в формате .doc или .docx», — советует она.

Правильно используйте ключевые слова

Системы ATS ищут определенные ключевые слова, часто совпадающие с теми, что указаны в вакансии. Если в вашем заявлении или резюме не используются эти термины или приведены альтернативные варианты, вы можете не пройти отбор.

«Мы живем в мире синонимичного рекрутинга, который может навредить вам, — говорит Эрик Холуэлл, старший вице-президент по стратегии в Bayard, агентстве по подбору персонала в сфере рекламы. — Скорректируйте описание вашей квалификации, чтобы они точно соответствовали тому, что просит работодатель. Например, если вы преуспели в продажах, но работодатель называет их "развитием бизнеса", внесите правку».

Однако целенаправленная «набивка» ключевых слов может привести и к обратному результату, считает эксперт по карьере в компании SoFi Эшли Шталь. Она советует сохранять баланс, чтобы избыток ключевых слов не сделал текст бессмысленным. «Помните, после системы ATS ваше резюме все равно попадет к живому человеку», — говорит она.

Будьте осторожны с дизайном

Можно подумать, что графика или уникальный шрифт помогут вам выделиться, но эксперты утверждают, что они могут отправить ваше резюме в спам. Если вы не работаете в творческой отрасли и не отправляете резюме непосредственно рекрутеру по электронной почте, придерживайтесь базовых принципов.

«Резюме должно быть черно-белым, со шрифтом Times New Roman или Arial, — утверждает Шталь. — Мне по-прежнему часто присылают резюме с большим набором разных цветов».

Инструменты отбора предпочитают резюме, в которых используется простой дизайн с четкой иерархией информации и последовательным форматированием, говорит Августин. «Последнее, о чем стоит думать, это необычный стиль шрифта или нетрадиционное оформление, которое система не сможет правильно прочитать», — считает она.

Кроме того, стоит избегать диаграмм и изображений. «Поскольку программы ATS не умеют считывать информацию, находящуюся в изображении, эти детали будут потеряны, — говорит она. — Сосредоточьтесь на использовании простых элементов дизайна, таких как маркированные пункты, выделение жирным и штриховка, чтобы создать документ, который привлечет внимание читателя к вашим ключевым преимуществам».

Пишите работодателю напрямую

По словам Холуэлла, кандидаты должны быть осторожны при подаче заявления на агрегаторах вакансий. «Некоторые сайты, например Indeed, предлагают "родное" приложение, то есть вы можете подать резюме через их сайт, не покидая его, — говорит он. — Да, это ускоряет и упрощает процесс, однако существует риск того, что ваш отклик не дойдет до системы подбора работодателя».

Вместо этого он рекомендует потратить время на подачу резюме через сайт работодателя.

«Никогда не оставляйте отклик, не связавшись с менеджером по найму, — предостерегает Шталь. — Это важная часть поиска работы. Зайдите в LinkedIn. Выясните, кто из рекрутеров курирует интересующую вас должность. И сообщите ему, что вы отправили свое резюме».

Если ваше резюме попадет в спам, у вас будет шанс отправить его напрямую человеку.

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