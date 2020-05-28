«Я стартовала бизнес с $7000 — это была моя машина»

Пять лет назад Анастасия Криворотова была ИТ-маркетологом и не думала, что станет предпринимателем. Сейчас она живёт в Англии и управляет четырьмя компаниями в сфере ИТ и маркетинга, общий оборот которых составил $1,6 млн в 2019 году. Rusbase поговорил с Анастасией и узнал, как она занялась бизнесом, как переехала в Англию и каково быть предпринимателем в этой стране.

Анастасия Криворотова

Я маркетолог по образованию и всегда им работала, в основном в ИТ-сфере. Я была отличным командным сотрудником, мне везло с работодателями, я получала неплохие деньги. Так было до последнего места работы в одной из ИТ-компаний в Минске, куда меня пригласили, когда я только вышла в декрет. Моему ребенку было два месяца, но проект мне понравился, хотелось попробовать, к тому же мне предложили гибкий график: можно было работать из дома. Я договорилась со свекровью о паре свободных часов в день на несколько дней в неделю и приняла оффер. Наверное, я изначально боялась остаться в декрете без работы, самореализации и общения, поэтому согласна была на любые сложности.

Я тогда не знала, что этот период обусловит мой интерес к бизнесу.

«Чувствовала ли я себя потенциальным бизнесменом? Увы, нет»

Сначала я была полностью поглощена проектом. Но периодически стали появляться паузы — то разработчики заняты, то клиент не отвечает. А мне нужно было сидеть и ждать их решения…

Я стала брать маркетинговые заказы от клиентов, пришедших ко мне по рекомендациям. У меня они были всегда, но я не думала об этом как об отдельном бизнесе — так, подработка. Некоторые задачи были на пару часов в неделю, некоторые требовали несколько дней плотной работы в месяц. Клиенты были из Америки, Англии, России, Германии. Они же приводили ко мне новых заказчиков. Так у меня возникла потребность в юрлице в Америке, появилось мое маркетинговое агентство 7Lions Group. Зарегистрировать компанию можно было через агентство, так что лететь в США не пришлось.

Как я все успевала? Не сидела в соцсетях. У меня не было нормальных выходных, я мало спала и частенько просила выручить свекровь и мужа. Они видели, что у меня в руках все горело, и помогали с ребенком.

В какой-то момент я стала работать в основном на одного клиента из Америки. Задачи были на небольшой отдел маркетинга, я наняла двух сотрудников в помощь. И все бы ничего, если бы компанию-заказчика не выкупил более крупный игрок. Моя работа остановилась, сотрудников пришлось увольнять.

Я лишилась большей части заработка. Клиентов не было, но не было и времени их искать. Закрывать юрлицо было очень жалко, и я решила просто оставить его. Расходы на его содержание были небольшими, нет оборота — нет налогов, всего $150 за юридический адрес в Нью-Йорке. В ИТ-компании в это время началась война за власть, часть сотрудников ушла, отдел маркетинга начал разваливаться. Продолжать работать с тем руководством я не могла — все же в работе, как и в жизни, для меня важны люди. И тоже уволилась.

Что я чувствовала, когда осталась без дохода с маленьким ребенком? Страх, панику, тонну неуверенности, огромное желание жаловаться на жизнь и ее несправедливость. Но времени на это не было.

«Я думала только о том, как шикарно называться соучредителем»

Так в начале 2018 года появилась «Орион Софт», ИТ-компания с фокусом разработки на frontend на JAVA и Ruby. Мне было проще всего создать новый бизнес именно в ИТ, потому что я знала всю его внутреннюю кухню. Тогда я так думала, по крайней мере.

Я нашла партнера, который смог поддержать меня финансово, и за два месяца мы запустились. Я отвечала за все, кроме прямых продаж иностранным клиентам — нанимала, оформляла, внедряла, и все должно было быть сделано «еще вчера». Мы стали оказывать услуги аутсорсинга для клиентов в Англии. Рынок был мне известен, обязанности понятны — продвижение компании и поиск клиентов. Надо было работать нон-стоп.

Я стартовала бизнес с $7 тысячами. Это была моя машина когда-то. А потом это стал небольшой офис, несколько сотрудников, реклама в Google и оплата средств по автоматизации продаж и рекрутинга.

Мы неплохо росли, нанимали 1−2 разработчиков в месяц и потихоньку стали выходить в ноль. Забегая вперед, могу сказать, что полностью окупились мы только через полтора-два года. Жизнь непредсказуема. Клиенты отказывались платить, угрозы суда их не всегда пугали, разработчики перебегали к конкурентам, проекты останавливались — было разное. Стало очевидно, что просчитать все цифры можно только на бумаге. Все вирусы и кризисы не предугадаешь.

В то же время мне поступило предложение стать соучредителем в английской аутсорсинговой ИТ-компании UNL Solutions, с которой я до этого много работала. Чем это было выгодно? Я бы помогла компании притоком клиентов, а заказы выполняла бы белорусская «Орион Софт». Таким образом «Орион Софт» стала представительством английской компании в Беларуси.

