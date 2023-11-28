7 привычек пассажиров самолетов, которые раздражают их попутчиков

Поисковик авиабилетов Skyscanner выяснил, что раздражает пассажиров в их попутчиках. Больше всего людям не нравится, когда их соседи стригут ногти — об этом заявили 42% респондентов. В опросе участвовали 2 тыс. жителей США, которые путешествовали с целью отдыха за последние три года.

Просить поменяться местами

Это раздражает около 31% опрошенных. Некоторые из этих инцидентов становятся вирусными в соцсетях, и мнения разделяются.

В марте инфлюенсер из TikTok опубликовала видео, в котором рассказала, что отказалась пересесть на другое место, чтобы члены семьи сидели вместе. Большинство поддержало ее решение.

Использовать оба подлокотника

Это не нравится примерно 31% респондентов. Вопрос о том, кто может пользоваться подлокотниками, постоянно вызывает споры среди пассажиров.

В апреле пользовательница TikTok поделилась роликами о воздушном этикете, в одном из которых утверждала, что человек, сидящий посередине, может занимать оба подлокотника. Некоторые не согласились с этим, заявив, что ими нужно пользоваться по очереди.

Откидывать сиденье

Мнения о том, что этого не следует делать, придерживаются около 31% респондентов. Но среди онлайн-пользователей этот вопрос остается спорным.

В августе пользовательница TikTok рассказала, что, по ее мнению, откидывать сиденье неуважительно по отношению к сидящему сзади человеку. И хотя некоторые люди ее поддержали, другие посчитали, что держать спинку в вертикальном положении невозможно, особенно во время длительных перелетов.

Снимать обувь или носки

Это раздражает около 35% респондентов.

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В апреле инфлюенсер опубликовал в TikTok видео, где заявил, что людям не следует снимать обувь во время полета. Но многие с ним не согласились, добавив, что на дальних рейсах будет неудобно сидеть в закрытой обуви.

Много разговаривать

Пассажирам не стоит разговаривать с незнакомцами — по крайней мере, слишком много. Об этом заявили примерно 39% опрошенных. Тем не менее некоторые путешественники считают, что это может принести пользу и не всегда нарушает туристический этикет.

В июле визажистка поделилась роликом, в котором она делает макияж женщине, сидящей рядом с ней. По ее словам, так она помогла своей соседке, которая проходит химиотерапию, вновь почувствовать себя красивой.

Разговаривать по громкой связи

Это раздражает около 42% респондентов.

В августе завирусился ролик, в котором пилот American Airlines в слегка раздраженном тоне объяснял пассажирам, как вести себя в самолете. Он сказал, что нужно использовать наушники и не следует включать видео на телефоне на полной громкости, и в этом его поддержали пользователи.

Стричь ногти

Около 42% опрошенных больше всего раздражает то, когда во время полета люди занимаются уходом за собой, в том числе делают маникюр и бреют волосы на лице.

В феврале пользователь опубликовал видео в TikTok, в котором мужчина стрижет ногти в самолете. В подписи говорится, что один из кусочков ногтей упал на сидящего рядом человека — такое поведение возмутило пользователей сети.

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Фото на обложке: Have a nice day Photo / Shutterstock