Каким будет следующий прорыв в сфере технологий? Об этом расскажет ИИ

Исследователи МТИ смогли предсказать, какие технологии будут стремительно развиваться в ближайший год — и все благодаря искусственному интеллекту. Команда количественно оценила потенциал 97% патентной системы США, а затем создала онлайн-систему, где можно находить прогнозы по ключевым словам. С ее помощью предприниматели, ученые, инвесторы и государства могут узнавать потенциальные возможности в сфере технологий.

По словам ведущего автора исследования Анураага Сингха, разработанный метод впервые прогнозирует темпы улучшения производительности практически всех определяемых технологий. Для этого исследователи применили новый вероятностный алгоритм, машинное обучение, обработку естественного языка и патентную аналитику.

Для начала команда разделила патенты на 1757 технологических областей. Каждая из них включала изобретения, выполняющие конкретную функцию с помощью определенной области научных знаний.

Затем исследователи оценили среднюю «центральность» патентов в каждой области. Эти расчеты охватывают множество критериев, чтобы определить важность различных узлов в рамках сети цитирования патента.

Согласно исследованию, центральные патенты подобны информационным центрам в сети цитирования. Они представляют технологически связанные друг с другом изобретения, которые вносили улучшения во многие другие открытия, появившиеся до и после них.

Результаты были использованы для прогнозирования ежегодного улучшения производительности каждой области.

Возможности для инвестиций

Показатели улучшения варьируются в зависимости от области. Например, ожидается, что категория «Механические процедуры для кожи: удаление волос и морщин» будет расти на 2% в год, а «Динамический обмен информацией и системы поддержки, объединяющие многочисленные каналы» — на 216%. Средний прогнозируемый темп роста составил 19% в год.

По словам исследователей, самые развивающиеся области в основном связаны с программным обеспечением. Технологии вокруг интернета, в особенности касающиеся управления корпоративными сетями, также будут стремительно расти.

Это означает, что инвесторам, компаниям и странам следует направлять инвестиции в эти области. Однако аналитики могли упустить некоторые технологии, поскольку исследователи не учитывали области с менее чем 100 патентами. Тем не менее этот метод позволит повысить точность прогнозирования.

Ознакомиться со статьей об исследовании можно здесь.

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