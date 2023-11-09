AI Pin от Humane: что известно о характеристиках и возможностях гаджета

Большую часть этого года компания Humane подогревала интерес вокруг своего первого устройства — AI Pin. Запуск запланирован на четверг, но The Verge удалось получить документы с подробным описанием устройства. Рассказываем, что из них известно.

Компания Humane продвигает идею «мира после смартфонов» и собирается выпустить носимое устройство со следующими характеристиками.

Гаджет обойдется в $699 плюс подписка от $24 в месяц .

. Подписка включает телефонный номер, услуги связи через сервис Humane на базе T-Mobile , облачное хранилище для фотографий и видео.

, облачное хранилище для фотографий и видео. AI Pin сможет делать неограниченное количество запросов к моделям ИИ от Microsoft и OpenAI .

. Питание обеспечивает аккумулятор-магнит , с помощью которого гаджет будет крепиться к одежде или иным поверхностям. В комплекте будет два сменных аккумулятора.

, с помощью которого гаджет будет крепиться к одежде или иным поверхностям. В комплекте будет два сменных аккумулятора. AI Pin работает на процессоре Qualcomm Snapdragon и будет использовать камеру, датчики глубины и движения, чтобы отслеживать и записывать окружающую обстановку.

и будет использовать камеру, датчики глубины и движения, чтобы отслеживать и записывать окружающую обстановку. Гаджет оснащен встроенным «персональным динамиком» и сможет подключаться к Bluetooth-наушникам.

Поскольку здесь нет экрана, Humane придумала новые способы взаимодействия с гаджетом. В первую очередь он предполагает голосовое управление, но у него есть и лазерный проектор, который может проецировать информацию на руку пользователя.

Фото в тексте: Humane

Он также сможет подносить объекты к камере и взаимодействовать с AI Pin через жесты, поскольку устройство оснащено сенсорной панелью. Устройство не будет постоянно «подслушивать» пользователя в ожидании команды запуска: его нужно активировать вручную. У него есть «индикатор доверия», который мигает всякий раз, когда AI Pin ведет запись.

Из документов следует, что Humane позиционирует Pin как полностью автономное устройство, а не аксессуар для смартфона.

Humane не ответила на запрос о комментариях.

Операционная система Pin называется Cosmos, и вместо того, чтобы работать как набор приложений, она, вероятно, будет более целостной системой, которая может обращаться к ИИ и другим инструментам по мере необходимости. Это немного похоже на систему плагинов ChatGPT, с помощью которой можно добавлять новые функции или данные в свой чат-бот — это совпадает с сообщениями о том, что Pin будет работать на GPT-4.

В документах, которые есть у The Verge, говорится, что Pin сможет составлять сообщения, воспроизводя манеру пользователя, и готовить краткое изложение входящих электронных писем. Также Pin поможет с переводом и определит питательную ценность продуктов питания.

Он предусматривает поддержку стриминга Tidal с «ИИ-диджеем», который подберет музыку на основе пользовательского контекста. В документах упоминаются функции фотосъемки, ориентированные на ИИ, но неясно, что это значит.

Humane очевидно позиционирует AI Pin как самодостаточное и простое носимое устройство. Однако перед тем, как носить гаджет, его можно будет настроить с помощью инструмента Humane.center. Неясно, веб-сайт это или приложение для телефона, но оно открывает доступ к заметкам, видео и фотографиям, которые собираются при использовании Pin.

Компания Humane собирается официально анонсировать устройство в четверг, и к этому моменту мы, возможно, получим больше ответов о том, когда поступит Pin, насколько хорошо он будет работать и действительно ли он станет смартфоном без экрана.

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Фото на обложке: Humane