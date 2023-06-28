Sifted: Роман Абрамович инвестировал в британские стартапы через офшорный фонд

Издание Sifted выяснило, что ранее миллиардер и бывший владелец «Челси» Роман Абрамович, который сейчас находится под санкциями Великобритании, инвестировал в стартапы через офшорный фонд Innes Worldwide Holdings Limited. Фонду принадлежат доли в четырех британских компаниях, три из которых — из сферы AdTech. При этом ранее сообщалось, что в них инвестировал Impulse VC, который также связывают с Абрамовичем.

В СМИ уже давно рассказывают о том, что Абрамович инвестирует через московский фонд Impulse VC. Однако в таблицах капитализации стартапов Impulse редко указывается как акционер. Также точно неизвестно, как именно Абрамович связан с фондом.

В одном из утекших документов кипрской юридической компании Meritservus Ltd указан фонд, через который проходили деньги Абрамовича, и название, фигурирующее в таблицах капитализации.

В документе за 2019 год Абрамович указан как конечный бенефициар фонда Innes Worldwide Holdings Limited, расположенного на Британских Виргинских островах.

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Sifted выяснило, что Innes Worldwide принадлежат доли в четырех британских компаниях. Три из них — из сферы AdTech. При этом ранее в пресс-релизах и на сайте фонда сообщалось, что в них вложился Impulse.

Спустя несколько недель после начала боевых действий в Украине информация на сайте Impulse была удалена. События также побудили Абрамовича вывести активы из своего прямого владения, чтобы защитить их от санкций. Поэтому неясно, кто управляет Innes Worldwide сейчас.

Ниже — британские стартапы, получившие инвестиции от Innes Worldwide.

Adludio

Согласно последним документам Adludio от ноября прошлого года, 24% ее акций принадлежат Innes Worldwide. Adludio — платформа для размещения мобильной рекламы на базе ИИ.

Известно, что Impulse инвестировал в Adludio. Сооснователь Impulse Григорий Фирсов входил в совет директоров компании, но покинул его в марте прошлого года — в том же месяце Абрамович попал под санкции британских властей.

Тем не менее Innes Worldwide по-прежнему указана в таблице капитализации Adludio. Среди других ее инвесторов — Balderton, Seedrs и Passion Capital.

На вопрос о том, знала ли Adludio о связи Innes Worldwide с Абрамовичем, компания ответила, что «консультировалась по этому поводу и всегда действовала в соответствии с правительственными и правовыми нормами».

Locomizer

Innes Worldwide также указан в таблице капитализации Locomizer, которая описывает себя как «компанию из области пространственной биоинформатики».

Locomizer собирает с мобильной системы GPS данные о потребителях в определенном физическом местоположении и создает их профили, а затем предоставляет компаниям возможность таргетировать на них рекламу.

По последним документам Locomizer от июня 2022 года, Innes Worldwide владеет 17% компании. Ее основатель Алексей Поляков — выходец из России. На сайте компании указано, что у нее есть офисы в Лондоне и Токио.

Locomizer не ответила на запрос Sifted о комментарии.

LoopMe

LoopMe — еще одна AdTech-компания, которая с помощью ИИ улучшает рекламные показатели брендов.

Финансовые документы LoopMe показывают, что в октябре 2021 года Innes Worldwide владела 8,13% ее акций. В январе 2022 года контрольный пакет акций LoopMe приобрел частный инвестиционный фонд Mayfair Equity Partners. После сделки доля Innes Worldwide, вероятно, составляет менее половины процента.

LoopMe отказался от комментариев.

HomeShift

Innes Worldwide также вложился в HomeShift. Стартап разрабатывает инструменты для потребителей, которые помогают управлять счетами за электроэнергию, воду и интернет, а также местными налогами.

Innes Worldwide появился в таблице капитализации HomeShift в 2016 году. Компания зарегистрирована как LawDeck. В ее последнем финансовом отчете от марта 2022 года указано, что Innes Worldwide принадлежит 16% ее акций.

HomeShift не ответила на запрос Sifted о комментарии.

Ervington и Norma

Ранее сообщалось, что, помимо Innes Worldwide, Абрамович инвестировал в компании еще через два фонда: Ervington Investments и Norma Investments. В феврале 2022 года контроль над ними был передан Давиду Давидовичу, российскому миллиардеру и бизнес-партнеру Абрамовича, который также находится под санкциями Великобритании.

Как сообщает Reuters, в 2020 году Ervington инвестировал $600 млн в «Яндекс». Фонд также вложился в британскую компанию Weedingtech, которая создает решение для борьбы с сорняками без гербицидов.

Согласно документам Weedingtech, на июль 2022 года Ervington владел 1,2% акций Weedingtech. Среди других ее инвесторов — британский финансист и эколог Бен Голдсмит.

Weedingtech отказалась от комментариев.

Адвокаты Абрамовича и Impulse не ответили на запросы Sifted о комментариях.

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Фото на обложке: Lukasz Rajchert / Shutterstock