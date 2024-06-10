Anduril Industries: история компании

Как бизнес-модель из Кремниевой долины помогла стартапу добиться успеха в консервативном оборонном секторе — читайте в материале.

Похоже, инвесторы с этим согласны: Anduril достиг статуса единорога менее чем за 3 года, а сейчас оценивается в $10 млрд.

«Anduril доказывает, что с правильными командой и бизнес-моделью семилетняя компания может идти нос к носу с игроками, которые присутствуют на рынке уже больше 70 лет» — написал основатель Anduril Палмер Лаки в социальной сети X.

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Оборонный сектор США с его огромным бюджетом стал основным катализатором роста Кремниевой долины после Второй мировой войны и в течение Холодной войны. Заручившись крупными контрактами и госфинансированием, компании начали разрабатывать технологии, способные направлять снаряды, запускать спутники и сохранять конкурентоспособность США.

Возможно, именно благодаря партнерству Пентагона с Кремниевой долиной некоторые из главных технологических инноваций второй половины XX века были воплощены в жизнь.

В 1990-е снижение оборонного бюджета в совокупности со стремительным распространением интернета привели к сдвигу. Долина переориентировалась с военных проектов на потребительский сектор. Министерству обороны США осталось полагаться на традиционных поставщиков, которым не хватало талантливых кадров и гибкости, — а между тем методы войны в XXI веке быстро менялись.

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В результате Пентагон начал активнее рассматривать партнерства с новым поколением поставщиков из Кремниевой долины. Один из них — Anduril.

Anduril — оборонная компания, которая ставит целью трансформировать военную мощь США и союзников при помощи продвинутых разработок и уникального подхода к оборонным контрактам. Центральная технология стартапа — автономные системы мониторинга всех зон, где могут идти боевые действия, в том числе воздуха, космоса, земли и моря. ИИ и операционные системы компьютерного зрения помогают связывать умные устройства и аппаратные ресурсы.

В отличие от традиционных оборонных подрядчиков, Anduril вкладывает в исследования и производство собственный капитал, не полагаясь на финансирование и контракты правительства. Компания поставляет уже готовый продукт, что, как заявляется, способствует высокому качеству и экономит госбюджет.

Профиль компании

Основатели: Брайан Шимпф (CEO), Палмер Лаки, Трей Стивенс, Мэтт Гримм, Джо Чен,

Брайан Шимпф (CEO), Палмер Лаки, Трей Стивенс, Мэтт Гримм, Джо Чен, Запуск: 2017,

2017, Штаб-квартира: Коста-Меса, Калифорния,

Коста-Меса, Калифорния, Число сотрудников: более 2400 человек в США, Великобритании, Австралии и других частях света,

более 2400 человек в США, Великобритании, Австралии и других частях света, Финансирование: $2,3 млрд,

$2,3 млрд, Оценка: $10 млрд,

$10 млрд, Ключевые технологии: искусственный интеллект, автономный транспорт, облачные вычисления, цифровые двойники, периферийные вычисления, объяснимый ИИ, машинное обучение, роботехника, программно-определяемая безопасность,

искусственный интеллект, автономный транспорт, облачные вычисления, цифровые двойники, периферийные вычисления, объяснимый ИИ, машинное обучение, роботехника, программно-определяемая безопасность, Индустрия: оборона.

Основание компании

Идея запуска Anduril родилась у сотрудников Palantir Technologies Inc., компании анализа данных, которую соосновал Питер Тиль в 2004 году. Они рассудили, что стартап, сфокусированный на высокотехнологичных военных приложениях сможет показать лучшие результаты, чем традиционные подрядчики.

Команда Palantir уже не раз пыталась получить федеральные контракты. «Как можно громче кричать в пустоту» — примерно так описывал это разочарование Трей Стивенс, который занимался продажами технологий Palantir правительству до 2013 года, пока не покинул компанию.

Во многом Anduril обязана своим существованием именно его настойчивости. В 2014 году Стивенс решился сменить карьерное направление и присоединился к венчурному фонду Founders Fund. Он взял на себя миссию поддержать следующий крупный стартап в области оборонных технологий. Однако венчурному капиталу редко удается кардинально изменить ситуацию в таком консервативном секторе. Стивенс не нашел стартап для инвестиций. Зато он встретил единственного, кто смог бы его основать — Палмера Лаки.

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Прежде чем запустить Anduril, Лаки прославился изобретением VR-системы Oculus. В 2014 году ее купил Facebook*. Примерно в то же время Стивенс познакомился с Лаки и быстро узнал, что их объединяет интерес к национальной безопасности.