Мне поставили условие: выкупить долю в компании. Денег на руках не было, мне пришлось брать кредит. Зато это давало возможность активной работы с английскими клиентами, получения образования в Англии и долгосрочной британской визы в том числе.

Я просчитала все перспективы и согласилась. Знала ли я тогда, что плотно познакомлюсь с кредитами, условиями получения виз для предпринимателей, налогообложением Англии? Нет. Тогда я думала, как шикарно называться соучредителем. Оказалось, что для визы предпринимателя нужно вложить в местный бизнес от 50 тысяч фунтов. У меня таких денег не было, поэтому я делала обычную рабочую визу. Для получения кредита в Англии пришлось не только рассказать о своей деятельности абсолютно все, но и подтвердить каждое слово документами. Зато с налогами все оказалось проще — 20% налог на прибыль.

Бизнес в Беларуси рос, я думала, что все успею. Но в Англии дел и задач становилось больше, и времени уже не хватало. Помню, как укладывала ребенка пораньше, потому что был созвон с партнером по текущим задачам. У него 19 вечера, а у меня уже 22.

«Когда переезжала, думала только об одном: как кормить ребенка»

В Беларуси я была и директором, и маркетологом, и всем сразу. Да и ездить туда-сюда на встречи с клиентами тоже не такое уж удовольствие. Это и дорого, и отнимает кучу времени. Надо было решаться: уезжать и развивать компанию в Англии или оставаться в Беларуси и радоваться неспешной жизни и локальному бизнесу. Я решила, что обязана попробовать: возможности в жизни есть всегда и везде, но настолько «международной», возможно, придется ждать еще долго.

Все спрашивают — «ну как же ты решилась? Ты же и английский-то неидеально знаешь, и ребенок маленький, накоплений нет», только кредит за статус «соучредителя», который мне пришлось взять, чтобы выкупить свою долю.

Я все это понимала, но знала, что если не попробую — никогда себе не прощу. Одолжила денег у родителей, продала все, что смогла. Закрыла глаза и прыгнула. В середине 2018 года я переехала в Англию. Без семьи — они смогли ко мне присоединиться только через несколько месяцев. Переезд обошелся примерно в $10 тысяч с визами, страховками и съемом жилья (что сделать удаленно приезжему почти невозможно).

О чем я думала тогда? Да о том же: чем я буду кормить ребенка. Вторая по популярности мысль — смогу ли я адаптироваться к жизни в чужой стране. О людях и традициях я знала по занятиям английским в школе: туманы, чаепития и королева.

Сразу после переезда испытания начал подкидывать бизнес. Мы лишались контрактов с огромной скоростью, клиенты не платили, разорялись, меняли свои планы и не всегда вели себя порядочно. Стыд перед родителями, страх, что это конец, и предательская мысль в голове, что бизнес не для меня.

Когда мы потеряли нескольких крупных кормящих нас клиентов, я была готова сдаться, схватить ребенка подмышку и ехать к бабушке на пироги в Минск. Но вместо этого я прыгнула еще раз — и взяла кредит. Я стала должна банкам за 2 года работы больше 70 000 фунтов. Но бизнес рос, несмотря на временные сложности, мы находили новых клиентов, нанимали разработчиков. Он стал приносить прибыль, поэтому к концу второго года работы мы вышли на точку безубыточности.

Окунувшись в бизнес-реалии Англии, восхитившись уровнем развития технологий и бизнеса в крупных компаниях, я реанимировала старое маркетинговое агентство, с которого все начиналось. Итого, руководила тремя компаниями. Параллельно открыла местную клининговую компанию — и это был уже четвертый мой бизнес.

Вы спросите, зачем еще и в это было лезть? В этом была моя личная потребность, потому что уборка в частном доме отнимает много времени и сил, а также понимание, насколько высок спрос в этой сфере среди местных жителей: 60−70% живут в двух-трехэтажных коттеджах. Сервис пользовался большой популярностью, 4 сотрудницы были расписаны на 2−3 недели вперед. Он давал неплохой доход в 3−5 тысяч фунтов в месяц. Так он проработал больше полугода, но бизнес занимал много времени, а я как раз пошла учиться на программу MBA. Мне пришлось его продать. Впрочем, этим опытом я тоже очень довольна, он подтвердил, что зарабатывать хорошие деньги можно абсолютно на всем.

За вырученные деньги я погасила долги. В конце 2019 года знакомый предложил мне стать партнером новой компании WhiteStork, которая базируется в Китае и занимается оптовой торговлей аксессуаров, часов, а сейчас еще и масок. Я вложила на старте 1700 долларов и сейчас получаю прибыль примерно 2−3 тысячи фунтов в месяц.

Компании Анастасии:

«Орион Софт» — белорусская IT-компания

— белорусская IT-компания UNL Solutions — английская аутсорфинговая IT-компания

— английская аутсорфинговая IT-компания 7Lions — маркетинговое агентство

— маркетинговое агентство WhiteStork — китайская компания, которая занимается оптовой торговлей

Бизнес в Англии — что меня удивило?

