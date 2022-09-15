Инновации и скорость: зачем креативным агентствам нужен ИИ

Рекламные агентства все чаще обращаются к ИИ, но не для того, чтобы заменить творческих специалистов, а чтобы повысить эффективность работы. Вот лишь несколько примеров.

Маркетинг и IT все больше переплетаются, и это подтверждают исследования. Согласно опросу платформы Lytics, 81% руководителей из этих индустрий предполагают, что в течение следующих пяти лет сотрудничество этих направлений в маркетинге будет расти. В то же время 66% маркетологов планируют внедрить ИИ в свой маркетинговый стек.

Создание контента и креативных идей

Чаще всего технологии применяют в творческом процессе. С помощью точек данных ИИ-генераторы могут создавать подходящий контент за считанные минуты или даже секунды. Это не заменяет создателей контента, а лишь дает им богатый набор инструментов, отмечает Надя Гонсалес, директор по маркетингу Scibids.

Чтобы понять, как использовать ИИ в рамках организации, для начала нужно разобраться в потребностях клиентов, утверждает Энтони Чавес, основатель креативного консалтингового агентства Codelab303.

Codelab303 не только автоматизирует трудоемкие задачи, но и использует ИИ-инструменты для создания текстов, музыки и других визуальных элементов. Компания сотрудничала с такими брендами, как Ulta Beauty и Carvana.

Чавес считает, что некоторые виды деятельности машины выполняют гораздо лучше, чем люди. «Независимо от того, какая стоит цель — ценообразование в реальном времени, оптимизация продаж или автоматизация контент-маркетинга, вероятно, в каждой организации есть задачи для ИИ, и вопрос скорее в том, чтобы выявить их, а не ресурс».

Международная рекламная сеть TBWA также создает продукты при помощи ИИ-генераторов контента для некоторых клиентов, в том числе Nissan и Corona.

Бен Уильямс, главный директор по креативному опыту TBWA Worldwide, считает, что ИИ — это часть современной «творческой революции», и он может вдохновлять команды и клиентов на то, чтобы мыслить по-новому.

«Мы живем в интересное с точки зрения творчества время, которое напоминает мне 90-е годы, когда люди, бренды и весь мир изучали, как новые технологии, инструменты и сервисы могут улучшать их бренд и миссию», — добавляет Уильямс.

Со временем автоматизация креативных задач повышает эффективность рабочего процесса. Тем не менее они все же нуждаются в человеческом контроле, признает Уильямс.

Модерация контента

Многие организации используют алгоритмы, чтобы модерировать контент и выявлять пагубные дискуссии.

Так, недавно Tyson и Mindshare заключили сотрудничество с ИИ-стартапом socialcontext.ai. Вместе они создают инструмент под названием Impact Index, который измеряет социальное воздействие редакционного контента на темнокожее сообщество. На основе алгоритма, использующего десятки тысяч аннотаций от человека, инструмент будет помечать контент как позитивный, негативный, нейтральный или токсичный.

Гонсалес считает, что модерация контента при помощи ИИ становится просто необходимой, так как объем цифровой информации быстро растет. Даже таким гигантам, как Facebook* и Twitter, трудно отслеживать пользовательский контент и адаптировать свою политику. «Из-за цифровизации мира модераторы-люди не смогут все контролировать и предвидеть», — утверждает Гонсалес.

Разработка коммуникационной стратегии

Некоторые агентства применяют машинное обучение, чтобы помогать клиентам выстраивать общую коммуникационную стратегию на уровне руководства.

Питер Продрому, основатель и президент Boathouse Palo Alto, считает, что ИИ — полезный инструмент для выявления практических задач и решений для руководителей. Например, когда он работал со страховой компанией Kaiser Permanente, основное внимание уделялось тому, чтобы при помощи ИИ-инструментов сократить объем данных, которые поступают к CEO. Это должно было позволить ему быстрее принимать решения.

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Продрому также считает, что ИИ-инструменты могут значительно изменить то, как в организациях осуществляется обучение и управление.

Если клиент предоставляет данные о жалобах на компанию, агентство может предложить ему стратегии по размещению рекламы и переобучению сотрудников в области обслуживания клиентов. Используя данные, они помогут клиенту принимать внутренние решения, которые влияют на внешнее восприятие компании.

«Мы считаем, что один из недооценных аспектов — это мнение сотрудников, поэтому мы присматриваемся к инструментам, которые ориентированы на вовлечение персонала так же, как и на внешние группы», — рассказывает Продрому.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Willyam Bradberry / Shutterstock