В 2017 году Палмера уволили из Facebook, как он считает, из-за $10 тысяч, пожертвованных организации сторонников Трампа. После этого Стивенс пришел к нему с идеей современного оборонного подрядчика и мгновенно смог его заинтересовать. Вместе они начали создавать Anduril Industries.

Название компании связано со вселенной «Властелина колец». Andúril переводится с эльфийского языка квенья как «Пламя Запада». Этим именем Арагорн нарек свой меч после того, как тот был перекован эльфийскими кузнецами. Кстати, название Palantír — тоже отсылка: палантирами в саге назывались хрустальные шары, помогающие увидеть события в прошлом или в других частях света.

Первыми к команде присоединились разработчик и экс-директор по инжинирингу Palantir Брайан Шимпф, бывший десантник-парашютист и сотрудник Oculus Джозеф Чен. COO новой компании стал Мэтт Гримм — как его описывал Стивенс, «самый эффективный человек, который может масштабировать стартап, стремящийся к экспоненциальному росту».

Под руководством пятерки Anduril смогла стать одной из немногих технологических компаний, которым удалось подорвать консервативный рынок, отличающийся минимальной инновационностью и невероятным уровнем консолидации.

Деятельность Anduril Industries

Стандартная бизнес-модель в оборонном секторе выглядит следующим образом: контракт определяет условия и спецификации, и подрядчики должны им соответствовать. Однако это ограничивает инновации и поощряет медленный прогресс.

Anduril отказывается от этой практики, используя бизнес-модель, которая распространена в практически любой отрасли: сначала разработать продукт, а затем получить соответствующее вознаграждение за ценность, которую обеспечивает технология.

Anduril Industries использует подход Кремниевой долины, чтобы переломить ситуацию на консервативном рынке оборонных технологий. Проект задуман как дизраптор Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman и конкурирует с такими «единорогами» в области DefenseTech, как Shield AI и Epirus.

К 2019 году компания заключила контракты с десятком ведомств Министерства обороны и Министерства внутренней безопасности США. А в 2022 году Anduril выиграла контракт Командования сил специальных операций США стоимостью почти в $1 млрд на поддержку систем борьбы с беспилотниками.

Прямо сейчас продукты Anduril используются по всему миру: башни Sentry охраняют военные базы, сухопутные и морские границы разных государств. Anvil и Roadrunner обеспечивают защиту от вражеских дронов в отдаленных локациях, а Ghost-X и ALTIUS используются на полях Украины. Программное обеспечение для управления и наведения Lattice использует каждое подразделение вооруженных сил США, а также союзники и партнеры.

Ассортимент продукции

Продукция Anduril сочетает оборонные возможности с продвинутыми технологиями. Anduril — семейство автономных систем на базе ОС Lattice, которая обеспечивает интегрированную и бесперебойную осведомленность и безопасность на суше, в воде и воздухе.

Трей Стивенс сравнивает продуктовую стратегию компании с троянским конем:

«Мы обнаружили, что продавать программное обеспечение невероятно сложно. Министерство обороны США испытывает почти моральное отвращение к тому, чтобы платить наценку за ПО.

Мы берем то, что как мы знаем, точно нужно МО, например программный комплекс или способность к автономии, и оборачиваем это в металл, потому что для покупателя значительно проще покупать металл, чем софт. Мы используем его как троянского коня, чтобы наши программы попали через главный вход».

Lattice OS — операционная система для войны

В сердце продукта Anduril его собственная операционная система Lattice. Она сочетает возможности ИИ и компьютерное зрение для оценки всего, что происходит в зоне боевых действий. Lattice сразу предлагает оператору варианты дальнейших действий, упрощая и ускоряя принятие решений.

Технологию поддерживает Anduril Menace — интегрированная, экспедиционная, защищенная, командная, контрольная, коммуникационная и вычислительная платформа. Она была создана для обеспечения надежных коммуникаций и способна работать в условиях сложного ландшафта, затрудненной логистики и ограниченной видимости.

Фото в тексте: Anduril Industries

Модульная, открытая архитектура и платформенно-независимая природа Menace подразумевает, что со временем платформа будет улучшаться. Она позволяет вооруженным силам реализовать планы, пока войска рассредоточены в отдаленных местах.

Боевое охранение

Одна из первых разработок Anduril — караульная башня Sentry. В 2017 году их разместили на границе между США и Мексикой в 2017 году для отслеживания нелегальных переходов границы. С тех пор конструкцию усовершенствовали для применения в различных условиях и сценариях. Теперь Sentry может автономно определять релевантные объекты, обеспечивая повышенную безопасность на военных базах, нефте- и газопроводах, аэропортах, а также других объектах критической инфраструктуры.

