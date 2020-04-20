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Истории

Почему все вокруг играют в Animal Crossing

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

В Animal Crossing игрокам предлагают развивать остров, которым управляют упитанный енот — местный магнат недвижимости — и его племянники. Там можно поболтать и с другими забавными антропоморфными животными. Многие пользователи называют эту игру спасением в условиях самоизоляции, и вот почему.

Почему все вокруг играют в Animal Crossing

«Я встретила пару друзей и побывала на их островах, и это было здорово, будто бы мы смогли увидеться. Мы не говорили о том, что происходит в нашей жизни, и это подействовало освежающе, потому что нам не нужно было паниковать», — отметила одна из поклонниц Animal Crossing, 23-летняя студентка из США Ариба Имам.

Она не единственная, кто сейчас находит утешение и общение в Animal Crossing. Актриса Бри Ларсон дала интервью журналу Elle со своего виртуального острова в игре, модель Крисси Тайген написала твит об одержимости Animal Crossing, а музыкант Lil Nas X спросил в Instagram, не хочет ли кто-нибудь сыграть в нее.

«Он очень организованный и чистый. Цветы высажены в ряд и так далее. Очень скучный и в стиле ″Плезантвиля″» (ответ на вопрос о внешнем виде острова).

Устроить побег в виртуальный мир позволяет не только Animal Crossing: осваивать новые земли также можно в похожей игре Stardew Valley. Спокойные игры без насилия вместе с выпечкой хлеба, собиранием пазлов и общением в Zoom стали инструментами, которые помогают нам пережить изоляцию.

Эти игры больше, чем просто развлечение для запертых дома людей. Они позволяют общаться с друзьями и знакомиться с новыми людьми. В игровых пространствах уже проводятся выпускные, свадьбы, протесты и виртуальные встречи с близкими. Подростки из Сан-Антонио и Бронкса воссоздали свои школы в Minecraft, а поклонники Final Fantasy организовали цифровой мемориальный марш, когда один из них умер от коронавируса. Пандемия и последовавшая за ней изоляция кардинально изменили наш образ жизни, но видеоигры помогают безопасно удовлетворять ключевую потребность в общении.

«Позволила себе провести выпускной в шапочке и мантии в Animal Crossing, так как, вероятно, в мае у меня не будет такой возможности…»

Психолог-исследователь Рэйчел Кауэрт, которая последние десять лет изучает игры, предполагает, что сейчас их ошеломляющая популярность связана не с желанием отвлечься и погрузиться в мир фантазий, а c отчаянной необходимостью обладать контролем хоть над чем-нибудь. Это подтверждают слова Имам: «Я не могу контролировать происходящее, но я могу контролировать задачи, которые выполняю на своем острове, и это успокаивает».

По словам Кауэрт, многие из этих «успокаивающих» игр классифицируются как «симуляторы жизни». Действия в них позволяют ощутить ее нормальное течение. Эти игры не уходят корнями в фэнтези — наоборот, они используют понятные сюжеты о возделывании земли и дружбе с соседями. Это создает среду, в которой игроки не соревнуются, а сотрудничают. Такие игры также позволяет общаться, например, когда вы объединяетесь ради ловли рыбы.

Кроме того, их легко освоить. «Нужно не так много усилий, чтобы в них играть: там не очень много кнопок, нет давления, нет стресса, никто за вами не гонится», — отмечает Кауэрт. Хотите выращивать и продавать овощи — пожалуйста. Хотите потратить целый день на декорирование дома — легко. Хотите узнать сплетни, половить рыбу или исследовать лес — никаких проблем. Единственно правильного способа провести день не существует, и обычно нужно лишь передвигать джойстик в ту или иную сторону, чтобы увидеть мир.

«В Animal Crossing можно отправиться на другой остров и поиграть со своими друзьями. В Stardew Valley — познакомиться с окружающими людьми. Это парасоциальные отношения», — добавляет Кауэрт.

Kind Words — еще одна игра, которая позволяет общаться с незнакомцами. В ней можно делиться реальными личными проблемами, а другие пользователи будут присылать в ответ ободряющие сообщения. Действие происходит в виртуальной комнате, где игроки получают и отправляют послания через цифровой конверт.

По словам Зиба Скотта, одного из создателей Kind Words, выпущенная в сентябре игра изначально задумывалась как противоядие от агрессии интернет-среды. Но в последнее время Kind Words также стала удобным и безопасным местом для общения. На прошлой неделе игроки отправили на 17 тысяч сообщений больше, чем неделей ранее, и многие из посланий включали в себя такие слова, как «карантин», «covid» и «больной», говорит Скотт.

Крис Фергюсон, исследователь видеоигр из Стетсонского университета, считает, что такие игры, как Kind Words и Animal Crossing, следуют по стопам микронишевых онлайн-сообществ, появившихся в последние несколько лет. Большая часть игрового процесса построена вокруг отношений, которые геймеры могут устанавливать с единомышленниками. Это особенно важно в эпоху коронавируса.

«Я думаю, что ценность этих игр намного понятнее», — соглашается с ним Скотт. Люди, которые не интересовались играми до кризиса, теперь могут осознать, какую роль они играют в общении, добавляет он. Даже ВОЗ сейчас советует оставаться дома и играть в видеоигры, используя хэштег #PlayApartTogether. Безусловно, это помогает улучшить имидж видеоигр в глазах общества, которое все еще часто связывает их с зависимостью.

Источник.

Фото на обложке: Nintendo

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