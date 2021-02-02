В 2021 году на рынке появятся искусственные сердца от французского стартапа Carmat

Во втором квартале 2021 года на рынке появится искусственное сердце, созданное французской компанией Carmat. На данный момент это самая передовая разработка органа в мире. Она поможет спасти жизнь пациентам, страдающим острой сердечной недостаточностью. В декабре 2020 года Carmat получила разрешение на продажу, и акции компании выросли на 66% — рекорд за последние семь лет.

Carmat была основана в 2008 году и стремится подарить вторую жизнь пациентам, страдающим острой сердечной недостаточностью. По словам компании, искусственное сердце может предоставить долгосрочную поддержку или же послужить в качестве переходного этапа перед трансплантацией.

Устройство имитирует функции человеческого сердца и состоит из:

имплантированного протеза;

внешнего оборудования, включая батареи;

панели для отслеживания работы сердца.

Сам протез включает:

четыре биологических клапана для стимуляции потока крови;

два желудочка;

два микронасоса;

встроенные сенсоры, позволяющие сердцу адаптироваться к потребностям пациента в любое время.

«‎Как минимум две тысячи пациентов на данный момент ожидают пересадки сердца в Европе, но лишь части из них посчастливилось найти донора, — рассказывает CEO Carmat Стефан Пиат. — В 2021 году мы сосредоточимся на Германии и Франции, в которых находятся более половины этих пациентов»‎.

Carmat сравнивает сердечную недостаточность с пандемией: от нее страдают минимум 26 млн человек, но из-за нехватки доноров в год проводится лишь около 5500 пересадок.

Компания также указывает на то, что выживаемость спустя пять лет болезни составляет менее 50%. Продукт Carmat предназначен для 5% самых нуждающихся пациентов с терминальной стадией болезни.

Представители компании утверждают, что сердечная недостаточность распространяется все сильнее, а пандемия еще больше усугубляет эту проблему. Коронавирус может повлиять на сердце и вызвать отклонения. Треть смертей от COVID-19 в Италии приходилась на пациентов, страдающих от сердечной недостаточности.

В марте 2020 года Carmat сообщила о новом рекорде: искусственное сердце успешно поддерживало пациента в течение двух лет. По словам компании, это внушает большой оптимизм.

По данным Paris Match, ранее в том же году Carmat также участвовала на выставке французских разработок в резиденции президента Франции. Во втором квартале 2021 года компания получит $15,7 млн государственного финансирования на проведение клинических испытаний.

Как сообщает Bloomberg, после получения разрешения на продажу искусственного сердца в декабре 2020 года акции Carmat достигли рекордного за последние семь лет роста в 66%, а стоимость компании за тот период оценивалась примерно в $496 млн.

Источник.