Фото в тексте: Anduril Industries

Wisp — полностью пассивная система мониторинга с обзором в 360°. Предназначена для развертывания в полевых условиях и может использоваться для широкого спектра задач, в том числе обнаружения и идентификации людей, транспортных средств или летательных аппаратов. Может быть размещена на кораблях, караульных башнях, тактических суднах или на суше.

Беспилотные воздушные системы

Roadrunner — многоразовый автономный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) для различных задач. Также выпускается в модели Roadrunner-M — это фугасный перехватчик, предназначенный для наземной противовоздушной обороны, который способен быстро запускаться и определять, перехватывать и уничтожать широкий спектр воздушных угроз.

Fury — высокопроизводительный многоцелевой БПЛА группы 5 (AAV). Автономное оборудование дополнено программным обеспечением для автономной работы — ОС Lattice. Находится на ранней стадии разработки.

Фото в тексте: Anduril Industries

Ghost — дрон для многоцелевой разведки в реальном времени. Его легко собирать, и он практически бесшумный, что делает его идеальным для скрытого наблюдения.

Altius — гибкая универсальная система, которую можно запускать с суши, воды или воздуха. Может применяться в качестве радиочастотной приманки, ретранслятора связи, комплекса кинетического воздействия. Доступна в нескольких комплектациях. Модель с самым большим радиусом действия способна находиться в воздухе более 15 часов.

Подводные системы

Автономный подводный аппарат Dive-LD имеет как военное, так и коммерческое применение. Предназначен для таких операций, как подводная боевая разведка, противоминная деятельность, противолодочная оборона и прочее. В коммерческой сфере может использоваться для глубоководной разведки и инспекций.

Ракетные двигатели

Anduril разрабатывает и производит ракетные двигатели твёрдого топлива для оборонных и космических пусковых систем. Помимо традиционного ракетного топлива, стартап выпускает Alitec, запатентованное топливо из алюминиево-литиевого сплава, которое повышает производительность твердотопливных ракетных двигателей.

Системы безопасности с искусственным интеллектом

Anduril делает ставку на программное обеспечение, ключевым элементом которого является ИИ.

Один из новейших продуктов стартапа — дрон-убийца Roadrunner, модульный двухдвигательный беспилотник, способный работать на высоких (дозвуковых) скоростях, взлетать и приземляться вертикально, а также возвращаться на базу. Версия, предназначенная для поражения дронов или даже ракет, может автономно перемещаться в поисках угроз.

Несмотря на автономность, решение использовать огонь на поражение принимает человек-оператор.

«Мы верим, что при определении и классификации угрозы требуется участие человека, а для любого действия, которое принимается в отношении этой угрозы, требуется ответственность человека» — комментирует Кристиан Броуз, директор по стратегии в Anduril.

В мае 2024 года Anduril представил Pulsar — семейство модульных многофункциональных электромагнитных боевых систем, оснащенных ИИ. Они способны быстро определять и побеждать угрозы, включая дроны малого и среднего размера.

Pulsar может выполнять функции электронного противодействия, противодействия беспилотным системам, электронную поддержку, электронную атаку, пеленгацию, геолокацию. Модульный форм-фактор позволяет адаптировать и интегрировать Pulsar в наземные транспортные средства (Pulsar-V) или самолеты (Pulsar-A) для поддержки распределенных операций в нескольких областях.

Андурил и Трамп

В 2018-2019 годах сотрудники Google, Amazon.com, Microsoft, Palantir и других компаний требовали, чтобы работодатели отменили контракты с оборонными и правоохранительными ведомствами, которые реализовали иммиграционную политику Трампа.

Похоже, что Anduril подобные проблемы не грозят.

Сооснователь Палмер Лаки — один из самых известных сторонников Трампа. С тех пор, как он покинул Facebook*, он неоднократно высмеивал либералов из Кремниевой долины.

Один из первых крупных инвесторов в Anduril — Founders Fund — был запущен Питером Тилем, еще одним последователем Трампа.

Президент Anduril Трей Стивенс — партнер Founders Fund, который был членом переходной команды Трампа после выигранных выборов.

Руководство Anduril утверждает, что их интересует не столько сотрудничество с конкретным президентом, сколько возможность закрыть потребность Пентагона в надежной технологии. Как говорит Стивенс, некоторые компании усложняют себе жизнь, скрывая или преуменьшая свою работу на оборонный сектор, и обманывая сотрудников, которым некомфортно работать над подобными проектами.

«Они говорят: „Мы не подписывались разрабатывать оружие“, — объясняет Стивенс. — В Anduril все буквально наоборот. Как только кандидат входит, мы сразу говорим ему: „Вы подписываетесь на то, чтобы создавать оружие“».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

При подготовке использованы следующие источники:

Anduril, Business Insider Bloomberg, CNBС, Contrary research, Forbes, Techcrunch.

Фото на обложке: Anduril