Зарегистрировать компанию в Англии может любой иностранец. Ему для этого понадобится британский юридический адрес, также нужно оформить на должность CEO гражданина страны. Если у вас есть право работать в Англии, нанимать местного CEO не нужно. Один человек может открыть несколько юрлиц, нет бюрократии. Вести бизнес удобно. Например, если вы купили партию товара в Китае и привезли в Англию, то для растаможивания делать не надо ровным счетом ничего. Вы приняли товар, продали его и через какое-то время получили уведомление о сумме, которую нужно заплатить. Оплата адекватная, примерно 10 фунтов и 20% от стоимости товара. Государство доверяет бизнесменам. Если обязательства по налоговой нагрузке не выполнены, то в первый раз, скорее всего, вас пожурят. Второй раз вы заплатите штраф, который не превышает тот налог, который вы не заплатили. Также есть понятие public interest — если вам выписывают штраф, размер которого может вас разорить, он ставится под вопрос. Его могут отменить на время или разбить на части, которые вы в состоянии оплатить. Всем важнее сохранить бизнес, нежели наказать конкретного человека. За долги к вам не придут с приставами. Вы можете попросить уменьшить выплаты, отсрочить оплату. Важно продолжать человеческое общение. В договорные отношения сотрудник-работодатель государство не лезет без конкретной проблемы. Если вы подписали договор с обеих сторон, то неважно, какие условия вы расписали и как все оформили. Пока договоренности всех устраивают — внезапных проверок и штрафов не будет. Если вы работаете из дома, то часть оплаты за свет, газ и воду можно включить в официальные расходы вашей компании. Так же с бензином и едой в ресторанах, если есть деловые поездки. С любым бизнесом можно торговаться, причем культурно и вежливо. Англичане всё делают по закону и согласно документам. Если предоставив список документов ты имеешь право что-то получить, тебе никогда не откажут. Начать продавать что-то можно вообще без юрлица. Как только ваши обороты достигнут хотя бы тысячи фунтов в месяц, вас уведомят о необходимости оформления. Налоговая не требует складскую отчетность. Это удобно. Для принятия платежа не надо подтверждающих документов, договора, инвойса, акта. Есть много государственных фондов для поддержки малого и среднего бизнеса, они выдают деньги на развитие компании от 1000 до почти 10 000 фунтов.

Сколько стоит вести бизнес в Англии?

Открыть юридическое лицо с помощью посредников стоит 300−2000 фунтов. Я разбиралась в этом вопросе сама, без юристов, и заплатила 18 фунтов за оформление. Но потратила уйму времени.

Бухгалтерские услуги обойдутся в 600−3000 фунтов в год.

Банковское обслуживание стоит 5−6 фунтов в месяц за один счет.

Страховка бизнеса от исков третьих лиц (работники, клиенты, общество) в среднем стоит 100 фунтов в месяц.

Цены на офисы, конечно, разнятся. В Лондоне арендная ставка составляет примерно 60−150 фунтов за квадратный метр, зависит от расположения и уровня помещения. В других города за 10 фунтов на квадратный метр можно найти неплохой офис.

До оборота в 8500 фунтов не взимается НДС, только налог на прибыль — 20%

При импорте товаров входящий НДС составляет 20% от заявленной стоимости.

За работников платится прогрессивный налог (социальное страхование), обычно 13,8% за сотрудника, и налог на зарплату в зависимости от ее размера. До 12 500 — без налога; до 37 500 — 20%, до 150 000 — 40%, выше 150 000 — 45%.

Зачем мне столько компаний и как я все успеваю?

Если бы вернуть все лет на пять назад, стала бы я рисковать? Точно да. Даже жаль, что не решилась раньше. Я вошла во вкус, меня драйвит запуск новых компаний. И хотя в ближайшее время строить новый бизнес я не планирую, через год вполне рассмотрю перспективу запуска ювелирного бизнеса — это мое хобби.

Я не испытываю больших сложностей в управлении несколькими бизнесами. Всегда подробно планирую день, в каждой компании определила свои функции: где-то отвечаю за общую стратегию, финансовые расчеты и планы, где-то только общаюсь с клиентами. Мой рабочий день начинается с 6 утра и идёт до 17-18 часов, иногда заканчивается и в 23 часа. Часто работаю в субботу. И очень тщательно подбираю ключевых сотрудников, в том числе по психологическому профилю.

В этой истории остался только вопрос, что же изменилось в связи с кризисом. Отвечу так: карантин бизнесу тоже не помеха. Годовой оборот всех компаний составил $1,6 млн за 2019 год, и в этом году он растет. У UNL Solutions 30 клиентов, около 20 клиентов в маркетинговом агентстве. ИТ-бизнес продолжил работу на 70% мощности, запросы на маркетинговые услуги увеличились на 10-15%, торговля пострадала больше всех. Но, может, поэтому я и открывала компании в разных сферах — чтобы не хранить все яйца в одной корзине.