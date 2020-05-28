Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

«Я стартовала бизнес с $7000 — это была моя машина»

Истории
Анастасия Бондарович
Анастасия Бондарович

Журналист

Татьяна Петрущенкова

Пять лет назад Анастасия Криворотова была ИТ-маркетологом и не думала, что станет предпринимателем. Сейчас она живёт в Англии и управляет четырьмя компаниями в сфере ИТ и маркетинга, общий оборот которых составил $1,6 млн в 2019 году. Rusbase поговорил с Анастасией и узнал, как она занялась бизнесом, как переехала в Англию и каково быть предпринимателем в этой стране.

«Я стартовала бизнес с $7000 — это была моя машина»

Анастасия Криворотова

Я маркетолог по образованию и всегда им работала, в основном в ИТ-сфере. Я была отличным командным сотрудником, мне везло с работодателями, я получала неплохие деньги. Так было до последнего места работы в одной из ИТ-компаний в Минске, куда меня пригласили, когда я только вышла в декрет. Моему ребенку было два месяца, но проект мне понравился, хотелось попробовать, к тому же мне предложили гибкий график: можно было работать из дома. Я договорилась со свекровью о паре свободных часов в день на несколько дней в неделю и приняла оффер. Наверное, я изначально боялась остаться в декрете без работы, самореализации и общения, поэтому согласна была на любые сложности.

Я тогда не знала, что этот период обусловит мой интерес к бизнесу.

«Чувствовала ли я себя потенциальным бизнесменом? Увы, нет»

Сначала я была полностью поглощена проектом. Но периодически стали появляться паузы — то разработчики заняты, то клиент не отвечает. А мне нужно было сидеть и ждать их решения…

Я стала брать маркетинговые заказы от клиентов, пришедших ко мне по рекомендациям. У меня они были всегда, но я не думала об этом как об отдельном бизнесе — так, подработка. Некоторые задачи были на пару часов в неделю, некоторые требовали несколько дней плотной работы в месяц. Клиенты были из Америки, Англии, России, Германии. Они же приводили ко мне новых заказчиков. Так у меня возникла потребность в юрлице в Америке, появилось мое маркетинговое агентство 7Lions Group. Зарегистрировать компанию можно было через агентство, так что лететь в США не пришлось.

Как я все успевала? Не сидела в соцсетях. У меня не было нормальных выходных, я мало спала и частенько просила выручить свекровь и мужа. Они видели, что у меня в руках все горело, и помогали с ребенком.

В какой-то момент я стала работать в основном на одного клиента из Америки. Задачи были на небольшой отдел маркетинга, я наняла двух сотрудников в помощь. И все бы ничего, если бы компанию-заказчика не выкупил более крупный игрок. Моя работа остановилась, сотрудников пришлось увольнять.

Я лишилась большей части заработка. Клиентов не было, но не было и времени их искать. Закрывать юрлицо было очень жалко, и я решила просто оставить его. Расходы на его содержание были небольшими, нет оборота — нет налогов, всего $150 за юридический адрес в Нью-Йорке. В ИТ-компании в это время началась война за власть, часть сотрудников ушла, отдел маркетинга начал разваливаться. Продолжать работать с тем руководством я не могла — все же в работе, как и в жизни, для меня важны люди. И тоже уволилась.

Что я чувствовала, когда осталась без дохода с маленьким ребенком? Страх, панику, тонну неуверенности, огромное желание жаловаться на жизнь и ее несправедливость. Но времени на это не было.

«Я думала только о том, как шикарно называться соучредителем»

Так в начале 2018 года появилась «Орион Софт», ИТ-компания с фокусом разработки на frontend на JAVA и Ruby. Мне было проще всего создать новый бизнес именно в ИТ, потому что я знала всю его внутреннюю кухню. Тогда я так думала, по крайней мере.

