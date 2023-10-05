Кризис Airbnb в США: почему владельцы вынуждены продавать недвижимость

Какие города пострадали больше всего и что произойдет с рынком жилья в США — об этом рассказал основатель и CEO Reventure Consulting Ник Герли.

За последние семь лет в США число предложений на Airbnb выросло с 200 тыс. до 1 млн. При этом во второй половине 2022 года спрос на краткосрочную аренду начал падать, и сейчас в некоторых городах доходы от недвижимости сократились на 50%. В результате многие владельцы будут вынуждены ее продать, что приведет к жилищному кризису.

Через Airbnb сдается в аренду на 65% больше домов, чем выставлено на продажу

По данным AllTheRooms, за последние семь лет в США количество недвижимости, сдаваемой в аренду через Airbnb, выросло с менее чем 200 тыс. до почти 1 млн.

В то же время, по информации Realtor.com, число домов, выставленных на продажу, снизилось примерно с 1,2 млн до пандемии до менее чем 600 тыс. на сегодняшний день.

Сейчас через Airbnb сдается в аренду на 65% больше домов, чем выставлено на продажу.

Это связано с тем, что инвесторы скупали дома для краткосрочной сдачи, а владельцы предпочли разместить недвижимость на Airbnb, а не продавать ее.

В некоторых городах доходы собственников жилья упали на 50%

Но возможно, этот тренд подходит к концу, поскольку в 2023 году рынок достигнет точки насыщения. В первом квартале доходы на объект упали на 13%, как сообщают компании по аренде жилья.

Таким образом, за последние годы на Airbnb стало больше предложений, а спрос на путешествия упал в силу экономических проблем. В результате владельцы недвижимости по всей Америке теряют доходы.

Это наиболее заметно в юго-западных и «горных» штатах, где доходы на объект, размещенный на Airbnb, упали на 40-50% за год. По данным AllTheRooms, сильнее всего пострадали владельцы жилья в таких городах, как Остин, Финикс, Денвер и Сан-Антонио.

Но проблема не ограничивается этими областями. Падение доходов наблюдается в 179 из 182 (98%) округов США с наибольшим числом предложений краткосрочной аренды. В каждом округе доходы сократились в среднем на 29% на объект с марта по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Финикс — эпицентр кризиса Airbnb

Под наибольшим ударом оказался Финикс, штат Аризона, где наблюдается переизбыток предложений краткосрочной аренды. При этом за последние семь лет в округе Марикопа число объектов на Airbnb выросло на 500%.

Наибольший рост числа предложений произошел за последние 15 месяцев, поскольку из-за спада на рынке жилья в Финиксе многие собственники решили сдавать недвижимость на Airbnb, а не продавать ее. В начале 2022 года на Airbnb было размещено 10 тыс. объектов, а сегодня их почти 18 тыс.

В то же время в Финиксе сократилось количество предложений на продажу. До пандемии этот показатель составлял в среднем 14 тыс., а в мае 2023 года был равен 7,8 тыс.

В результате в Финиксе на каждый дом, который продается, приходится 2,3 объявления о краткосрочной сдаче в аренду через Airbnb.

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В округе Марикопа это соотношение исторически составляет 1,0 — это подтверждает мнение о том, что рынок Airbnb в этом районе перенасыщен, тогда как предложений на продажу не хватает. В ближайшие годы ситуация может скорректироваться, поскольку падение спроса на аренду побудит собственников продать недвижимость.

В некоторых городах число предложений вырастет настолько, что ситуацию можно будет сравнить с ипотечным кризисом 2008 года. Особенно в таком районе, как Севьервилл, популярное место для отдыха в восточной части Теннесси, где количество объявлений на Airbnb в 10 раз превышает число домов, выставленных на продажу.

К чему это приведет в ближайшие месяцы и годы, когда экономический спад будет усиливаться, а спрос на поездки продолжит снижаться? Вполне возможно, за короткий период времени число предложений на продажу вырастет вдвое или даже втрое.

Объекты Airbnb будут распродаваться в городах и туристических районах

Кризис будет наиболее ощутим в густонаселенных городских районах и местах для отдыха.

Например, в четырех районах Финикса — Даунтаун-Финикс, Скоттсдейл, Парадайз-Вэлли и Темпе — сосредоточено 65% недвижимости для краткосрочной аренды в округе Марикопа. Эти районы пострадают больше всего, если владельцы начнут распродавать объекты, размещенные на Airbnb.

В свою очередь, в местах для отдыха могут сильно упасть цены. Так, во Фредериксберге, штат Техас, на каждый дом, выставленный на продажу, приходится более 6 объявлений Airbnb.

Меньше всего кризис затронет отдаленные пригородные и сельские районы, где находится гораздо меньше объектов Airbnb.

Рынок долгосрочной аренды вырастет

Финансовые трудности могут побудить людей сдавать недвижимость в аренду на долгий срок вместо того, чтобы продавать ее. С прошлого года таких предложений уже стало больше.

К примеру, в Нэшвилле за последние 15 месяцев количество свободных квартир в аренду почти удвоилось, и в результате доля вакантных площадей составила 8%. Подобные тенденции наблюдаются и в других городах, где расположено много объектов Airbnb, таких как Даллас, Финикс, Лас-Вегас и Тампа.

Между тем, в 54 крупнейших округах США с марта 2022 года количество свободных домов в аренду почти удвоилось. В ближайшие месяцы предложений может стать еще больше по мере того, как на рынок долгосрочной аренды приходит все больше владельцев объектов Airbnb.

В таких районах, как округ Марикопа в Финиксе, дома составляют значительную часть предложений на Airbnb (59%). Таким образом, в результате кризиса Airbnb на рынке аренды в Финиксе, скорее всего, появится много домов в таких районах, как Даунтаун, Скоттсдейл, Парадайз-Вэлли и Темпе. Это может привести к падению стоимости аренды.

В некоторых городах объекты Airbnb еще приносят прибыль

Кризис не затрагивает в равной мере все города и районы. Более того, за последний год в некоторых частях страны наблюдается повышенный спрос на аренду жилья через Airbnb, тогда как более широкий рынок переживает не лучшие времена.

Одним из таких регионов — Вашингтон, округ Колумбия, где валовый доход Airbnb вырос на 1,6% за год, а доходы на объект уменьшились лишь на 6%. Это связано с тем, что на протяжении последнего года люди возвращались в крупные города в связи с окончанием пандемии, и это увеличило спрос на краткосрочную аренду. Кроме того, в Вашингтоне не произошел резкий рост предложений Airbnb, как в других городах.

Однако кризис Airbnb, скорее всего, только начинается. В следующем году в США, вероятно, продолжатся увольнения и вырастет уровень безработицы, что еще больше снизит спрос на путешествия и прибыль.

Кризис Airbnb выгоден покупателям и инвесторам

По мнению Герли, кризис Airbnb — все же положительный тренд, который поможет восстановить баланс на рынке недвижимости и откроет возможности для новой группы покупателей и инвесторов в 2023-2024 годах.

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