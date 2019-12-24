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Истории

Эти роботы уничтожают сорняки с помощью электричества, поэтому фермерам больше не нужны химикаты

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Вероника Елкина

Представьте, что при появлении нового сорняка в вашем саду с небес бы слетала молния и уничтожала его. Будь это так, вы могли бы быть уверены в двух вещах: вам помогает могущественная сила, но вы не хотели бы встретиться с ней лицом к лицу.

Похожее, но более реалистичное решение представил британский стартап Small Robot Company, выпускающий роботов для сельского хозяйства. Он предлагает фермерам трио роботов, которые умеют уничтожать сорняки с помощью электричества.

Эти роботы уничтожают сорняки с помощью электричества, поэтому фермерам больше не нужны химикаты

«Том, наш первый робот, готовый к работе на ферме, сейчас работает на территории четырех испытательных хозяйств, включая фермы [британского супермаркета] Waitrose и National Trust. Он предоставляет наш первый коммерческий сервис: картирование сорняков. Как только вы узнаете, где находятся все сорняки, вы можете убрать их по отдельности», — рассказал Сэм Уотсон Джонс, соучредитель Small Robot Company.

Том может обрабатывать 20 га в день, отделяя культурные растения от сорняков. Затем он передает эту информацию Дику, роботу, который уничтожает сорняки без химикатов, используя вместо них электричество. Полевые испытания Дика состоятся в 2020 году, а коммерческий запуск — в 2021 году. Последний член команды, Гарри, присоединится к Тому и Дику в 2022 году. Он создан для посадки семян и записи их точного местоположения.

«Одна из самых больших проблем, стоящих сегодня перед человечеством, заключается в обеспечении стабильным питанием 9 млрд человек к 2050 году. Используя искусственный интеллект и технологию геолокации следующего поколения, мы можем видеть каждое отдельное растение в поле и заботиться о нем индивидуально. Это набор данных, которого никогда не было прежде, и он полностью изменит перспективы ферм. Мы сможем сажать разные растения рядом друг с другом, собирать их в разное время, разрушать монокультуры и заниматься сельским хозяйством в гораздо большей гармонии с природой. Это конечная модель устойчивого сельского хозяйства», — добавляет Уотсон Джонс. 

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Компания планирует начать работу на рынке Великобритании, ориентируясь на пшеницу. В более долгосрочной перспективе Small Robot Company также надеется использовать технологию для таких культур, как ячмень, соя и рис. «К нам проявляют интерес фермеры со всего мира, включая Китай, Индию и Южную Америку», — отметил Уотсон Джонс.

Источник.

Фото на обложке: Digital Trends

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