Я нашла партнера, который смог поддержать меня финансово, и за два месяца мы запустились. Я отвечала за все, кроме прямых продаж иностранным клиентам — нанимала, оформляла, внедряла, и все должно было быть сделано «еще вчера». Мы стали оказывать услуги аутсорсинга для клиентов в Англии. Рынок был мне известен, обязанности понятны — продвижение компании и поиск клиентов. Надо было работать нон-стоп.

Я стартовала бизнес с $7 тысячами. Это была моя машина когда-то. А потом это стал небольшой офис, несколько сотрудников, реклама в Google и оплата средств по автоматизации продаж и рекрутинга.

Мы неплохо росли, нанимали 1−2 разработчиков в месяц и потихоньку стали выходить в ноль. Забегая вперед, могу сказать, что полностью окупились мы только через полтора-два года. Жизнь непредсказуема. Клиенты отказывались платить, угрозы суда их не всегда пугали, разработчики перебегали к конкурентам, проекты останавливались — было разное. Стало очевидно, что просчитать все цифры можно только на бумаге. Все вирусы и кризисы не предугадаешь.

В то же время мне поступило предложение стать соучредителем в английской аутсорсинговой ИТ-компании UNL Solutions, с которой я до этого много работала. Чем это было выгодно? Я бы помогла компании притоком клиентов, а заказы выполняла бы белорусская «Орион Софт». Таким образом «Орион Софт» стала представительством английской компании в Беларуси.

Мне поставили условие: выкупить долю в компании. Денег на руках не было, мне пришлось брать кредит. Зато это давало возможность активной работы с английскими клиентами, получения образования в Англии и долгосрочной британской визы в том числе.

Я просчитала все перспективы и согласилась. Знала ли я тогда, что плотно познакомлюсь с кредитами, условиями получения виз для предпринимателей, налогообложением Англии? Нет. Тогда я думала, как шикарно называться соучредителем. Оказалось, что для визы предпринимателя нужно вложить в местный бизнес от 50 тысяч фунтов. У меня таких денег не было, поэтому я делала обычную рабочую визу. Для получения кредита в Англии пришлось не только рассказать о своей деятельности абсолютно все, но и подтвердить каждое слово документами. Зато с налогами все оказалось проще — 20% налог на прибыль. 

Бизнес в Беларуси рос, я думала, что все успею. Но в Англии дел и задач становилось больше, и времени уже не хватало. Помню, как укладывала ребенка пораньше, потому что был созвон с партнером по текущим задачам. У него 19 вечера, а у меня уже 22.

«Когда переезжала, думала только об одном: как кормить ребенка»

В Беларуси я была и директором, и маркетологом, и всем сразу. Да и ездить туда-сюда на встречи с клиентами тоже не такое уж удовольствие. Это и дорого, и отнимает кучу времени. Надо было решаться: уезжать и развивать компанию в Англии или оставаться в Беларуси и радоваться неспешной жизни и локальному бизнесу. Я решила, что обязана попробовать: возможности в жизни есть всегда и везде, но настолько «международной», возможно, придется ждать еще долго.

Все спрашивают — «ну как же ты решилась? Ты же и английский-то неидеально знаешь, и ребенок маленький, накоплений нет», только кредит за статус «соучредителя», который мне пришлось взять, чтобы выкупить свою долю.

Я все это понимала, но знала, что если не попробую — никогда себе не прощу. Одолжила денег у родителей, продала все, что смогла. Закрыла глаза и прыгнула. В середине 2018 года я переехала в Англию. Без семьи — они смогли ко мне присоединиться только через несколько месяцев. Переезд обошелся примерно в $10 тысяч с визами, страховками и съемом жилья (что сделать удаленно приезжему почти невозможно).

О чем я думала тогда? Да о том же: чем я буду кормить ребенка. Вторая по популярности мысль — смогу ли я адаптироваться к жизни в чужой стране. О людях и традициях я знала по занятиям английским в школе: туманы, чаепития и королева.

