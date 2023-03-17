К 2030 году России понадобится 1 млн разработчиков и операторов дронов

России через семь лет понадобится примерно 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотников (БПЛА). Сейчас их примерно 10% от необходимого к 2030 году числа.

Самый высокий спрос на таких специалистов в ближайшие годы будет наблюдаться в таких сферах, как сельское хозяйство, мониторинг полезных ископаемых, геодезия и картография, логистика, узнали «Ведомости».

Заинтересованные в таких специалистах компании сами занимаются их обучением «в рамках программ подготовки кадров и повышения квалификации», отметили участники рынка.

К июню 2023 года по поручению президента Владимира Путина от декабря 2022 года российское правительство должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В документе должны быть определены приоритетные направления развития БПЛА, параметры рынка, целевые показатели на каждый год, объем и источники финансирования.

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