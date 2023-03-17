Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

К 2030 году России понадобится 1 млн разработчиков и операторов дронов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

России через семь лет понадобится примерно 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотников (БПЛА). Сейчас их примерно 10% от необходимого к 2030 году числа.

К 2030 году России понадобится 1 млн разработчиков и операторов дронов

Самый высокий спрос на таких специалистов в ближайшие годы будет наблюдаться в таких сферах, как сельское хозяйство, мониторинг полезных ископаемых, геодезия и картография, логистика, узнали «Ведомости».

Заинтересованные в таких специалистах компании сами занимаются их обучением «в рамках программ подготовки кадров и повышения квалификации», отметили участники рынка.

К июню 2023 года по поручению президента Владимира Путина от декабря 2022 года российское правительство должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В документе должны быть определены приоритетные направления развития БПЛА, параметры рынка, целевые показатели на каждый год, объем и источники финансирования.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
  2. 2 В каких сферах бизнеса применяют дроны
  3. 3 «Я планирую создать полностью автономный город в космосе». Истории молодых изобретателей
  4. 4 «Приходится не просто строить бизнес, но и формировать новый рынок». Что происходит в индустрии стройтех в России
  5. 5 Беспилотные автомобили: кто разрабатывает их в России и что мешает развитию рынка
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 марта 2023

Investment Readiness Accelerator

17 марта 2023

ART TEAM

18 марта 2023

Worldwide Pitch Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