Сразу после переезда испытания начал подкидывать бизнес. Мы лишались контрактов с огромной скоростью, клиенты не платили, разорялись, меняли свои планы и не всегда вели себя порядочно. Стыд перед родителями, страх, что это конец, и предательская мысль в голове, что бизнес не для меня.

Когда мы потеряли нескольких крупных кормящих нас клиентов, я была готова сдаться, схватить ребенка подмышку и ехать к бабушке на пироги в Минск. Но вместо этого я прыгнула еще раз — и взяла кредит. Я стала должна банкам за 2 года работы больше 70 000 фунтов. Но бизнес рос, несмотря на временные сложности, мы находили новых клиентов, нанимали разработчиков. Он стал приносить прибыль, поэтому к концу второго года работы мы вышли на точку безубыточности.

Окунувшись в бизнес-реалии Англии, восхитившись уровнем развития технологий и бизнеса в крупных компаниях, я реанимировала старое маркетинговое агентство, с которого все начиналось. Итого, руководила тремя компаниями. Параллельно открыла местную клининговую компанию — и это был уже четвертый мой бизнес.

Вы спросите, зачем еще и в это было лезть? В этом была моя личная потребность, потому что уборка в частном доме отнимает много времени и сил, а также понимание, насколько высок спрос в этой сфере среди местных жителей: 60−70% живут в двух-трехэтажных коттеджах. Сервис пользовался большой популярностью, 4 сотрудницы были расписаны на 2−3 недели вперед. Он давал неплохой доход в 3−5 тысяч фунтов в месяц. Так он проработал больше полугода, но бизнес занимал много времени, а я как раз пошла учиться на программу MBA. Мне пришлось его продать. Впрочем, этим опытом я тоже очень довольна, он подтвердил, что зарабатывать хорошие деньги можно абсолютно на всем.

За вырученные деньги я погасила долги. В конце 2019 года знакомый предложил мне стать партнером новой компании WhiteStork, которая базируется в Китае и занимается оптовой торговлей аксессуаров, часов, а сейчас еще и масок. Я вложила на старте 1700 долларов и сейчас получаю прибыль примерно 2−3 тысячи фунтов в месяц.

Компании Анастасии: 

  • «Орион Софт» — белорусская IT-компания 
  • UNL Solutions — английская аутсорфинговая IT-компания
  • 7Lions — маркетинговое агентство
  • WhiteStork — китайская компания, которая занимается оптовой торговлей

Бизнес в Англии — что меня удивило?

  1. Зарегистрировать компанию в Англии может любой иностранец. Ему для этого понадобится британский юридический адрес, также нужно оформить на должность CEO гражданина страны. Если у вас есть право работать в Англии, нанимать местного CEO не нужно.
  2. Один человек может открыть несколько юрлиц, нет бюрократии. 
  3. Вести бизнес удобно. Например, если вы купили партию товара в Китае и привезли в Англию, то для растаможивания делать не надо ровным счетом ничего. Вы приняли товар, продали его и через какое-то время получили уведомление о сумме, которую нужно заплатить. Оплата адекватная, примерно 10 фунтов и 20% от стоимости товара.
  4. Государство доверяет бизнесменам. Если обязательства по налоговой нагрузке не выполнены, то в первый раз, скорее всего, вас пожурят. Второй раз вы заплатите штраф, который не превышает тот налог, который вы не заплатили. Также есть понятие public interest — если вам выписывают штраф, размер которого может вас разорить, он ставится под вопрос. Его могут отменить на время или разбить на части, которые вы в состоянии оплатить. Всем важнее сохранить бизнес, нежели наказать конкретного человека.
  5. За долги к вам не придут с приставами. Вы можете попросить уменьшить выплаты, отсрочить оплату. Важно продолжать человеческое общение.
  6. В договорные отношения сотрудник-работодатель государство не лезет без конкретной проблемы. Если вы подписали договор с обеих сторон, то неважно, какие условия вы расписали и как все оформили. Пока договоренности всех устраивают — внезапных проверок и штрафов не будет.
  7. Если вы работаете из дома, то часть оплаты за свет, газ и воду можно включить в официальные расходы вашей компании. Так же с бензином и едой в ресторанах, если есть деловые поездки.
  8. С любым бизнесом можно торговаться, причем культурно и вежливо.
  9. Англичане всё делают по закону и согласно документам. Если предоставив список документов ты имеешь право что-то получить, тебе никогда не откажут.
  10. Начать продавать что-то можно вообще без юрлица. Как только ваши обороты достигнут хотя бы тысячи фунтов в месяц, вас уведомят о необходимости оформления.
  11. Налоговая не требует складскую отчетность. Это удобно. Для принятия платежа не надо подтверждающих документов, договора, инвойса, акта.
  12. Есть много государственных фондов для поддержки малого и среднего бизнеса, они выдают деньги на развитие компании от 1000 до почти 10 000 фунтов.

