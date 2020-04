Почему все вокруг играют в Animal Crossing

«Я встретила пару друзей и побывала на их островах, и это было здорово, будто бы мы смогли увидеться. Мы не говорили о том, что происходит в нашей жизни, и это подействовало освежающе, потому что нам не нужно было паниковать», — отметила одна из поклонниц Animal Crossing, 23-летняя студентка из США Ариба Имам.

Она не единственная, кто сейчас находит утешение и общение в Animal Crossing. Актриса Бри Ларсон дала интервью журналу Elle со своего виртуального острова в игре, модель Крисси Тайген написала твит об одержимости Animal Crossing, а музыкант Lil Nas X спросил в Instagram, не хочет ли кто-нибудь сыграть в нее.

It’s very organized and clean. Flowers in rows only, etc. Very boring and Pleasantville. https://t.co/thtPOzBxgD