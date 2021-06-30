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Исследователи обучили алгоритм предсказывать движения человека на основе видеозаписи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Исследователи обучили алгоритм предсказывать движения человека на основе видеозаписи. Для этого ИИ-систему обучали на тысячах часов фильмов, сериалов и телешоу. Разработка ученых Колумбийского университета может быть полезной в робототехнике и беспилотных технологиях.

Исследователи обучили алгоритм предсказывать движения человека на основе видеозаписи

Система самостоятельно классифицирует действия человека, например, спортивные упражнения. Алгоритм, говорится в исследовании, научился предсказывать сотни движений, в частности, рукопожатия и удары.

Columbia Engineering / Youtube

Другие примеры работы системы можно посмотреть по ссылке.

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Ученые планируют продолжить обучать алгоритм на видеозаписях и улучшать его производительность. Их технология может быть полезной в робототехнике и создании беспилотных транспортных средств, сказано в исследовании.

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Фото: Columbia Engineering / Youtube

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