Сколько стоит вести бизнес в Англии? 

  • Открыть юридическое лицо с помощью посредников стоит 300−2000 фунтов. Я разбиралась в этом вопросе сама, без юристов, и заплатила 18 фунтов за оформление. Но потратила уйму времени.
  • Бухгалтерские услуги обойдутся в 600−3000 фунтов в год.
  • Банковское обслуживание стоит 5−6 фунтов в месяц за один счет.
  • Страховка бизнеса от исков третьих лиц (работники, клиенты, общество) в среднем стоит 100 фунтов в месяц.
  • Цены на офисы, конечно, разнятся. В Лондоне арендная ставка составляет примерно 60−150 фунтов за квадратный метр, зависит от расположения и уровня помещения. В других города за 10 фунтов на квадратный метр можно найти неплохой офис.
  • До оборота в 8500 фунтов не взимается НДС, только налог на прибыль — 20%
  • При импорте товаров входящий НДС составляет 20% от заявленной стоимости.
  • За работников платится прогрессивный налог (социальное страхование), обычно 13,8% за сотрудника, и налог на зарплату в зависимости от ее размера. До 12 500 — без налога; до 37 500 — 20%, до 150 000 — 40%, выше 150 000 — 45%.

Зачем мне столько компаний и как я все успеваю?

Если бы вернуть все лет на пять назад, стала бы я рисковать? Точно да. Даже жаль, что не решилась раньше. Я вошла во вкус, меня драйвит запуск новых компаний. И хотя в ближайшее время строить новый бизнес я не планирую, через год вполне рассмотрю перспективу запуска ювелирного бизнеса — это мое хобби.

Я не испытываю больших сложностей в управлении несколькими бизнесами. Всегда подробно планирую день, в каждой компании определила свои функции: где-то отвечаю за общую стратегию, финансовые расчеты и планы, где-то только общаюсь с клиентами. Мой рабочий день начинается с 6 утра и идёт до 17-18 часов, иногда заканчивается и в 23 часа. Часто работаю в субботу. И очень тщательно подбираю ключевых сотрудников, в том числе по психологическому профилю. 

В этой истории остался только вопрос, что же изменилось в связи с кризисом. Отвечу так: карантин бизнесу тоже не помеха. Годовой оборот всех компаний составил $1,6 млн за 2019 год, и в этом году он растет. У UNL Solutions 30 клиентов, около 20 клиентов в маркетинговом агентстве. ИТ-бизнес продолжил работу на 70% мощности, запросы на маркетинговые услуги увеличились на 10-15%, торговля пострадала больше всех. Но, может, поэтому я и открывала компании в разных сферах — чтобы не хранить все яйца в одной корзине.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Открыть бизнес в Португалии можно за час». Как переехать в Лиссабон и открыть свой ресторан
  2. 2 «Долина — это большое село». Программист из Украины — о переезде в США и работе в Netflix
  3. 3 22 полезных ресурса для тех, кто собирается переехать за границу

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

31 мая 2020

Kaspersky Open Innovation

31 мая 2020

Цифровые сервисы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма