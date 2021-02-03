Израильский стартап использует ИИ, чтобы повысить эффективность ЭКО

С каждым годом ИИ обеспечивает все более точную диагностику в медицине. Израильский стартап Embryonics заявляет, что его алгоритм может повысить шансы успешной имплантации здорового эмбриона во время экстракорпорального оплодотворения.

Изначально компания разрабатывала алгоритм для прогнозирования вероятности имплантации эмбриона, который затем обучили с помощью покадровой визуализации развивающихся эмбрионов ЭКО выявлять отклонения.

«В экспериментах с участием 11 женщин в возрасте от 20 до 40 лет шесть участниц успешно забеременели, а остальные пять ожидают результатов», — говорит представитель Embryonics.

Тем не менее, компания может кардинально изменить рынок, который стагнировал на протяжении десятилетий и продолжал расти только за счет внешних тенденций. Например, женщин, откладывающих рождение детей из-за экономических проблем.

По некоторым оценкам, мировой рынок экстракорпорального оплодотворения вырастет примерно в два раза в следующие пять лет. Тем не менее, десятки тысяч женщин, ежегодно проходящих ЭКО, выплачивают от $10 до $15 тысяч за цикл, учитывая, что с каждым годом шансы забеременеть уменьшаются.

Главная цель Embryonics — перспектива сокращения количества этапов ЭКО и связанных с ними расходов.

Компания была основана CEO Яэль Голд-Замир, доктором медицины, которая изучала общую хирургию в Еврейском университете, а затем стала исследователем в области ЭКО.

Там она познакомилась с будущими бизнес-партнерами. Одним из них был Дэвид Сильвер, изучавший биоинформатику в престижном Израильском технологическом институте Технион, а также успевший поработать в Apple и Intel до прихода в Embryonics в прошлом году.

Вторым человеком был Алекс Бронштейн, серийный предприниматель, много лет проработавший главным инженером в Intel и возглавляюший Центр интеллектуальных систем в Технионе. Также он участвовал в нескольких проектах, связанных с глубокими исследованиями ИИ, в том числе в Embryonics и Sibylla, молодой организации, специализирующейся на алгоритмической торговле на рынках капитала.

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Embryonics и по сей день остается небольшой компанией: в ней всего три руководителя и 13 штатных сотрудников. Но они добиваются впечатляющих результатов.

Компания финансируется за счет начальных инвестиций в размере $4 млн от Управления семейными инвестициями Шустермана и Израильского управления инновациями. Также она сообщает, что скоро получит одобрение европейских регуляторов на продажу программного обеспечения в клиниках по всему континенту. ПО позволит распознавать закономерности в небольших скопления клеток.

Компания использует базу данных с миллионами анонимных историй болезни из разных центров по всему миру, поэтому она уже формирует дальнейшую стратегию. Помимо выхода программного обеспечения на рынок США, Embryonics хочет работать с клиниками репродуктивного здоровья над улучшением так называемой гормональной стимуляции.

Как отмечает Бронштейн, каждая женщина, проходящая через ЭКО или сохранение фертильности, также проходит гормональные инъекции в течение 8–14 дней, чтобы побудить яичники производить как можно больше зрелых яйцеклеток. Но в данный момент существует всего три общих протокола и вероятность допустить ошибку при определении здорового эмбриона довольно велика. Embryonics считает, что с помощью глубокого обучения можно определить как необходимый набор гормонов, так и время их приема.

«Embryonics стремится предоставить целостное решение, охватывающее все аспекты процесса», — говорит Голд-Замир, руководитель компании и мать четверых детей.

Пока еще рано говорить об успехе, но, безусловно, стартап находится на передовой в данной сфере. Еще 40 лет назад клиники ЭКО по всему миру оценивали состояние эмбрионов, сравнивая их со старыми образцами в чашке Петри под микроскопом.

Весной 2019 года исследователи из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке опубликовали собственный отчет о том, что ИИ может оценивать морфологию эмбриона более точно, чем человеческий глаз. Алгоритм обучался отличать плохой эмбрион от хорошего, анализируя 12 тысяч фотографий человеческих эмбрионов, сделанных ровно через 110 часов после оплодотворения.

Сначала эмбрионологи оценивали каждый эмбрион, учитывая различные аспекты внешнего вида. Затем исследователи провели статистический анализ, чтобы сопоставить состояние эмбриона с вероятностью успешного исхода беременности. Эмбрионы считались хорошими, если шансы были выше 58%, и плохими, если ниже 35%.

После обучения алгоритм смог классифицировать качество нового набора изображений с точностью 97%.

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